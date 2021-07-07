13 случаев, когда экранизация оказалась настолько хороша, что за саму книгу можно и не браться

Традиционно считается, что книга всегда лучше фильма, который по ней снят. Как бы ни старались режиссеры, перенести на экран печатное произведение слово в слово невозможно и, как правило, литературный первоисточник оказывается более полным и захватывающим. Однако сколько людей, столько и мнений и порой даже заядлые книголюбы признают, что роман все-таки получился не таким крутым, как фильм.

В сегодняшней статье мы в AdMe.ru порассуждали о том, какие экранизации не то что не хуже, а даже лучше, чем книги, и заодно узнали, что думают по этому поводу пользователи сети.

Властелин колец

Мир, созданный Джоном Р. Р. Толкином, поражает воображение. Его произведения — одни из самых известных в жанре фэнтези. Однако стоит учитывать, что литературный язык Толкина весьма витиеват, автор любит масштабные описания окружающего мира, и неподготовленные читатели могут легко «заблудиться» между строк и даже заскучать, ожидая, пока красивые виды сменятся хоть каким-нибудь экшеном. В фильмах же повествование плотнее. Кроме того, именно в фильмах лучше раскрыты характер и мотивация некоторых персонажей — Арагорна, например. Пару раз пытался начать читать книги, но не мог заставить себя прочесть более 100 страниц. © UrAverageDegenerate / Reddit

Я согласен. То, что в книгах занимает 10 страниц скучного описания ландшафта, в фильмах достигается за один пролет камеры. © Luteros / Reddit

Я знаю, что многие со мной не согласятся, но мне не кажется, что книги написаны хорошо. Вот история хороша, мир невероятно богат, но книги больше похожи на страницу в «Википедии». © Lobo64 / Reddit

Дитя человеческое

Это тот случай, когда для сценария фильма из книги было взято все лучшее — например, законы мира, описанного в ней. Филлис Дороти Джеймс создала интересный постапокалиптический мир, живущий по собственным логичным правилам, и этот мир достоверно перенесен на экран. В фильме больше напряжения и экшена, и он точно вносит нотку живости в историю, в то время как повествование отличается спокойным темпом. Конечно, книга — не голливудский блокбастер, но есть произведения, над которыми можно и замирать от страха, и с нетерпением переворачивать страницу. Этот роман, однако, не из таких. Сначала я посмотрел фильм. Мне очень понравилась атмосфера и кинематография, отличный посыл. Книгу нашел лишь несколько лет спустя и был совершенно разочарован. Фильм полностью затмил исходный материал. © forat_de_silenci / Reddit

Американский психопат

В этом произведении читателей может оттолкнуть своеобразный стиль письма автора. Он скрупулезно перечисляет марки всего, что как-либо относится к сцене или героям: телефон и дипломат, которые носит с собой персонаж, костюм и рубашка, которые на нем надеты. В начале книги это даже кажется интересным, но уже через несколько страниц начинает утомлять. Кроме того, в книге очень детально описываются жестокие сцены, их количество просто зашкаливает. В тематику произведения это, несомненно, вписывается, но осилить их в таком количестве может быть нелегко, а в фильме эта тема подана деликатнее. Очень трудно читать. Названия популярных брендов перемежаются тошнотворными сценами. Я даже не уверен, что автор на самом деле пытался сказать. © Kipsydaisy / Reddit

О, согласен, эта книга — самая ужасная вещь, которую я когда-либо читал. Я думал, что у меня довольно крепкая психика в отношении подобных вещей, но я никогда не видел, чтобы жестокость была описана так подробно. © yvngpablo / Reddit

Гарри Поттер и Орден Феникса

Из всех книг серии эта самая длинная, и некоторым читателям повествование может показаться затянутым. Ее можно назвать переходной: детство для Гарри закончилось и это уже не та захватывающая сказка, которую мы наблюдали в первых 4 книгах. Герой сталкивается со взрослой жизнью, теряет единственного родного человека и понимает, что даже Дамблдор неидеален. Эта часть посвящена в большей степени борьбе Гарри с самим собой, его стремительному взрослению, а не удивительным приключениям. Это, конечно, не минус, но от остальных книг эта часть отличается. О фильме такого не скажешь: все они выдержаны примерно в одной динамике и все детали, которые добавляют объема повествованию, из экранизации убраны. Помню, как читал «Орден Феникса», когда он вышел. Казалось, что Роулинг взяла истории из множества разных черновиков, смешала их воедино и назвала книгой. © arrhythmiogenic / Reddit

