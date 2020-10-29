13 любимых героев сериалов, которых могли сыграть совсем другие актеры

Частенько при просмотре любимого сериала в голове мелькает мысль: «Надо же, как органично смотрится в этой роли актер!» В самом деле, мы уже неспособны представить, к примеру, в роли умной и скептичной Даны Скалли кого-либо, кроме Джиллиан Андерсон. Но вообразите себе, насколько другой была бы эта героиня, если бы ее сыграла какая-нибудь длинноногая блондинка. А между тем эта роль чуть было не ушла Памеле Андерсон.

В общем, мы в AdMe.ru решили узнать, как могли бы выглядеть персонажи наших любимых сериалов, если бы пробы оказались успешными для совершенно других актеров.

Шелдон Купер, «Теория Большого взрыва»: Джим Парсонс и Кевин Зусман

Можно ли представить в роли обаятельного Шелдона кого-то еще, кроме Джима Парсонса? Мы, конечно же, не можем, а вот Кевин Зусман, сыгравший роль владельца магазина комиксов по имени Стюарт, вполне, ведь эта роль едва не досталась ему. Но на пробах Джим покорил сердца продюсеров, показав Шелдона таким, каким его не представляли даже они сами.

Пенни, «Теория Большого взрыва»: Кейли Куоко и Аманда Уолш

Кейли Куоко рассказала, что изначально пробовалась на другую роль. В пилотном эпизоде, который так и не вышел на экраны, вместо жизнерадостной Пенни продюсеры создали другой образ — девушку по имени Кэти, сильную, но невеселую. Кейли пробы не прошла, и вместо нее была приглашена Аманда Уолш. Однако телекомпания CBS отклонила пилотный выпуск, и персонажей пришлось переработать. Продюсер Чак Лорри позвонил Кейли спустя год, чтобы пригласить ее на роль Пенни — той, которую увидели и полюбили все поклонники сериала.

Тони Монтана, «Клан Сопрано»: Джеймс Гандольфини и Рэй Лиотта

Когда сериал «Клан Сопрано» еще находился в разработке, считалось, что роль Тони Сопрано достанется Рэю Лиотте. Однако сам актер от этой роли впоследствии отказался, потому что хотел сосредоточиться на большом кино, и Тони блестяще сыграл Джеймс Гандольфини.

Рэйчел Грин, «Друзья»: Дженнифер Энистон и Теа Леони

На роль Рэйчел пробовалась не одна актриса. Среди них была даже Кортни Кокс, которая в итоге сыграла Монику, но Теа Леони была первой, кого увидели в этой роли продюсеры. Впрочем, она отказалась от участия в съемках в пользу ситкома «Голая правда», который закрылся после трех сезонов.

Моника Геллер, «Друзья»: Кортни Кокс и Нэнси Маккеон

Нэнси Маккеон, по словам продюсеров, прочитала реплики Моники блестяще, но создатели сериала решили еще немного подумать. Они вышли прогуляться, вернулись и выбрали Кортни Кокс.

Барни Стинсон, «Как я встретил вашу маму»: Нил Патрик Харрис и Джим Парсонс

Джим Парсонс вспоминает это прослушивание как одно из самых странных в своей жизни. Во время проб продюсеры разговаривали о персонаже и в один момент назвали Барни простофилей. Джим вспоминает: «Кто вообще мог взглянуть на меня и подумать: „Простофиля“? Я не обиделся, просто выглядело глупо».

Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»: Сара Джессика Паркер и Лиза Эдельштейн

Как вспоминает Лиза Эдельштейн, все зависело от того, согласится ли на роль Сара Джессика Паркер. Контракт Лизы уже был готов, и она просто ждала. В итоге она все-таки не получила роль Кэрри, но зато сыграла главную женскую роль в медицинской драме «Доктор Хаус». Сама Лиза признается, что так ни разу и не смотрела «Секс в большом городе».

Эйдан Шоу, «Секс в большом городе»: Джон Корбетт и Эйдан Куинн

Подбирая актеров на роль Шоу, сценарист первым делом подумал про Эйдана Куинна, но актер в тот момент оказался недоступен. В итоге роль досталась Джону Корбетту, но для персонажа оставили имя Эйдан, просто потому что оно круто звучало.

Дана Скалли, «Секретные материалы»: Джиллиан Андерсон и Памела Андерсон

Актриса делится, что в 20th Century Fox рассматривали на ее роль привлекательную блондинку. «Они искали высокую, длинноногую актрису с большим бюстом. Кого-то, кто чаще мелькал по телевизору в то время». Но Крис Картер, сценарист, все-таки увидел в Джиллиан ту серьезность и вдумчивость, какую хотел видеть в своем персонаже.

Рагнар Лодброк, «Викинги»: Трэвис Фиммел и Клайв Стэнден

Несмотря на то что Клайв Стэнден уже играл в исторических сериалах, во время проб на роль Рагнара его обогнал Трэвис Фиммел, а Клайву досталась роль брата Рагнара. И сейчас уже невозможно представить, как бы выглядел сериал, поменяйся они ролями.

Джей Ди, «Клиника»: Зак Брафф и Майкл Мюни

Зак Брафф кажется идеальным вариантом для роли Джея Ди. Так же подумали и сценаристы, ведь Майкла Мюни, который пробовался на роль изначально, они сочли «недостаточно странным» для этого персонажа.

Грегори Хаус, «Доктор Хаус»: Хью Лори и Кайл Маклахлен

На роль обаятельного циника Грегори Хауса пробовались многие актеры. Среди них был и Кайл Маклахлен, известный зрителю по роли талантливого агента Купера из сериала «Твин Пикс», но сам актер позже признался, что это прослушивание было худшим в его жизни.

Рик Граймс, «Ходячие мертвецы»: Эндрю Линкольн и Джон Бернтал

На роль полицейского Рика Граймса пробовались и Эндрю Линкольн, и Джон Бернтал. На запись проб актера до сих пор можно взглянуть в интернете. И пусть главная роль все же досталась Эндрю, Джон Бернтал не покинул съемки, сыграв лучшего друга главного героя.