13 сериалов с высоким рейтингом, о которых вы, вероятно, не слышали
Каждый год в прокат выходит огромное количество сериалов. Посмотреть их все просто физически невозможно, и мы вполне оправданно выбираем те, которые нам рекомендуют друзья и знакомые, и те, которые постоянно упоминаются в медиа. Но при этом даже среди них так легко может затеряться что-то стоящее.
AdMe.ru составил список сериалов в разных жанрах, которые вы могли пропустить. Любой из них стоит каждой минуты затраченного на просмотр времени.
«Тьма» (Dark)
Перед нами история 4 семей, живущих тихой и спокойной жизнью в маленьком немецком городке. Но все меняется, когда вдруг бесследно пропадает маленький Миккель Нильсен. Его исчезновение запускает цепочку странных событий, полностью меняющих судьбы членов всех 4 семейств.
Рейтинг IMDb — 8,7
Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1
«Рагнарёк» (Ragnarok)
Тихий и угрюмый подросток по имени Магне вместе с мамой и братом возвращается в Эдду — небольшой норвежский городок, где несколько лет назад умер его отец. Вскоре единственная подруга Магне погибает. Парень понимает, что ее смерть не была случайностью, и в этом замешан глава самого влиятельного в Эдде семейства. Семейства, члены которого хранят дома свои пожелтевшие фотографии, сделанные 100 лет назад. И эти люди ни капли не изменились.
Рейтинг IMDb — 7,5
Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8
1983
В 1983 году в Польше произошла серия терактов. Перед лицом страшной трагедии люди сплотились, и это позволило сохранить социалистический строй. События, описываемые в сериале, происходят в 2002 году. СССР не распался, холодная война не закончилась, а «железный занавес» так и не упал. В этой реальности люди по-прежнему вынуждены жить так, как укажет партия.
Рейтинг IMDb — 6,8
Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7
«Убийство» (The Killing)
Этот сериал — о расследовании убийства девушки-подростка. Мы наблюдаем за происходящим с 3 точек зрения: полицейских, которые работают над делом, родных погибшей, пытающихся справиться со своим горем, и подозреваемых. И постепенно становится понятно, что у каждого в этой истории есть свой темный секрет.
Рейтинг IMDb — 8,2
Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1
«Рейк» (Rake)
Кливер Глин — блестящий адвокат. Ему удается выигрывать дела, за которые его коллеги даже не берутся, чтобы не портить себе репутацию. Но Кливера ничто не останавливает. Тем более он и сам зависим от азартных игр, женщин и запрещенных веществ.
Рейтинг IMDb — 8,6
Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8
«Терьеры» (Terriers)
Бывший полицейский Хэнк Долворт вместе со своим другом Бриттом Поллаком, бывшим преступником, расследуют преступления. И делают они это, конечно же, без лицензии.
Рейтинг IMDb — 8,4
Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5
«Изгоняющий дьявола» (The Exorcist)
Отец Томас Ортега, возглавляющий приход, сталкивается с несколькими случаями одержимости. Священнослужитель обращается за помощью к отцу Маркусу Кину, уже имеющему опыт экзорцизма.
Рейтинг IMDb — 8,1
Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5
«Любовники» (The Affair)
Ноа — школьный учитель и писатель, который никак не может отыскать вдохновение. Он счастлив в браке, у них с женой 4 детей. На отдыхе с семьей Ноа встречает в закусочной официантку Эллисон. Она тоже несвободна и совсем недавно потеряла ребенка. Между Ноа и Эллисон завязываются романтические отношения.
Рейтинг IMDb — 7,9
Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5
«Сосны» (Wayward Pines)
Секретный агент Итан Бёрк отправляется в тихий городок Уэйуорд Пайнс, чтобы отыскать 2 своих пропавших коллег. Но по дороге он попадает в аварию и приходит в себя в местной больнице. В городе царят странные порядки: за его жителями ведется круглосуточное видеонаблюдение, телефоны не работают, а уехать отсюда невозможно.
Рейтинг IMDb — 7,4
Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0
«Нобель: Мир любой ценой» (Nobel)
Лейтенант Эрлинг возвращается домой в Норвегию после войны в Афганистане, на которой потерял очень многих своих сослуживцев. Но кошмары прошлого не оставляют его даже дома. Через день после своего возвращения Эрлинг получает закодированное письмо, в котором сообщается, что его другу грозит опасность. И теперь бывший солдат должен решить, стоит ли безоговорочно доверять своему чутью.
Рейтинг IMDb — 8,1
Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3
«Родина» (Homeland)
Кэрри Мэтисон, офицер ЦРУ, возвращается в США после неудавшейся операции в Ираке. Сержанта-пехотинца Николаса Броуди освобождают из плена, и он тоже прилетает на родину. Броуди чествуют как героя войны, но Кэрри подозревает, что на самом деле он перешел на сторону врага.
Рейтинг IMDb — 8,3
Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1
«Мистер Булл» (Bull)
Доктор Джейсон Булл — гениальный психолог, возглавляющий успешную консалтинговую фирму. Его профиль — работа с составом присяжных на судебных слушаниях, и у него есть собственный метод их подбора для каждого дела и даже влияния на их решения.
Рейтинг IMDb — 6,9
Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6
«Коллекция» (The Collection)
После Второй мировой войны прошло всего 2 года, и люди учатся жить заново. Теперь Франция пытается завоевать мир, но выбирает в качестве оружия не насилие, а красоту. Парижский дом мод во главе с 2 братьями старается доказать всем, что, несмотря на все беды и несчастья, вокруг действительно много прекрасного.
Рейтинг IMDb — 7,1
Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8
Расскажите нам о последнем просмотренном вами сериале. Ориентировались ли вы при его выборе на рейтинг и оправдались ли ваши ожидания?
Фото на превью The Collection / Lookout Point Ltd.