Я понимаю разочарование Гарри по поводу того, что его держат в стороне. Но в книге он производит впечатление плаксивого восьмилетки. «Орден Феникса» — единственный фильм из серии, который, на мой взгляд, лучше книги. © votemarvel / Reddit

Аннигиляция

В книге и мир, и сама история описаны в общих чертах. Автор не добавляет подробностей о том, какие опасности окружают героев, не объясняет читателю, по каким законам работает аномальная зона, в которую отправляются персонажи. Из-за такой отстраненности сопереживать написанному может быть нелегко. Автор словно пытался оставить место для фантазии читателя, но необъясненного в книге, пожалуй, многовато. Недосказанность выглядит не легкой загадкой, которую интересно разгадывать, а нехваткой фантазии или времени. Фильм же, хоть и несколько меняет сюжет книги, объясняет гораздо больше. Фильм отлично справляется с созданием напряжения, а заканчивается одной из самых интересных сцен, которые я когда-либо видел. Книга же была просто скучной. Знаете, моя любимая книга — «Сильмариллион», поэтому ничего не имею против книг, которые требуют немало времени, но «Аннигиляция» — это просто сборник пустяков. © ТК-42111 / Reddit

Степфордские жены

После прочтения остается ощущение, что книга не раскрывает в должной степени мотивацию мужчин. Что заставляет их захотеть, чтобы жена превратилась в идеальную домохозяйку? Как зародился этот феномен в небольшом городке Степфорд и как происходит процесс превращения обычной женщины в «степфордскую жену»? В фильме причины этого желания, по крайней мере, затронуты, и зритель видит хоть какие-то размышления со стороны мужских персонажей. Роман к тому же написан довольно простым, незамысловатым языком, который, как и чересчур витиеватый слог, способен утомить. Мне понравились сюжетные повороты фильма, но роман не показался таким уж хорошим. © mindfullybored / Reddit

Да, роман меня сильно разочаровал. Моя наименее любимая книга Левина. © Weltall548 / Reddit

Марсианин

Тем, кто уже успел посмотреть фильм, книга не способна предложить ничего захватывающего. Кино в точности повторяет ее сюжет, но в книге только больше подробностей, касающихся технической стороны истории: скорость химических реакций, принципы работы устройств, детальные описания действий героя и прочее. Это, безусловно, познавательный материал, но временами книга больше напоминает научный труд, а не художественную литературу. В фильме же соблюден баланс: показаны и переживания героя, и его попытки выжить. Мне понравился фильм «Марсианин», а потом я попробовал прочитать книгу и понял, что она ужасна. © surprisedkitty1 / Reddit

Согласен насчет «Марсианина». Думаю, автор очень уж увлекся научной точностью и слишком долго и детально объяснял происходящее, хотя на экране персонаж просто делал все эти вещи, не объясняя их. © cmjt1228 / Reddit

Облачный атлас

Часто экранизации книг грешат тем, что опускают все детали, прописанные в книге, и без них повествование выглядит неполным. В случае с «Облачным атласом» такое сжатие оригинального текста — не минус, а плюс: режиссер умудрился не потерять концепцию книги и показать ее понятно и красиво. Идея перерождения душ в фильме наглядно продемонстрирована, в то время как в книге сюжет и смысл можно и не понять с первого раза. При первом прочтении роман не выглядит цельным, сюжет не хронологичен, и может потребоваться перечитать его не единожды, чтобы сложить все кусочки пазла. Книга хорошая, но главы в ней слишком разрозненные. В некоторых есть подсюжеты, на которые уходит много времени, но при этом они имеют мало значения для общей истории. Есть ощущение, что Дэвид Митчелл просто хвастается: «Смотри, я умею писать в разной стилистике!» И, честно говоря, он правда умеет. Но вся история не выглядит целостной. © shadowninja2_0 / Reddit

