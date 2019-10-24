13 сцен из наших любимых фильмов, режиссеры которых отказались от графики и хромакея. И не проиграли

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Современные режиссеры предпочитают снимать даже простые сцены с помощью хромакея — зеленого фона, на который после съемок можно наложить любую картинку. Этот способ значительно экономит бюджет и упрощает работу всей съемочной команде. Однако некоторые создатели фильмов делают ставку на реалистичность: настоящие взрывы, живые змеи и даже реальные полеты по городу на паутине.

Мы в AdMe.ru бесконечно уважаем труд операторов, инженеров и актеров на съемочной площадке. Поэтому делимся с вами историями о знаменитых киносценах, при взгляде на которые почти невозможно поверить, что все это в самом деле происходило перед камерой. А в конце статьи вас ждет небольшой бонус о спецэффектах 40-летней давности.

Сражение в лифте из «Отряда самоубийц»

Режиссер нашумевшего «Отряда самоубийц» делал ставку не только на грим и костюмы, которые принесли фильму заслуженный «Оскар». Большинство трюков актеры выполняли сами и часами тренировались, чтобы отточить каждое движение. Не отстала от партнеров по команде и хрупкая Марго Робби, исполнившая роль роскошной Харли Квинн: актриса даже научилась задерживать дыхание под водой и все трюки действительно исполняла на высоких каблуках. Помните сражение Харли в лифте с одним из зараженных Чародейкой военных? Весь этот эпизод был снят без каскадеров, дополнительной графики и тросов: Марго сама бегала по потолку, проводила бойцовские захваты и орудовала битой на этой площади в несколько квадратных метров. Конечно, у Робби была дублерша — и большую часть времени она просто стояла в стороне и наблюдала за тем, как актриса самостоятельно исполняет акробатические трюки.

Вращающийся коридор в фильме «Начало»

Каждый, кто хоть раз видел этот фильм, помнит невероятное сражение в коридоре отеля, который буквально переворачивается с ног на голову в течение всей сцены. Удивительно, но такого эффекта режиссер Кристофер Нолан добился без помощи компьютерной графики. Специалисты по декорациям специально создали вращающуюся съемочную площадку и оборудовали ее сложной системой освещения, благодаря которой картинка получилась такой эффектной. В течение 3 недель над этой сценой работали 500 членов съемочной группы. Джозеф Гордон-Левитт, исполнитель одной из главных ролей, вынужден был неделями тренироваться, чтобы двигаться с предельной осторожностью по четкой траектории в этом коридоре, при этом не задевая и не ломая предметы в кадре. Компьютерная доработка потребовалась только для того, чтобы удалить из кадра тросы, которые были прикреплены к каждому участнику этого эпизода.

«День независимости»: взрыв Белого дома

Для этой масштабной сцены в фильме «День независимости» в 1996 году была построена практически точная копия Белого дома масштабом 1:12. Такая декорация стоила создателям около $ 50 тыс. и нескольких недель работы, поскольку команде по декорациям пришлось воссоздавать здание со всеми архитектурными нюансами. У съемочной группы была только одна попытка снять эту сцену. Сам взрыв снимали со скоростью всего 300 кадров в секунду — намного медленнее, чем при съемке остальных сцен фильма. Целый месяц труда ради 5-секундного эпизода — и оно того стоило.

Безлюдный Лондон в фильме «28 дней спустя»

Можно было бы снимать актеров на стандартном зеленом фоне, а потом уже добавить панорамы города. Но режиссер Дэнни Бойл хотел сделать картинку максимально реалистичной и пугающей. Перекрывать улицы на все время съемок было бы слишком дорого — у фильма не было такого бюджета, как, например, у нашумевшего постапокалиптического «Я — легенда». Поэтому съемки в пустынном в Лондоне проводились каждый день с 4 до 5 утра, пока улицы не наводнили машины и люди, спешащие на работу. За это время съемочная группа успевала установить реквизит, отснять сцену, а затем убрать за собой все «следы преступления».

6 000 змей на площадке «Индианы Джонса»

В фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» есть сцена, где отважный герой Харрисона Форда спускается в храм, кишащий ядовитыми змеями. Режиссер Стивен Спилберг не захотел помещать в кадр марионеток или рисовать сотни кобр. Вместо этого на съемочную площадку фильма действительно привезли 6 000 живых змей, а некоторые из них были по-настоящему ядовитыми. По задумке, Индиана до ужаса боится змей, поэтому его шокирует близкий контакт с этими пресмыкающимися. А вот Харрисон Форд, напротив, с любопытством отнесся к съемкам этого эпизода: кажется, храброго актера вообще ничто не может испугать.

