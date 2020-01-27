13 секретов фильма «За двумя зайцами», над юмором которого время не властно
Фильм «За двумя зайцами» был снят почти полвека назад. Но, похоже, время над ним не властно: мы до сих пор цитируем фразы из него и не прочь пересмотреть комедию лишний раз. А ведь на такую славу никто не рассчитывал. Предполагалось, что идти картина будет не во всех кинотеатрах. Только после успеха первых показов решение поменяли. А еще спустя почти 40 лет создатели комедии получили государственную премию. Но фильма могло просто не быть: чтобы создать шедевр, режиссеру пришлось падать в обморок, врать и пускаться на хитрости.
Мы в AdMe.ru в очередной раз посмеялись над любимыми сценами, а заодно узнали, как они были сняты.
Гримеры старались сделать актрису максимально страшной
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Исполнительницу на роль жаждущей любви Прони Прокоповны искали долго. Актриса Маргарита Криницына попала на пробы случайно и... покорила режиссера сразу. Дело в том, что накануне она грызла орехи и сломала зуб. Щербатая улыбка открыла ей путь к главной роли.
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Для создания образа Прони Прокоповны гримерам пришлось постараться. В дело пошло все: актрисе обесцвечивали брови, волосы накручивали не на бигуди, а на гвозди. А в нос ей решили вставить пробки, чтобы исказить черты лица.
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Семья Маргариты Криницыной была ошеломлена, увидев актрису на экране. После этого муж зарекся пересматривать комедию. А дочь порадовала маму сомнительным комплиментом, назвав ее очень страшной.
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Говорят, после успешных фильмов актеры просыпаются знаменитыми. С Маргаритой Криницыной это тоже произошло. Правда, автографы просили редко: просто не узнавали. Когда актриса говорила, что она та самая Проня Прокоповна, ей попросту не верили.
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Роль в фильме «За двумя зайцами» стала для Криницыной роковой. На ее счету более 70 работ, но практически все помнили именно Проню. Актрису даже не хотели снимать, так как она «не отвечает идеалу женщины».
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После окончания съемок актриса получила премию — 400 рублей. Говорит, очень обрадовалась такой сумме и накупила дочке дорогих мягких игрушек.
Манеры главный герой перенял у стиляг
- Разрешение на съемки фильма удалось получить благодаря образу главного героя. Режиссеру Виктору Иванову не давали добро на экранизацию, и он решил слукавить. Тогда шла борьба со стилягами, и Иванов сказал, что фильм будет высмеивать их: дескать, сам герой картины — стиляга еще тот. Некоторые черты для образа Голохвостого режиссер позаимствовал у реального знакомого: тот носил похожие усики и не упускал случая блеснуть манерами.
- Актер Олег Борисов запомнился тем, что не стеснялся возражать эксцентричному режиссеру. Один из примеров — сцена, где Свирида Голохвостого перебрасывают через забор. Актер резонно заметил, что по другую сторону высокого ограждения — твердая мостовая, и попросил режиссера показать, как правильно падать с высоты на булыжники. Иванов в запале показал, но приземлился неудачно. Больше Борисову он рискованных сцен не предлагал.
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Одна из ярких сцен — признание в любви Свирида Голохвостого и Прони Прокоповны. Они разговаривают, ползая по полу и собирая рассыпавшиеся орехи. На четвереньки актерам пришлось встать потому, что Олег Борисов пришел на съемки нетрезвым и просто не мог твердо стоять на ногах.
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Еще в одной сцене актеры действительно рисковали. Предстоял эпизод, где их окатывает шампанским. Получить достаточно обильную пену не получалось. В итоге призвали на помощь химиков. Те с задачей справились, но от струи сделанного ими «шампанского» актерам приходилось уворачиваться, иначе они рисковали получить ожоги.
Режиссера называли психом без отрыва от производства
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Режиссер измучил всю съемочную группу. Он был так эмоционален, что то и дело падал в обморок — за это его прозвали психом. Срывался на всех, и некоторым приходилось даже вызывать скорую. А Олег Борисов писал заявление об уходе, но все же остался.
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Многие фразы (например, «Барышня уже лягли и просють»), которые потом разошлись на цитаты, Виктор Иванов придумал сам. В первоисточнике их нет, но именно им фильм во многом обязан своей популярностью.
- А еще в фильме можно услышать голос режиссера — он озвучил попугая, который должен был кричать: «Химка дура!» Учить птицу было долго, и Виктор Иванов взялся сам произнести эту фразу с нужной интонацией.
Такое полное погружение в работу, как у режиссера «За двумя зайцами», встретишь нечасто. А чем вам нравится эта комедия? У вас есть любимые фразы из фильма?