Отверженные

Роман признан классикой мировой литературы, и недооценивать его значимость не стоит. Тем не менее, если абстрагироваться, можно заметить, что Виктор Гюго любит вдаваться в детали. Стиль его повествования изобилует подробностями, не имеющими отношения к основному сюжету, которые способны ввести читателя в ступор и отвлечь от происходящего с героями. Например, в романе легко можно наткнуться на описание жаргона, на котором говорят преступники, занимающее несколько десятков страниц, или на подробнейшую историю битвы при Ватерлоо. Для своего времени это, возможно, и было в порядке вещей, но современному читателю придется продираться сквозь дебри всех этих деталей. Я тут пытаюсь прочитать 20 страниц, описывающих предысторию одного персонажа, вместо того, чтобы просто смотреть хороший фильм. © Q-tipper / Reddit

После просмотра фильма я купил полное издание романа. С тех пор не прочел и на 1 %. © Not-2Day / Reddit

Мизери

В фильме градус жестокости несколько снижен, и на экране показаны далеко не все сцены, описанные в книге. Благодаря этому экранизация берет другим — атмосферой напряженности и непредсказуемости. На страницах книги читатель (и герой) довольно быстро понимает, что Энни — женщина очень жестокая: она, например, заставляет своего пленника сжечь новую рукопись, угрожая, что не даст ему обезболивающего. В фильме же вся чудовищная суть Энни показана как бы по нарастающей. Главный персонаж далеко не сразу соображает, чего хочет его надзирательница, и, хотя книга от этого не становится плохой, многим поклонникам нравится именно это постепенное нагнетание. Фильм кажется куда более напряженным. Зрители постоянно задаются вопросом: как далеко зайдет эта женщина, чтобы заставить героя написать роман? Это поддерживает постоянный уровень беспокойства. В книге все более прямолинейно: она просто ранит героя всякий раз, как только разозлится. Это жестоко, но не настолько интеллектуально. © Unknown author / Reddit

Завтрак у Тиффани

Экранизация повести Трумена Капоте — это романтическая комедия с очаровательной Одри Хепберн в главной роли. Однако сама повесть не предложила читателю ни комедии, ни романтики. На экране Холли Голайтли — это легкомысленная девушка-фейерверк, живущая моментом, а на страницах книги — грустная эгоистка с сомнительным прошлым, не способная заботиться даже о коте. Фильм заканчивается хеппи-эндом: Холли находит настоящую любовь, но в концовке повести нет ни любви, ни хеппи-энда, а лишь мрачноватая неопределенность. Да, фильм получился довольно милым и «пушистым», но в нем есть свое очарование. Книга же похожа на горькую выдумку. © Unknown author / Reddit

Девушка с татуировкой дракона

Книги Стига Ларссона написаны в типично скандинавском, выдержанном и неспешном стиле. Уже по этой причине любителям экшена лучше посмотреть одну из экранизаций, где повествование выстроено динамичнее. Ларссон уделяет много внимания деталям: например, подробно расписывает распорядок дня своего героя-журналиста. Кроме того, автор — публицист и общественный деятель, и в его романах это заметно. Книга больше похожа на объемную справочную заметку в журнале, чем на художественный роман: здесь не так много нестандартных образов и ярких сравнений. Я еле дочитал серию «Девушка с татуировкой дракона». Каждая книга могла бы быть страниц на 200 меньше имеющихся 600. Английский фильм был отличным, шведский — нормальным, и оба они лучше, чем книга. © Philure / Reddit

Голодные игры

Если говорить об экранизации «Голодных игр», то первый фильм получился, несомненно, самым ярким из всей серии. Это бодрая подростковая антиутопия, а за героиней Дженнифер Лоуренс интересно наблюдать. Книга же написана в этаком жанре дневника — от лица главной героини, Китнисс Эвердин. На всех героев мы смотрим ее глазами, из-за этого повествование кажется несколько однобоким, а некоторые моменты выглядят нераскрытыми. В режиме дневника книжная Китнисс регулярно ведет сама с собой беседу, и этот прием уже настолько затаскан авторами современных бестселлеров (взять хотя бы те же «Сумерки» или «50 оттенков серого»), что способен вывести читателя из себя. Этот ее внутренний монолог в книгах был очень раздражающим. Стоило от него избавиться, и получился классный фильм. © DavidShLam / Reddit

В книге она выглядит очень глупой! Ей требуется куча времени, чтобы разобраться в чем угодно, и вы всегда страниц на 5 опережаете ее мыслительный процесс. © pistachiopaul / Reddit

Фильм не назовешь потрясающим, но книга написана просто ужасно. Мне понравился сюжет, но она написана слишком плохо, чтобы ее было приятно читать. © JCelsius / Reddit