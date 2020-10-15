13 сильных экранизаций, которые покажут всю мощь литературы XXI века

К современной литературе мы относимся требовательнее, чем к классической. То, что выдержало проверку временем, априори заслуживает уважения. А вот усаживаясь читать свежий роман, мы часто настроены скептически, особенно если автор нам незнаком. К счастью, кинематографисты не обходят вниманием современные романы и с помощью впечатляющих экранизаций укрепляют позиции достойных книг.

Мы в AdMe.ru ознакомились с шикарными фильмами, которые сняты по романам, написанным нашими современниками. И теперь со всей ответственностью заявляем, что литература продолжает процветать.

Прежде чем я усну (2014)

По одноименному роману Си Джей Уотсона, изданному в 2011 году. После несчастного случая Кристин страдает провалами в памяти: каждое утро просыпается, не понимая, кто она и где находится. День за днем ее муж вынужден объяснять, что происходит. А также ей регулярно звонит доктор, напоминающий, что существует видеодневник, который она ведет. И эти записи скорее вызывают еще больше вопросов, чем дают ответы. Рейтинг IMDb — 6,3 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

С любовью, Рози (2014)

По роману Сесилии Ахерн «Там, где заканчивается радуга», изданному в 2004 году. Рози и Алекс дружат со школьной скамьи и строят планы о совместной учебе в Бостоне. Но намеченному сбыться не суждено, потому что Рози узнает о том, что ждет ребенка. Алекс уезжает навстречу успешной жизни, в то время как героиня с головой погружается в материнство. Но они продолжают сохранять дружбу, посылая друг другу письма. Рейтинг IMDb — 7,2 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Не отпускай меня (2010)

По одноименному роману Кадзуо Исигуро, изданному в 2005 году. В картине показан антиутопический мир, в котором общество создает клонов и использует их в качестве доноров. Три таких донора, живущих в специализированном интернате, обретают близких друзей в лице друг друга. Они хотят жить и любить, несмотря на уготованную им роль. Рейтинг IMDb — 7,1 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Жена путешественника во времени (2009)

По одноименному роману Одри Ниффенеггер, изданному в 2003 году. У Генри особое заболевание, из-за которого он путешествует во времени: исчезает в настоящем и ненадолго появляется в прошлом или будущем. Однажды он встречает Клэр, которая утверждает, что они уже знакомы, потому что он, будучи в более зрелом возрасте, появлялся у ее дома, когда она была ребенком. Рейтинг IMDb — 7,1 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Снежный цветок и заветный веер (2011)

По одноименному роману Лизы Си, изданному в 2005 году. История о взрослении двух китайских девочек в жестоких реалиях XIX века. Бесправное положение в собственной семье, бинтование ног и замужество как главная цель в жизни — через это проходят главные героини. И только в лице друг друга обретают они настоящую дружбу и поддержку. Рейтинг IMDb — 6,1 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Тринадцатая сказка (2013)

По одноименному роману Дианы Сеттерфилд, изданному в 2006 году. Обычная работница книжной лавки, Маргарет, получает приглашение посетить особняк таинственной писательницы Виды Винтер, чтобы написать ее биографию. В лучших традициях готической истории главной героине предстоит столкнуться в стенах старинного дома с семейной тайной и приложить все усилия к ее раскрытию. Рейтинг IMDb — 6,9 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Апельсиновая девушка (2009)

По одноименному роману Юстейна Гордера, изданному в 2003 году. В 16 лет Георг получает письмо от отца, которого уже давно нет в живых. На бумажных листах отец рассказывает, как давным-давно в переполненном трамвае встретил девушку с пакетом апельсинов и влюбился в нее. Она сошла на остановке, а он так и не решился познакомиться. И чем дальше повествование, тем больше образ апельсиновой девушки овладевает и Георгом. Рейтинг IMDb — 5,9 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

До встречи с тобой (2016)

По одноименному роману Джоджо Мойес, изданному в 2012 году. Луиза Кларк лишается любимой работы в кафе, когда ее семье необходимы деньги. На бирже ей предлагают стать сиделкой для парализованного человека, и она соглашается. Вот только Уилл, тот самый прикованный к коляске мужчина, не очень доброжелателен по отношению к Луизе. Рейтинг IMDb — 7,4 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Хранитель времени (2011)

По мотивам романа Брайана Селзника «Изобретение Хьюго Кабре», изданного в 2007 году. 12-летний Хьюго — сирота. Его мать умерла при родах, а отец, часовщик, погиб при пожаре несколько лет назад. Но незадолго до смерти он принес домой сломанную механическую куклу, которая нуждается в ремонте. Хьюго стремится отыскать недостающие детали механизма, и эти поиски приведут его к чудесным открытиям. Рейтинг IMDb — 7,5 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Удушье (2008)

По одноименному роману Чака Паланика, изданному в 2001 году. Виктор Манчини пришел к выводу, что когда какой-нибудь человек спасает жизнь другому человеку, то он начинает чувствовать себя ответственным за бедолагу. Поэтому Виктор симулирует в ресторанах удушье, чтобы привлечь спасителя, от которого можно в дальнейшем получить полезные бонусы. Рейтинг IMDb — 6,4 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Искупление (2007)

По одноименному роману Иэна Макьюэна, изданному в 2001. Брайони, девочка с богатым воображением, становится свидетелем преступления над своей кузиной Лолой. Она моментально додумывает недостающие детали и обвиняет в насилии сына прислуги, с которой у девочки свои счеты. Тем самым она бесповоротно меняет судьбы нескольких человек. Рейтинг IMDb — 7,8 Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0

Мальчик в полосатой пижаме (2008)

По одноименному роману Джона Бойна, изданному в 2006 году. История обреченной дружбы между сыном коменданта концлагеря и его маленьким узником. Мальчики общаются через колючую проволоку, не осознавая страшную пропасть между ними, что навязана политическими лидерами, и даже не догадываясь о возможных последствиях. Рейтинг IMDb — 7,8 Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2

Воды слонам! (2011)

По роману Сары Груэн «Вода для слонов», изданному в 2006 году. Годы Великой депрессии. Джейкоб учится ветеринарному делу, когда узнает о гибели родителей. Он вынужден искать возможность заработка, не дожидаясь получения диплома. Судьба приводит его к цирковому поезду, принадлежащему деспотичному человеку, в жену которого влюбляется Джейкоб. Рейтинг IMDb — 6,9 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6