13 случаев, когда костюмеры и гримеры здорово напортачили, а бдительные зрители подметили это

К созданию образов героев в кино привлекаются десятки специалистов разных мастей. Они продумывают стиль персонажей и следят за соответствием костюмов заявленной эпохе. Но порой даже профессионалы допускают неточности, а иногда и сами режиссеры закрывают глаза на огрехи ради придания картине большей красочности.

Мы в AdMe.ru не поленились и проанализировали известные киноленты на предмет подобных недочетов. И обнаружили некоторые досадные промахи, допущенные реквизиторами и гримерами.

Голова в облаках

Действие фильма происходит в 30-е годы, однако героиня Пенелопы Крус демонстрирует зрителям свои натуральные брови, несмотря на моду тех лет. Шарлиз Терон повезло намного больше: очевидно, гримеры сделали все возможное, чтобы подогнать брови актрисы под стандарты эпохи.

Лара Крофт: Расхитительница гробниц

В сцене, когда Лара Крофт выходит из воды, мы можем отчетливо увидеть просвечивающее из-под грима темное пятно — замазанную знаменитую татуировку Анджелины Джоли.

Тюдоры

Тюдоровский костюм невозможно представить без гульфика, однако создатели сериала решили отказаться от этой маленькой детали одежды, а также удлинили панталоны.

Еще одним несоответствием в сериале являются распущенные волосы Анны Болейн, которые должны быть собраны и зачесаны под модный в ту эпоху арселе. В некоторых сценах Натали Дормер все же предстает в головном уборе, однако он имеет неправильную форму.

Запретная любовь

В одной из сцен главные героини дурачатся, задирая ноги вверх, и мы можем увидеть на Кире Найтли корректирующее белье телесного цвета. А ведь действие картины разворачивается в 40-е, когда не были изобретены даже современные колготки.

Грязные танцы

Несмотря на то, что события фильма происходят в 60-е годы, костюмы и внешний вид героев больше соответствуют 80-м. Героиня Дженнифер Грей щеголяет с распущенными кудрями, а Патрик Суэйзи предпочитает прическу кефаль, которая войдет в моду гораздо позже.

Викинги

В картине героиня Джанет Ли носит конусообразный бюстгальтер, который, конечно, полностью соответствует моде 50-х. Однако в раннесредневековом скандинавском обществе вряд ли догадывались о существовании подобной диковинки.

Эмма

Популярные в XIX веке чепцы носили, как правило на улице. А чтобы шляпка не слетела на ветру, ее ленты завязывали под подбородком. В фильмах же мы видим совсем иную картину. Ленты чепца героини в недавней экранизации «Эммы» либо плохо завязаны, либо вот-вот развяжутся. При этом девушке чудесным образом удается не потерять головной убор.

Королева-девственница

На протяжении всего сериала персонаж Тома Харди то и дело появляется на экране в распахнутом дублете, что в те годы по степени неприличия могло сравниться с расстегнутой ширинкой в наши дни.

Миллион лет до нашей эры

Действие картины разворачивается в вымышленную доисторическую эпоху, героям приходится в буквальном смысле выживать: они борются с гигантскими насекомыми, динозаврами и ящерами. И если мужчины более-менее соответствуют нашему представлению о внешнем виде предков, то вот женщины с выщипанными бровями, красиво уложенными волосами, идеальным макияжем и гладкой кожей смотрятся весьма забавно.

Мария-Антуанетта

В фильме слуги преподносят Марии-Антуанетте невероятной красоты мюли, и мы можем отчетливо видеть различие между правой и левой туфлей. Но королева погибла в 1793 году — задолго до того, как изобрели обувную пару и стали использовать разные лекала для правого и левого ботинок.

Троя

Женские персонажи в киноленте роскошны, однако и здесь не обошлось без неточностей. Дело в том, что в те времена гречанки после замужества собирали волосы в пучок, а актрисы на протяжении всей картины предстают перед зрителем с распущенными локонами.

Легкое поведение

При выборе костюмов художники не учли один важный факт. Сюжет разворачивается в 20-е годы прошлого столетия, когда в моде царили мальчишеский силуэт и прямые неприталенные платья без всякого намека на декольте. И для того чтобы соответствовать андрогинному образу, женщины носили специальное белье. Однако создатели картины сделали акцент на формах Джессики Бил, облачив ее в облегающие наряды.