13 случаев, когда киноделы серьезно оплошали. А зритель принял все за чистую монету

Над стилем героев в голливудских фильмах трудятся десятки специалистов разного толка. Одни продумывают образы, другие воплощают задумку в жизнь, а третьи проверяют костюмы и внешний вид актеров на соответствие заявленной эпохе. Но, как бы там ни было, избежать неточностей удается не всегда. Промахи случаются даже у профессионалов. А иногда и сами создатели закрывают глаза на маленькие огрехи в пользу художественной составляющей фильма.

Мы в AdMe.ru проанализировали известные киноленты на предмет подобных недочетов и спешим поделиться ими с вами. А в самом конце мы расскажем, что не так с историческими фильмами с Кирой Найтли в главной роли.

Титаник

Действие картины разворачивается в Эдвардианскую эпоху. В одной из сцен мы видим, как мать Роуз усердно затягивает корсет на дочери. Однако показанный в фильме предмет туалета не соответствует заявленной эпохе. Модель на героине полностью охватывает грудь и имеет изогнутую переднюю планшетку. В начале прошлого века красивой считалась пышная естественная грудь, и, чтобы подчеркнуть формы, модницы носили длинные корсеты с прямой планшеткой, сидящей ниже на груди.

Маленькие женщины

Представить девушек Викторианской эпохи без характерных для тех лет чепцов, капоров и шляп практически невозможно. Однако в свежей экранизации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» костюмеры беспардонно пренебрегли этими аксессуарами, заменив их соломенными шляпами или вовсе лишив героинь всяких головных уборов.

Золотой век

В фильме «Золотой век» Клайв Оуэн, играющий сэра Уолтера Рэли, буквально не снимает с ног кожаные сапоги с длинным голенищем, отправляясь в них даже на прием к королеве. Однако настоящему Уолтеру Рэли вряд ли пришла бы в голову мысль надевать на прием к королеве обувь, предназначенную для охоты и верховой езды. Гардероб средневековых дворян был намного разнообразнее того, что мы обычно видим в кино. И большую часть времени придворные носили изящные кожаные туфли и длинные чулки-шоссы.

Мулен Руж!

Николь Кидман в мюзикле «Мулен Руж!» бесподобна, спору нет. Но, к сожалению, почти ни один из ее образов не соответствует действительности. Костюм танцовщиц знаменитого парижского кабаре на самом деле состоял из пышных юбок канкан и объемных панталон, как правило, белых. А на ногах артисток красовались черные плотные чулки — никаких колготок в сеточку.

Еще одна из рода Болейн

Почти во всех фильмах, посвященных Средневековью, героини щеголяют в красивейших корсетах с открытыми плечами, и «Еще одна из рода Болейн» не исключение. Однако реальность была менее романтична. В XVI веке ни одна знатная дама не обходилась без нижней рубашки. Белье из льна, хлопка, а иногда и из шелка защищало от холода и предотвращало натирание от ношения жестких корсетов. К тому же отстирать льняную сорочку было намного легче, нежели туалеты из дорогостоящих тканей.

Бриджертоны

В сериале «Бриджертоны» героини надевают тесные корсеты прямо на голое тело. Зрителю даже показаны порезы и царапины на спине Дафны Бриджертон, появившиеся вследствие ношения неудобного белья. Однако в реальности это было невозможно. В эпоху Регентства, как и в другие исторические периоды, корсет надевался поверх нижней рубашки, которая являлась неотъемлемой частью гардероба любой дамы.

Бриолин

Действие культового мюзикла «Бриолин» разворачивается в 1958 году, однако в одной из ключевых сцен преобразившаяся Сэнди появляется в кадре с диким прикорневым начесом и необузданной копной кудрей в стиле 70-х.

Не соответствуют эпохе и черные легинсы героини с блестящим отливом, которые не только были вызывающе облегающими для тех лет, но и, по всей видимости, содержали во составе спандекс — материал, запатентованный лишь в 1959 году.

Энола Холмс

Большая часть костюмов Энолы Холмс выполнена с ювелирной точностью, однако не обошлось и без просчетов. Так, элементы некоторых нарядов, в частности лиф бордового туалета и юбка грязно-розового платья, больше соответствуют 1870-м годам, нежели 1880-м, в которых происходит действие картины. Помимо несоответствия эпохе вырез на бордовом платье отличается излишней смелостью: молодая девушка тех лет вряд ли бы рискнула выйти в подобном виде на улицу днем.

Царство небесное

Каким бы смелым и храбрым ни был Балиан в исполнении Орландо Блума, он вряд ли бы вышел на поле боя без шлема.

Моя прекрасная леди

Самой популярной укладкой начала XIX века (действие ленты разворачивается в 1912 году) были завитые щипцами кудри в стиле «помпадур». Такая прическа была практичной, и на ней хорошо держались модные в те годы широкополые шляпы. А вот о высокой прическе с начесом, которая с легкой руки Одри Хепберн стала культовой, не было и речи.

Гордость и предубеждение

Действие картины, как и одноименного романа, разворачивается в 1811–1812 годах, когда на смену помпезным парикам пришли естественные кудри. Девушки собирали волосы в высокий пучок, а главным украшением причесок были тугие завитки в области лба и висков. Никаких распущенных растрепанных волос и рваной челки.

Эмма

Лишили головных уборов и Эмму в исполнении Гвинет Пэлтроу. В течение всего фильма героиня неоднократно появляется на открытом воздухе с неприкрытой головой, что было просто немыслимым для тех лет. В 1810-е каждая уважающая себя дама имела целую коллекцию шляпок и чепцов, которые защищали ее от солнца и непогоды, а также обозначали ее статус.

Бонус

Вплоть до XX века идеалом красоты считалось пышное женское тело с округлыми формами. Эта тенденция ярко прослеживается в произведениях искусства и в особенности на полотнах знаменитых художников. Мастера Ренессанса, импрессионисты и даже кубисты воспевали полногрудых, пышнотелых женщин. И, казалось, актрисы, воплощающие на экране главных красавиц XVIII–XIX веков, также должны соответствовать этим стандартам.

Однако в историческом кино мы почти всегда видим современных бьюти-икон с впалыми щеками и выразительными скулами. Яркий тому пример — обворожительная Кира Найтли. Актриса весьма далека от идеалов красоты тех лет, однако справедливости ради отметим, что ее героини всегда западают в душу зрителям.