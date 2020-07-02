13 шикарных сериалов с неприлично звездным актерским составом

В последние годы производство сериалов вышло на качественно новый уровень. Во многих проектах можно увидеть не только начинающие таланты и актеров, находящихся на закате карьеры, но и звезд мировой величины с несколькими «Оскарами» в кармане. Такие люди, как Риз Уизерспун, Кейт Бланшетт, Киллиан Мерфи, Сара Полсон, посвящают телевизионным проектам годы своей карьеры и определенно добавляют несколько баллов к рейтингу сериала.

Мы в AdMe.ru нашли ряд небанальных многосерийных проектов, в которых можно увидеть целую россыпь звездных актеров.

Проще простого (2016–2019)

Сериал-антология, который переносит нас в современный Чикаго и поочередно рассказывает не связанные друг с другом истории о жителях мегаполиса. Единственное, что их объединяет, — тема сложности отношений, тотальная неопределенность и непонимание даже между близкими людьми. Автор задается вопросом: «Откуда берутся сложности, если природа отношений проста и понятна?» Ответ ему поможет найти наполненный звездами актерский состав, отлично справляющийся с непривычными для себя амплуа. В ролях: Дэйв Франко, Орландо Блум, Элизабет Ризер, Эмили Ратаковски, Обри Плаза, Джейн Адамс, Кейт Микуччи

Дэйв Франко, Орландо Блум, Элизабет Ризер, Эмили Ратаковски, Обри Плаза, Джейн Адамс, Кейт Микуччи Рейтинг IMDb: 6,9

Без гражданства (2020)

Четверо незнакомцев оказываются в миграционном центре посреди австралийской пустыни. Каждый из них столкнулся с жизненными трудностями и пытается решить свои проблемы. Их истории наполнены драмой и показаны настолько правдоподобно, что начинаешь думать, будто все персонажи реальны. В ролях: Кейт Бланшетт, Ивонн Страховски, Доминик Уэст, Джай Кортни

Кейт Бланшетт, Ивонн Страховски, Доминик Уэст, Джай Кортни Рейтинг IMDb: 7,0

Страшные сказки (2014–2016)

Викторианский Лондон буквально кишит опаснейшими литературными героями. Здесь и Дориан Грей, и доктор Джекилл со своим альтер эго, и даже граф Дракула. Они пытаются поделить город между собой, наводя ужас на жителей. Конечно, об этой беде узнают охотники за нечистью, которые попытаются искоренить зло. Красивые съемки от признанных мастеров Сэма Мендеса и Коки Гедройц сопровождаются не менее качественным саундтреком. В результате получилась готическая сказка для взрослых, от которой невозможно оторваться. В ролях: Ева Грин, Тимоти Далтон, Джош Хартнетт, Билли Пайпер, Джессика Барден

Ева Грин, Тимоти Далтон, Джош Хартнетт, Билли Пайпер, Джессика Барден Рейтинг IMDb: 8,2

Хорас и Пит (2016)

Сериал известного комика Луи Си Кея, переплюнувший все самые смелые ожидания. Это история о двух братьях средних лет, которые держат бар в Нью-Йорке, передающийся мужчинам их семейства из поколения в поколение. Все снято в простой ситкомовской манере. Без закадрового смеха, но с юмором, от которого хохочешь в голос, параллельно тоскуя и задумываясь о вопросах бытия. После финала вам будет не хватать героев еще долгое время. Пожалуй, это главный показатель качества. В ролях: Стив Бушеми, Джессика Лэнг, Ребекка Холл, Луи Си Кей

Стив Бушеми, Джессика Лэнг, Ребекка Холл, Луи Си Кей Рейтинг IMDb: 8,5

Пощечина (2015)

События начинаются с оплеухи, которую заслуженно получил чрезмерно избалованный мальчик на дружеском барбекю. Все это привело к разбирательствам, судебным искам и развалу крепкой компании друзей и родственников. 8 эпизодов с разных сторон покажут, как конфликт, которого легко можно было избежать, повлиял на каждого из его участников. В ролях: Брайан Кокс, Ума Турман, Питер Сарсгаард, Закари Куинто, Тэнди Ньютон, Лукас Хеджес, Пенн Бэджли

Брайан Кокс, Ума Турман, Питер Сарсгаард, Закари Куинто, Тэнди Ньютон, Лукас Хеджес, Пенн Бэджли Рейтинг IMDb: 6,0

Упадок и разрушение (2017)

