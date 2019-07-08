13 секретов кинотеатров, которые знают только избранные

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Ожидание фильма, люди вокруг, очереди за билетами и, конечно же, большой экран в кинозале — все то, за что любят походы в кинотеатр. А различные мелочи вроде выбора правильных кресел в 4D могут добавить удовольствия от просмотра любимого фильма.

Мы в AdMe.ru любим походы в кино и хотим дать несколько советов, которые пригодятся даже заядлым любителям кинотеатров.

1. Секрет красных кресел в кинотеатрах

Красные кресла в кинотеатрах появились благодаря популярности итальянской оперы в прошлом. Красный и золотой — традиционные цвета в оформлении театров Италии. Со временем их переняли и другие страны, а с появлением кинотеатров тенденция сохранилась. Однако есть и практичная сторона: красный — первый цвет, который пропадает из нашего поля зрения в условиях слабого освещения. При приглушенном свете в кинотеатре тот же синий будет казаться ярче красного, хотя при хорошем освещении все наоборот.

2. Более комфортному просмотру поспособствуют беруши

В переполненных залах много отвлекающих звуков: сосед, жующий попкорн, звонящий телефон на другом краю зала, шепчущаяся пара в переднем ряду. Есть простой способ не слышать всего этого — надеть самые обычные беруши. Так пропадут посторонние шумы, при этом фильм вы будете слышать более чем отчетливо. К тому же беруши смогут уберечь ваш слух и здоровье. Каждый кинотеатр регулирует громкость отдельно, и порой уровень шума зашкаливает, что может стать причиной преждевременного снижения слуха.

3. Четверг — важный день для кинотеатров

Как правило, новые фильмы появляются в кинотеатрах по четвергам. Этот день выбран не просто так: такой сеанс предназначен увеличить сборы в первую неделю показа. Наибольшее количество зрителей кинотеатры собирают в пятницу и на выходных. И отзывы от людей, посмотревших фильм в четверг, многих могут подвигнуть на поход в кино.

4. Попкорн в кинотеатре неоправданно дорогой

Продажа напитков и закусок — одна из основных статей доходов кинотеатров. Кинопрокат устроен так, что, по сути, со стоимости одного билета театр оставляет себе 30–40 % прибыли. К тому же посещаемость кинотеатров неумолимо снижается. Поэтому, чтобы заработать, важно продавать сопутствующие товары. Попкорн наиболее выгоден для продажи, и его стоимость можно «накрутить» более чем в 10 раз. Поэтому почти во всех кинотеатрах очень небольшая разница в цене между ведерками попкорна. Так, за небольшую доплату вы получите гораздо больше зерен, хотя хватило бы и меньшей порции.

5. Попкорн не всегда продается свежим

Одним из преимуществ попкорна является то, что он не портится на протяжении нескольких дней. Непроданный попкорн хранится в мешках в подсобных помещениях, откуда его просто досыпают в аппарат и разогревают.

6. Возрастной ценз в кинотеатрах — совсем не шутка

В системе определения рейтингов все начинается с американской киноассоциации MPAA. Для каждого конкретного фильма создается отдельная комиссия, которая просматривает его и присваивает рейтинг. А трансляторы используют уже готовый рейтинг с возможностью ужесточить его. Имеются и контролирующие органы, поэтому кинотеатры обращают внимание на возраст зрителей. И если на фильм 16+ вы можете привести детей, то при рейтинге 18+ подростка не пустят в зал даже с родителями.

7. Приходить со своей едой в кинотеатр — ваше право

Зачастую внутренние правила кинотеатров запрещают проходить с напитками и едой, купленными в другом месте. Однако этот запрет не имеет под собой никаких законных оснований. Поэтому пронести свою бутылку воды или пачку чипсов можно с чистой совестью. Так, сетевые кинотеатры Великобритании заявляют, что прийти со своим можно, если это не алкоголь. Но не каждый кинотеатр столь уважителен и заботлив по отношению к своим посетителям. Поэтому все же лучше предварительно положить свои закуски в сумку или рюкзак.

8. Самый большой экран будет в IMAX

Существует заблуждение, что IMAX — это исключительно 3D-кинотеатры, однако все не так. Конечно, в IMAX часто встречаются и 3D-фильмы, но главная фишка — огромный выгнутый экран, превышающий поле зрения зрителя. Именно за счет большой картинки, изогнутости экрана и необходимости крутить головой усиливается эффект присутствия в кино. Сам IMAX имеет несколько разновидностей. Dome (OMNIMAX) — проекция на экран в виде купола, которую зрители смотрят в полулежачем положении. Laser — улучшенная версия с большей яркостью и контрастностью. Любые другие приставки связаны лишь с увеличением экрана и являются исключительно рекламным ходом.

9. 3D-сеансы лучше посещать в собственных очках

Несмотря на заявления об очистке очков после каждого сеанса, сам процесс является закрытым и не у всех вызывает доверие (и не без причин). В таком случае для полной уверенности в соблюдении гигиены стоит ходить в собственных 3D-очках. Приобрести их можно в большинстве кинотеатров, а также в специальных магазинах. Стоит учесть, что очки не универсальны и могут использоваться лишь в том формате 3D, для которого они предназначены. Поэтому перед приобретением лучше проконсультироваться со специалистом.

10. Нужно разбираться в форматах 4D

Относительно новая технология, которая идет в дополнение к просмотру кино, усиливая погружение и полученные впечатления. Несмотря на свое название, 4D не имеет ничего общего с пространственным четвертым измерением, а лишь добавляет в кино новые эффекты: движение, вибрацию, ветер, дым, брызги воды, запахи и пр. Однако существуют разные форматы, качественно отличающиеся между собой. D-Box — самый простой, такие кресла располагаются в обычных залах и отличаются лишь движением и вибрацией относительно происходящего на экране. А поскольку ноги находятся на полу, погружение будет неполным. 4DX уделяет много внимания деталям, именно здесь вы почувствуете запахи, брызги воды, ветер и многое другое. Такие кресла располагаются в отдельном зале, они спаяны по 4 штуки и имеют подставки для ног, чтобы зритель не касался земли. Помимо этого, на спинке есть пара отверстий, которые и отвечают за ощущения и запахи.

11. Хоть раз стоит посмотреть фильм со звуком Dolby Atmos

Появляется все больше кинотеатров Dolby Atmos, которые выделяются своим звуком. Уникальность заключается в способе расположения динамиков (есть даже на потолке) и особой технологии, которая делает звук объемным. Так создается чувство, что вы окружены динамиками, и это позволяет полностью погрузиться в происходящее.

12. В сетевых кинотеатрах можно посмотреть и старое кино

Порой в прокате появляются не только новинки, но и различные старые киношедевры. Например, не так давно отреставрированная копия «Унесенных призраками» Хаяо Миядзаки вышла в повторный прокат. А остальные 16 фильмов великого японского аниматора можно будет увидеть в кино в этом году. И это не единичный случай.

13. Картонные фигуры и постеры с персонажами можно забрать домой

Дело в том, что весь рекламный реквизит в кинотеатры поставляет прокатчик. И как только фильм теряет свою актуальность, картонные фигуры, баннеры и постеры попадают на склад, а затем и вовсе утилизируются. Если ближе к окончанию проката попросить у администратора постер или ростовую фигуру, он наверняка вам не откажет.

Часто ли вы посещаете кинотеатры? Будете теперь использовать беруши?