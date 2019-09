13 актерских импровизаций, которые сделали любимые фильмы еще лучше

Мир кино бывает так же непредсказуем, как и сама жизнь. Порой то, что мы видим на экранах, не было заранее спланировано и прописано в сценарии. Настоящие актеры умудряются привнести в четкий съемочный процесс частичку своего видения той или иной сцены: кто-то усиливает накал страстей, кто-то добавляет юмора, а кто-то просто не любит загонять себя в жесткие рамки. Поэтому именно актерские импровизации часто делают эпизоды гораздо более живыми и яркими.

AdMe.ru решил выяснить, какие сцены из известных фильмов были придуманы актерами и сделали картины гораздо более яркими и запоминающимися.

1. 300 спартанцев (300), 2007

Знаменитый крик царя Леонида «Это Спарта!», который стал одним из самых популярных мемов в интернете, — импровизация актера Джерарда Батлера. Недавно он рассказал об этом в интервью журналу GQ. По задумке режиссера, герой Джерарда должен был тихо прошептать эту фразу и затем отшвырнуть персидского посланника в колодец. Однако актер попросил сделать еще один дубль. По его словам, никто из съемочной группы не ожидал такого громкого крика, поэтому его коллеги едва сдерживали смех. Однако режиссеру сцена понравилась, и он решил оставить в фильме именно этот вариант.

2. Титаник (Titanic), 1997

Фраза, которую кричит Джек, стоя на носу «Титаника», — «Я — король мира!» — находка Леонардо Ди Каприо, которую решили оставить. Кроме того, в сцене, где Джек рисует обнаженную Розу, произошла заминка. По сценарию Ди Каприо должен был сказать: «Ложись на диван», а у него получилось «Ложись на кровать... ээ... на диван». То есть актер оговорился и быстро исправился, а режиссер Джеймс Кэмерон решил не переснимать этот эпизод. Он пояснил, что так зритель сразу понимает, что на уме у молодого человека.

3. Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2), 2011

Эпизод из «Гарри Поттера», где Волан-де-Морт обнимает Драко, как бы говоря ему: «Добро пожаловать домой», — придумка актера Рэйфа Файнса. Согласно сценарию, его герой должен был просто пройти мимо, но этот вариант показался Файнсу слишком скучным. В итоге сцена получилась довольно неловкой и жуткой, ведь она лишний раз подчеркнула, что Темный Лорд совершенно не способен на проявление каких-либо теплых чувств.

4. Зови меня своим именем (Call Me by Your Name), 2017

В драме «Зови меня своим именем» одним из самых запоминающихся моментов стал последний кадр, когда герой Тимоти Шаламе смотрит прямо в камеру в течение 2 секунд, как будто заглядывая в душу зрителю. Этот мощный ход юный актер придумал сам. Неудивительно, что за свою работу Тимоти был номинирован на «Оскар» как лучший актер и стал самым молодым номинантом в этой категории начиная с 1939 года.

5. Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (Raiders of the Lost Ark), 1981

По сценарию Индиана Джонс должен был долго сражаться со злодеем на мечах. К съемкам этой эпичной сцены все было готово, но за день до этого актер Харрисон Форд чем-то отравился и не был готов к долгому бою. Поэтому вместо сражения на мечах он просто достал пистолет и застрелил своего противника. В итоге этот эпизод стал культовым.

6. Крестный отец (Godfather), 1972

«Брось пистолет. Захвати канноли» — эта фраза из легендарного фильма «Крестный отец» стала впоследствии одной из самых цитируемых. Так вот, вторая часть реплики — чистая импровизация актера Ричарда Кастеллано. По сценарию он должен был просто сказать «Брось пистолет», но Кастеллано от себя добавил про канноли, вспомнив о другой сцене, где жена просит его принести домой этот итальянский десерт.

