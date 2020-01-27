13 секретов фильма «За двумя зайцами», над юмором которого время не властно

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Фильм «За двумя зайцами» был снят почти полвека назад. Но, похоже, время над ним не властно: мы до сих пор цитируем фразы из него и не прочь пересмотреть комедию лишний раз. А ведь на такую славу никто не рассчитывал. Предполагалось, что идти картина будет не во всех кинотеатрах. Только после успеха первых показов решение поменяли. А еще спустя почти 40 лет создатели комедии получили государственную премию. Но фильма могло просто не быть: чтобы создать шедевр, режиссеру пришлось падать в обморок, врать и пускаться на хитрости.