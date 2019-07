13 сериалов, которые кинокритики назвали лучшими в этом году

Если вы уже соскучились по недавно закончившейся «Игре престолов» и не знаете, чем занять себя долгими летними вечерами, предлагаем вам обратить внимание на 13 новых сериалов. Они были рекомендованы к просмотру кинокритиками американского издания Variety, которые назвали их лучшими в 2019 году.

Авторы AdMe.ru уже запланировали их просмотр, ну а сейчас выбор за вами.

1. Притворство (The Act)

Криминальный мини-сериал «Притворство» основан на реальных событиях. Джипси страдает от гиперопеки матери Ди Ди, которая уверяет ее, что та должна находиться исключительно в инвалидной коляске. Мать лечит дочь от несуществующих болезней и морально ее уничтожает. Позднее девочка приоткрывает завесу тайны ее семьи и решает пойти на страшное преступление. Планируют снять второй сезон, который так же будет основан на реальной истории. Рейтинг IMDb — 8,1

2. Барри (Barry)

В этом году вышел второй сезон «Барри», снятый в лучших традициях черных комедий. В прошлом морской пехотинец Барри никак не может найти себя на гражданке. В итоге герой идет по тропе криминала, становясь наемным убийцей. Однако, совершив одну оплошность, полиция открывает на него охоту. Барри сбегает в Лос-Анджелес и находит свое призвание в театральном искусстве — так он полностью перезагружает свою жизнь. Рейтинг IMDb — 8,3

3. Я думаю, тебе следует уйти с Тимом Робинсоном (I Think You Should Leave with Tim Robinson)

«Я думаю, тебе следует уйти с Тимом Робинсоном» — это уморительное скетч-шоу с абсурдными и комичными ситуациями. Создавать их ведущему Тиму Робинсону помогают несколько человек из команды самой долгой в истории американского телевидения программы Saturday Night Live. Рейтинг IMDb — 7,5

4. Флибэг (Fleabag)

В 2019 году вышел второй сезон сериала «Флибэг» (другое название — «Дрянь»), главную роль в котором исполнила Фиби Уоллер-Бридж, она же сценарист проекта. Сериал рассказывает о нескромной девушке, которая бросает вызов чопорному Лондону. Во втором сезоне героиня встречает католического священника (Эндрю Скотт), перед которым не может устоять. Рейтинг IMDb — 8,6

5. Фосси/ Вердон (Fosse/ Verdon)

Биографический мини-сериал «Фосси/ Вердон» повествует о романтических и профессиональных отношениях между легендарным режиссером-хореографом Бобом Фосси и бродвейской танцовщицей Гвен Вердон. Этим двум гениям придется преодолеть много трудностей, но вместе с тем именно они полностью изменят лицо американского мюзикла. Рейтинг IMDb — 7,9

6. Двое других (The Other Two)

Брук мечтает стать танцовщицей, а ее брат Кэри — актером. Однако для достижения своих целей они не хотят ничего делать. У них есть 14-летний брат Чейз, который написал и загрузил в интернет свою песню. Его заметили продюсеры и предложили ему контракт. Жизнь парня резко меняется, как и судьбы Брука и Кэри, которые находятся в тени бешеной популярности своего брата. Рейтинг IMDb — 7,4

7. ПЕН15 (PEN15)

Главные роли в «ПЕН15» исполняют Майя Эрскин и Анна Конкл. В жизни актрисам уже за 30, но на экране они воплощают образы 13-летних подростков-аутсайдеров. Комичности этому добавляет то, что они появляются на экране в окружении современных семиклассников, которые предпочитают играть по своим правилам. Рейтинг IMDb — 7,9

8. Рами (Ramy)

Сериал рассказывает об американце египетского происхождения. Рами около 30. Ему непросто существовать в рамках двух культур, он находится в постоянной борьбе с самим собой. Весь фильм герой задает вопросы, на которые пытается найти ответы. Рейтинг IMDb — 8

9. Матрешка (Russian Doll)

История о девушке Наде, которая попадает во временную петлю. На вечеринке у своей подруги она жалуется на сбежавшего кота, после находит его и попадает под машину. Открыв глаза, она вновь оказывается на той самой вечеринке, и это повторяется изо дня в день. На протяжении всего сериала Надя пытается выснить, в чем же все-таки дело. Рейтинг IMDb — 8

10. «Особенный» (Special) и «Семейный брак» (State of the Union)

«Особенный» и «Семейный брак» — это сериалы-эксперименты. Хронометраж каждой серии первого — 15 минут, второго — 10. Действие «Особенного» разворачивается вокруг парня-гея с церебральным параличом. Ну а сериал «Семейный брак» полностью построен на беседе пары, которая обсуждает свои проблемы в лондонском пабе перед посещением семейного психотерапевта. «Особенный»: рейтинг IMDb — 7,7

«Семейный брак»: рейтинг IMDb — 8

11. Городские истории (Tales of the City)

«Городские истории» — это сиквел одноименного сериала 1993 года. Спустя 25 лет главная героиня возвращается в родной Сан-Франциско к бывшему мужу и дочери, которых была вынуждена оставить ради карьеры. К этому шагу ее подтолкнул кризис среднего возраста. Она хочет начать все заново, но удастся ли ей сделать это? Рейтинг IMDb — 7,5

12. Тука и Берти (Tuca & Bertie)

Этот мультипликационный сериал повествует о жизни под одной крышей двух 30-летних... птиц — Туки и Берти. Тука — тусовщица, Берти — скромная мечтательница. Несмотря на разные темпераменты, они отлично дополняют друг друга. Взрослые птицы решают свои проблемы совершенно по-детски, так что невольно задумываешься: «А может, и мне так сделать?» Рейтинг IMDb — 7,4

13. Когда они нас увидят (When They See Us)

Американский драматический мини-сериал «Когда они нас увидят» основан на реальных событиях. В 1989 году в Центральном парке Нью-Йорка была изнасилована бегунья, в результате полученных травм женщина впала в кому. В 1990 году по этому делу осудили пятерых подростков, и только в 2014-м их оправдали и выплатили им компенсацию в размере $ 40 млн. Рейтинг IMDb — 9,1

Какой сериал вы точно посмотрите?