«Древо жизни»: Вселенная

Оскароносная лента «Древо жизни» завораживает неспешными, будто магическими кадрами. Режиссер фильма Терренс Малик известен своим тонким вкусом и перфекционизмом, поэтому старался по возможности отказываться от использования компьютерной графики. Особенно зрителям запомнился эпизод о Вселенной, которую просто не могли снять «с натуры», поэтому съемочная группа прибегла к маленькой хитрости. Для создания эффекта живой Вселенной использовали специальный аквариум, в который слоями заливали чистую и соленую воду, а между ними впрыскивали разноцветную краску, чай, кофе, глицерин и другие вещества — в зависимости от результата, который нужно было получить. После каждого дубля воду в аквариуме приходилось менять, поэтому съемки одного этого эпизода заняли несколько недель.

Тони Старк спасает 13 человек прямо в воздухе

В этой знаменитой сцене из фильма «Железный Человек — 3» оказалось гораздо меньше компьютерной графики, чем мы могли вообразить (учитывая любовь Marvel к ярким спецэффектам). По сюжету, Тони должен успеть подхватить всех пассажиров, выпавших из самолета. Никакого хромакея и рисованного неба здесь нет — такой трюк на самом деле вызвалась исполнить команда каскадеров Red Bull. В течение 6 дней они совершали по 7–8 прыжков с высоты около 12 тыс. футов, чтобы до идеала отрепетировать последовательность действий. У каждого участника этого эпизода под костюмом был спрятан парашют. Последние секунды этой сцены с зависшими над водой каскадерами снимали уже с помощью тросов, которые позже убрали из кадра, но и этот момент тоже был снят не в студии, а на реальном фоне.

Темный рыцарь на самом краю небоскреба

Когда Кристиан Бейл узнал о том, что вместо него на вершине 110-этажного небоскреба будет стоять каскадер, то очень огорчился. А затем бросился убеждать режиссера Кристофера Нолана в том, что он сам должен присутствовать в кадре. Поэтому сцена со стрельбой Бэтмена по вертолету снималась на вершине настоящего небоскреба в Чикаго, а у Бейла практически не было страховки. Почти такой же трюк актер проделал в роли Бэтмена и на вершине другого небоскреба — IFC2 в Гонконге. Позже Бейл сообщил, что стоять на безумной высоте во второй раз было уже не так страшно.

Полеты на паутине в «Новом Человеке-пауке»

Как и любой другой супергеройский блокбастер, «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом в главной роли пестрит компьютерными взрывами и прочими рисованными спецэффектами. Однако некоторые сцены полета Паучка по городу вполне реальны: команда по спецэффектам построила настоящую систему из балок и тросов, по которой с помощью скоростной лебедки передвигался каскадер. После в кадры уже добавили некоторые детали с помощью компьютера, но в целом полеты на паутине были настоящими.

Гигантские шахматы из первого «Гарри Поттера»

При одном взгляде на огромные шахматные фигуры из «Философского камня» можно сразу подумать, что их дорисовали отдельно, как и многие другие эффекты в фильме. На самом деле все эти фигуры были отлиты из разных материалов по эскизам, а затем к основанию декораций были добавлены элементы радиоуправления. Поэтому каждой фигурой на доске съемочная группа управляла с помощью пульта. Кроме того, повреждения фигур в кадре тоже были реальны: чтобы не травмировать юных актеров настоящей пиротехникой, внутрь фигур помещали специальные устройства со сжатым воздухом. Так что конь Рона тоже взорвался по-настоящему.

И раздувшаяся тетушка Мардж в «Узнике Азкабана»

После прочтения сценария даже глава отдела спецэффектов Ник Дудман решил, что сцена с тетушкой Мардж будет отрисована с помощью компьютерной графики. Но режиссер Альфонсо Куарон настоял на реалистичности происходящего. Для этого исполнительнице роли тетушки Пэм Феррис в 4 этапа наносили грим, а после к ней прикрепляли костюмы-подушки с воздухом. Каждую подушку можно было надувать отдельно, поэтому зрителю было так легко поверить, что Мардж раздувается на самом деле. Поднимали тетушку в небо с помощью тросов. Кстати, к съемкам каждой из частей «Гарри Поттера» относились с особой тщательностью и старалась избегать компьютерной графики везде, где это было возможно. Например, огромная круглая дверь в Тайную комнату тоже была настоящей: инженеры трудились не одну неделю, чтобы создать поразительный работающий механизм с 7 замками в виде змей.

Бонус: 40 лет назад спецэффекты делали по-другому

В 1977 году тоже могли изобразить на экране парящее транспортное средство: в фильме «Звездные войны: Новая надежда» Люк Скайуокер мчится над пустыней на своем спидере, колеса которого прикрыли с помощью простого зеркала.

К съемкам «Возвращения в страну Оз» в 1985 году подошли еще более креативно. Механический человек Тик-Ток управлялся вовсе не с пульта. Внутри корпуса механизма сидел гимнаст, который и отвечал за движения персонажа. Даже думать страшно о том, насколько сильно болела спина у актера после съемок.

Как вы относитесь к обилию графики в современных фильмах? Замечаете ее во время просмотра?