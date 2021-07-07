Мы составили рейтинг из 13 самых дорогих предметов гардероба в кино, которые купили за баснословные деньги

В истории кинематографа немало костюмов, о которых мечтают фанаты по всему миру. Неудивительно, что находятся коллекционеры, готовые платить баснословные суммы за то, чтобы обладать этими культовыми вещами. Например, одно только эффектное красное платье Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» купили за $ 250 тыс.

Мы в AdMe.ru решили составить рейтинг из самых дорогих костюмов в истории кино, которые когда-либо были проданы коллекционерам.

13. Искупление

От изумрудно-зеленого шелкового платья Киры Найтли невозможно оторвать взгляд. Немудрено, что на аукционе за него не поскупились отдать $ 46 тыс. Вырученные средства были направлены в детский фонд.

12. Клеопатра

На съемках фильма «Клеопатра» Элизабет Тейлор носила золотой церемониальный плащ. Он был сделан из кожи, покрытой золотой краской, и вручную украшен золотыми бусинами и пайетками. В 2012 году этот плащ продали на аукционе за $ 59,375 тыс.

11. Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая

В памяти многих поклонников осталось знаменитое золотое бикини, в которое облачилась прекрасная Кэрри Фишер в 1983 году. Несмотря на то, что принцесса Лея появляется в нем всего в двух сценах, этот костюм сразу же стал культовым. На аукционе его выкупили за $ 96 тыс.

10. Унесенные ветром

В 2015 году платье, которое носила Вивьен Ли, когда играла Скарлетт, продали на аукционе за $ 137 тыс. Владельцем платья был Джеймс Тамблин, который работал в Universal Studios. По словам Тамблина, в начале 1960-х он увидел это платье валявшимся на полу. Наряд хотели выбросить, но он купил его всего за $ 20.

9. Лихорадка субботнего вечера

Герой Джона Траволты стал настоящим королем диско в 1977 году. Немалый вклад в этот феноменальный успех вложил его белый костюм с брюками клеш, который приобрели на торгах за $ 145,5 тыс.

8. Чужой

Культовый скафандр Сигурни Уивер рассчитывали продать за $ 40–60 тыс. Однако его окончательная цена была поистине астрономической — $ 204,8 тыс.

7. Индиана Джонс и храм судьбы

Знаменитую шляпу, без которой невозможно представить героя Харрисона Форда, рассчитывали продать за $ 150–200 тыс. Но покупатель раскошелился и заплатил за головной убор $ 300 тыс.

6. Титаник

Над изысканным красным платьем, в котором героиня Кейт Уинслет появляется на ужине, Дебора Линн Скотт трудилась более 1 тыс. часов. Плод ее трудов дорого стоил: на аукционе платье купили за $ 330 тыс.

5. Джентльмены предпочитают блондинок

Когда Монро пела песню «Бриллианты — лучшие друзья девушек», она была одета в ярко-розовое атласное платье. В 2010 году этот наряд назвали «самым важным костюмом из фильма, который когда-либо выставлялся на аукционе». Его продали за $ 370 тыс.

4. Завтрак у Тиффани

В фильме героиня утонченной Одри Хепберн красовалась в черном платье Givenchy. Когда этот наряд выставляли на продажу, рассчитывали получить за него от $ 98 тыс. до $ 138 тыс. Но в результате платье было продано за $ 807 тыс. Все вырученные средства перечислены в благотворительный фонд.

3. Волшебник страны Оз

Голубой клетчатый сарафан и белую блузку Джуди Гарленд продали за $ 1,56 млн. За право обладать этим классическим нарядом боролись 3 претендента.

2. Моя прекрасная леди

Белое платье, в котором Элиза Дулитл появляется на скачках, можно назвать одним из самых запоминающихся нарядов во всем фильме. На аукционе 2011 года платье было продано за $ 4,5 млн.

1. Зуд седьмого года

Культовое белое платье, которое носила Мэрилин Монро в фильме «Зуд седьмого года», в 2011 году продали на аукционе за $ 4,6 млн.