13 сериалов с высоким рейтингом, о которых вы, вероятно, не слышали

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Каждый год в прокат выходит огромное количество сериалов. Посмотреть их все просто физически невозможно, и мы вполне оправданно выбираем те, которые нам рекомендуют друзья и знакомые, и те, которые постоянно упоминаются в медиа. Но при этом даже среди них так легко может затеряться что-то стоящее.

AdMe.ru составил список сериалов в разных жанрах, которые вы могли пропустить. Любой из них стоит каждой минуты затраченного на просмотр времени.

«Тьма» (Dark)

Перед нами история 4 семей, живущих тихой и спокойной жизнью в маленьком немецком городке. Но все меняется, когда вдруг бесследно пропадает маленький Миккель Нильсен. Его исчезновение запускает цепочку странных событий, полностью меняющих судьбы членов всех 4 семейств. Рейтинг IMDb — 8,7 Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

«Рагнарёк» (Ragnarok)

Тихий и угрюмый подросток по имени Магне вместе с мамой и братом возвращается в Эдду — небольшой норвежский городок, где несколько лет назад умер его отец. Вскоре единственная подруга Магне погибает. Парень понимает, что ее смерть не была случайностью, и в этом замешан глава самого влиятельного в Эдде семейства. Семейства, члены которого хранят дома свои пожелтевшие фотографии, сделанные 100 лет назад. И эти люди ни капли не изменились. Рейтинг IMDb — 7,5 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

1983

В 1983 году в Польше произошла серия терактов. Перед лицом страшной трагедии люди сплотились, и это позволило сохранить социалистический строй. События, описываемые в сериале, происходят в 2002 году. СССР не распался, холодная война не закончилась, а «железный занавес» так и не упал. В этой реальности люди по-прежнему вынуждены жить так, как укажет партия. Рейтинг IMDb — 6,8 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

«Убийство» (The Killing)

Этот сериал — о расследовании убийства девушки-подростка. Мы наблюдаем за происходящим с 3 точек зрения: полицейских, которые работают над делом, родных погибшей, пытающихся справиться со своим горем, и подозреваемых. И постепенно становится понятно, что у каждого в этой истории есть свой темный секрет. Рейтинг IMDb — 8,2 Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

«Рейк» (Rake)

Кливер Глин — блестящий адвокат. Ему удается выигрывать дела, за которые его коллеги даже не берутся, чтобы не портить себе репутацию. Но Кливера ничто не останавливает. Тем более он и сам зависим от азартных игр, женщин и запрещенных веществ. Рейтинг IMDb — 8,6 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

«Терьеры» (Terriers)

Бывший полицейский Хэнк Долворт вместе со своим другом Бриттом Поллаком, бывшим преступником, расследуют преступления. И делают они это, конечно же, без лицензии. Рейтинг IMDb — 8,4 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

«Изгоняющий дьявола» (The Exorcist)

Отец Томас Ортега, возглавляющий приход, сталкивается с несколькими случаями одержимости. Священнослужитель обращается за помощью к отцу Маркусу Кину, уже имеющему опыт экзорцизма. Рейтинг IMDb — 8,1 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

«Любовники» (The Affair)

Ноа — школьный учитель и писатель, который никак не может отыскать вдохновение. Он счастлив в браке, у них с женой 4 детей. На отдыхе с семьей Ноа встречает в закусочной официантку Эллисон. Она тоже несвободна и совсем недавно потеряла ребенка. Между Ноа и Эллисон завязываются романтические отношения. Рейтинг IMDb — 7,9 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

«Сосны» (Wayward Pines)

Секретный агент Итан Бёрк отправляется в тихий городок Уэйуорд Пайнс, чтобы отыскать 2 своих пропавших коллег. Но по дороге он попадает в аварию и приходит в себя в местной больнице. В городе царят странные порядки: за его жителями ведется круглосуточное видеонаблюдение, телефоны не работают, а уехать отсюда невозможно. Рейтинг IMDb — 7,4 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

«Нобель: Мир любой ценой» (Nobel)

Лейтенант Эрлинг возвращается домой в Норвегию после войны в Афганистане, на которой потерял очень многих своих сослуживцев. Но кошмары прошлого не оставляют его даже дома. Через день после своего возвращения Эрлинг получает закодированное письмо, в котором сообщается, что его другу грозит опасность. И теперь бывший солдат должен решить, стоит ли безоговорочно доверять своему чутью. Рейтинг IMDb — 8,1 Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

«Родина» (Homeland)

Кэрри Мэтисон, офицер ЦРУ, возвращается в США после неудавшейся операции в Ираке. Сержанта-пехотинца Николаса Броуди освобождают из плена, и он тоже прилетает на родину. Броуди чествуют как героя войны, но Кэрри подозревает, что на самом деле он перешел на сторону врага. Рейтинг IMDb — 8,3 Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

«Мистер Булл» (Bull)

Доктор Джейсон Булл — гениальный психолог, возглавляющий успешную консалтинговую фирму. Его профиль — работа с составом присяжных на судебных слушаниях, и у него есть собственный метод их подбора для каждого дела и даже влияния на их решения. Рейтинг IMDb — 6,9 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

«Коллекция» (The Collection)

После Второй мировой войны прошло всего 2 года, и люди учатся жить заново. Теперь Франция пытается завоевать мир, но выбирает в качестве оружия не насилие, а красоту. Парижский дом мод во главе с 2 братьями старается доказать всем, что, несмотря на все беды и несчастья, вокруг действительно много прекрасного. Рейтинг IMDb — 7,1 Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Расскажите нам о последнем просмотренном вами сериале. Ориентировались ли вы при его выборе на рейтинг и оправдались ли ваши ожидания?