Экранизация одноименного романа Ивлина Во о бедном студенте, который был вынужден устроиться учителем в захолустную школу. Продюсеры BBC не изменяют себе и в очередной раз радуют хорошей картинкой, костюмами и актерским составом. Сериал не ограничивается лишь школьной темой. За 3 часовых эпизода герою предстоит множество приключений: от интрижки с богатой дамой до побега из тюрьмы. В ролях: Джек Уайтхолл, Ева Лонгория, Стивен Грэм, Дэвид Суше

Джек Уайтхолл, Ева Лонгория, Стивен Грэм, Дэвид Суше Рейтинг IMDb: 6,7

Корни (2016)

Глубокая драма об истории одной семьи, которой пришлось пройти через долгие годы боли и унижений. В сериале подробно и неспешно показывают не только трудности рабской жизни, но и моменты счастья: рождение ребенка, радость встречи, теплые мечты о свободе. В ролях: Лоренс Фишберн, Форест Уитакер, Анна Пэкуин, Джеймс Пьюрфой, Джонатан Рис Майерс

Лоренс Фишберн, Форест Уитакер, Анна Пэкуин, Джеймс Пьюрфой, Джонатан Рис Майерс Рейтинг IMDb: 7,9

Путь (2016–2018)

Нам предстоит наблюдать за развитием одного из религиозных культов на севере Нью-Йорка. В центре событий окажется Эдди — глава семейства, который после длительной поездки неожиданно меняет свои взгляды на мир. В ролях: Аарон Пол, Мишель Монаган, Эмма Гринвелл, Хью Дэнси, Мелани Гриффит

Аарон Пол, Мишель Монаган, Эмма Гринвелл, Хью Дэнси, Мелани Гриффит Рейтинг IMDb: 7,3

Обвиняемые (2010–2012)

Ряд историй о простых людях, которые случайным образом попали за решетку и ждут приговора. Кто-то из них не виновен, кто-то совершил проступок без злого умысла, но каждый получит приговор, ко всему прочему не всегда справедливый. Шоу обязательно к просмотру тем, кто любит английский кинематограф с его мрачной и одновременно приятной атмосферой. В ролях: Роберт Шиэн, Оливия Колман, Томас Броди-Сангстер, Наоми Харрис, Энди Серкис

Роберт Шиэн, Оливия Колман, Томас Броди-Сангстер, Наоми Харрис, Энди Серкис Рейтинг IMDb: 8,0

Джон Адамс (2008)

Сериал о жизни Джона Адамса — второго президента США. Зрителю покажут политическую жизнь недавно образованной страны и познакомят со множеством известных личностей. Скрупулезность, точность и блестящая игра актеров выделяют его среди других исторических проектов. В ролях: Пол Джаматти, Лора Линни, Эндрю Скотт, Джастин Теру, Дэвид Морс

Пол Джаматти, Лора Линни, Эндрю Скотт, Джастин Теру, Дэвид Морс Рейтинг IMDb: 8,5

Что знает Оливия? (2014)

В центре сюжета Оливия Киттеридж — учительница математики из провинциального городка. Она крайне строга к другим, даже к близким: для нее муж — простой и безвкусный, а сын — невоспитанный и глупый. История затрагивает 25 лет семейной жизни, покрывая их налетом постоянной тоски и безысходности. Отчего удивляешься, откуда к концу просмотра появляется желание жить и наслаждаться миром. В ролях: Фрэнсис Макдорманд, Питер Маллан, Билл Мюррей

Фрэнсис Макдорманд, Питер Маллан, Билл Мюррей Рейтинг IMDb: 8,3

Гений (2017 — настоящее время)

Художественно-документальная драма, подробно рассказывающая о жизни величайших умов человечества. В первом сезоне это Альберт Эйнштейн, во втором — Пикассо, в третьем — певица Арета Франклин. В ролях: Джеффри Раш, Антонио Бандерас, Эмили Уотсон, Роберт Шиэн

Джеффри Раш, Антонио Бандерас, Эмили Уотсон, Роберт Шиэн Рейтинг IMDb: 8,4

Безумцы (2007–2015)

История о вымышленном рекламном агентстве, расположенном в центре Нью-Йорка. Сюжет развивается в 60-е годы и рассказывает о жизни работников компании «Стерлинг-Купер». На фоне личных историй мы узнаем об общественных нравах того времени, новых веяниях и важных исторических событиях. В ролях: Джон Хэмм, Элизабет Мосс, Элисон Бри, Кирнан Шипка

Джон Хэмм, Элизабет Мосс, Элисон Бри, Кирнан Шипка Рейтинг IMDb: 8,6