7. Бойцовский клуб (Fight Club), 1999

Первая драка у бара, где герой Брэда Питта Тайлер объясняет, что такое бойцовский клуб, — частичная импровизация актера Эдварда Нортона и режиссера Дэвида Финчера. Изначально герой Нортона должен был лишь ударить Питта по плечу, но еще до съемок режиссер попросил актера, чтобы он сделал что-нибудь неожиданное. И Эдвард не придумал ничего лучше, чем сильно ударить ничего не подозревавшего Брэда в ухо. Так что возгласы Питта и извинения Нортона получились очень реалистичными.

8. Первый мститель (Captain America: The First Avenger), 2011

Эффектная сцена, когда Капитан Америка обзавелся идеальным телом, тоже не обошлась без импровизации. В этом эпизоде героиня актрисы Хейли Этвелл отошла от сценария и инстинктивно дотронулась до обнаженного торса Криса Эванса. Этот момент решили оставить, чтобы подчеркнуть притягательность новой внешности супергероя.

9. Спасти рядового Райана (Saving Private Ryan), 1998

В драме Стивена Спилберга есть эпизод, где герой Тома Хэнкса — капитан Миллер — и рядовой Райан в исполнении Мэтта Деймона в перерыве между боями обмениваются воспоминаниями о доме. Так вот, историю своего персонажа Деймон придумал по ходу съемок. Его монолог о братьях и ранней юности получился таким проникновенным, что поверить в то, что эта сцена не была частью сценария, очень сложно.

10. Звездные войны: Последние джедаи (Star Wars: The Last Jedi), 2017

Фильм «Последние джедаи» не очень полюбился зрителям, но в нем есть одна сцена, которая не оставила равнодушным ни одного фаната. В ней Люк Скайуокер говорит своей сестре Лее: «Никто никогда не уходил» — и нежно целует ее в лоб. Этот трогательный поцелуй — спонтанная импровизация актера Марка Хэмилла. Режиссеру эта идея понравилась, и он решил оставить сцену в фильме. Дополнительный смысл и глубину этому эпизоду придал тот факт, что Кэрри Фишер, которая сыграла принцессу Лею, ушла из жизни за год до премьеры фильма. Так что в каком-то смысле мы увидели сцену прощания двух актеров.

11. Афера по-американски (American Hustle), 2013

В картине «Афера по-американски» есть очень эмоциональная сцена, где Дженнифер Лоуренс, которая играет жену главного героя, выясняет отношения с его любовницей в исполнении Эми Адамс. В какой-то момент страсти так накаляются, что Лоуренс довольно агрессивно целует Адамс и в конце поцелуя громко смеется. Позднее актриса Эми Адамс призналась, что изначально этого не было в сценарии и именно она придумала этот эпизод, а режиссер ее поддержал.

12. Железный Человек (Iron Man), 2008

Одна из самых знаменитых фраз: «Я — Железный Человек» — удачная импровизация Дауни-младшего. Эта, по большому счету, случайная реплика впоследствии изменила дальнейшее развитие киновселенной Marvel и послужила началом целой серии фильмов про Железного Человека.

13. Человек-паук: Возвращение домой (Spider-Man: Homecoming), 2017

Смешной эпизод в автомобиле, когда Тони Старк «обнимает» Питера Паркера со словами: «Нет, это не обнимашки, это я дверь открываю», — импровизация актеров Тома Холланда и Роберта Дауни — младшего. Причем инициатором этой ситуации был Холланд, который решил приобнять партнера во время одного из дублей. А реакция Дауни-младшего оказалась настолько молниеносной и классной, что в итоге сцену решили оставить.

Бонус: Темный рыцарь (The Dark Knight), 2008

По интернету давно ходит информация, что в фильме «Темный рыцарь» Хит Леджер в роли Джокера сымпровизировал сцену со взрывом больницы Готэма. Якобы взрыв случился раньше, чем было задумано, а актер прекрасно сгладил эту заминку и сделал вид, что так и было задумано.

На самом деле недавний подробный разбор этого эпизода доказывает, что эта сцена была полностью запланирована и никакой импровизации не было.