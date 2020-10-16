13 культовых украшений из мира кино, которые заслуживают такого же пристального внимания, как и сами фильмы

Мы часто восхищаемся костюмами в фильмах — порой модные тренды переходят в нашу жизнь не с подиумов, а с широких экранов. Однако намного реже мы обращаем внимание на украшения актрис в кино, а ведь зачастую именно эти мелкие детали образа заслуживают самого пристального внимания.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить наиболее яркие и запоминающиеся ювелирные изделия из наших любимых фильмов. Нас очень удивил тот факт, что почти все украшения подлинные и порой стоят целое состояние.

1. «Титаник» — кулон «Сердце океана»

Пожалуй, подвеску из голубого бриллианта в виде сердца из «Титаника» можно по праву назвать одним из самых узнаваемых украшений в кино. По сюжету она принадлежала королю Людовику XVI. А вот прототипом уникального камня стал знаменитый синий алмаз Хоупа, который по легенде был привезен из Индии и приносил несчастья всем своим владельцам. Сегодня настоящий камень хранится в одном из музеев Вашингтона.

Специально для фильма ювелирная компания Asprey & Garrad разработала очень похожую подвеску из синего танзанита в обрамлении из циркония и белого золота. Однако после невероятного успеха «Титаника» у кулона появилось два более роскошных двойника из настоящих драгоценных камней. Первую реплику сделали из голубого сапфира весом 171 карат, обрамленного 103 бриллиантами. Именно ее надела певица Селин Дион на церемонию вручения премии «Оскар» в 1998 году. А во втором ожерелье на церемонию пришла актриса Глория Стюарт, исполнившая в «Титанике» роль Розы в старости. Это украшение с настоящим 15-каратным голубым бриллиантом.

2. «Красотка» — рубиновое колье

Роскошное колье для героини Джулии Робертс с 23 грушевидными рубинами и россыпью бриллиантов было изготовлено специально для фильма французским ювелирным домом Fred Joaillier. Стоимость этого ожерелья составила около $ 1,35 млн. Интересно, что именно с этим украшением была связана одна из самых забавных сцен в фильме, в которой персонаж Гира протягивает Вивьен футляр с рубиновым колье, а потом, когда девушка тянется за ним, резко закрывает коробку. Этот момент был чистой импровизацией актера, и реакция Джулии была такой искренней, что при финальном монтаже сцену оставили.

3. «Мулен Руж!» — ожерелье с бриллиантами

В фильме это ажурное колье из бриллиантов является не только украшением, но также символом отказа от настоящей любви. В действительности колье было создано австралийским ювелиром Стефано Кантури, который черпал вдохновение в эпохе Людовика XVI. Ожерелье состояло из 1 308 бриллиантов и весило около 134 карат. После съемок оно было выставлено на продажу на аукционе Christie’s в Нью-Йорке, но за несколько часов до начала дизайнер Кантури сказал, что не может расстаться с этим изделием, и оставил его в своей личной коллекции.

4. «Еще одна из рода Болейн» — золотая именная подвеска

В исторической драме «Еще одна из рода Болейн» Натали Портман в образе Анны Болейн носила жемчужное ожерелье с именной подвеской. И это не импровизация костюмеров: Анна Болейн на самом деле носила золотой именной кулон с латинской буквой «B». Он был фирменным украшением будущей королевы Англии и ее верным спутником. Это можно увидеть на нескольких портретах Болейн. Правда, на сегодняшний день следы этого кулона пропали. Возможно, он перешел по наследству дочери Анны — королеве Елизавете I.

5. «Джентльмены предпочитают блондинок» — желтый бриллиант

Фразу героини Мэрилин Монро про то, что бриллианты — лучшие друзья девушек, помнят многие. Однако не все знают, что для продвижения фильма был задействован настоящий желтый бриллиант весом в 24 карата под названием «Луна Бароды». Именно он украшал колье Harry Winston, которое носила Мэрилин Монро, когда пела песню про бриллианты во время рекламной кампании. Этот камень считается одним из самых старых ювелирных изделий — на момент съемок ему было более 500 лет.

В числе его предыдущих владельцев были индийские махараджи, императрица Мария Тереза Австрийская и французская королева Мария-Антуанетта. В 1943 году бриллиант «Луна Бароды» был куплен ювелирным домом Meyer Jewellery Company, который любезно предоставил драгоценность Монро для рекламы известного фильма.

В 1990 году это колье вместе с подписью звезды было продано на аукционе за $ 297 тыс.

6. «Унесенные ветром» — траурная брошь Скарлетт

Наряды и украшения Скарлетт из культового фильма оказали немалое влияние на моду 40-х и 50-х годов прошлого века. Чего стоит только крупная траурная брошь, в которой главная героиня появляется на экране. В действительности это украшение принадлежало матери художника по костюмам Уолтера Планкетта. Так что показанная винтажная золотая брошь — настоящий раритет, который отражает моду викторианской эпохи.

7. «Как отделаться от парня за 10 дней» — подвеска с желтым бриллиантом

Интересно, что именно в этой легкой комедии появилось одно из самых дорогих ювелирных изделий в истории кино. Колье Harry Winston с желтым бриллиантом весом в 80 карат было сделано специально для этого фильма и стоило порядка $ 6 млн. Сам камень получил название «Айседора» в честь танцовщицы и основоположницы свободного танца Айседоры Дункан. Колье получилось настолько эффектным, что лимонное коктейльное платье, в котором появляется Кейт Хадсон, было создано специально под это украшение.

8. «Принцесса Монако» — ожерелье и диадема с рубинами

Специально для картины «Принцесса Монако» ювелирный дом Cartier сделал точные копии классических украшения Грейс Келли, которые она носили в 50-х годах прошлого века. В частности, ювелирами были воссоздано ожерелье, состоящее из 3 нитей с крупными бриллиантами и рубиновая диадема, которую Грейс получила в подарок ко дню свадьбы.

9. «Звездные войны» — ожерелье Леи

В одном из фильмов звездной саги принцесса Лея появляется в оригинальном ожерелье из серебряных пластин. Автором этого изделия выступил финский ювелир Бьерн Векстрем. Интересно, что он выпустил свою коллекцию Space Silver в подобном стиле еще до выхода «Звездных войн», так как интересовался космосом и приурочил создание украшений к году высадки «Аполлона-11» на Луну.

Видимо, режиссер Джордж Лукас увидел эту коллекцию на одной из выставок именитого дизайнера и решил заказать у Бьерна нечто подобное для своего фильма. Правда, когда в офисе ювелира раздался звонок, Векстрем понятия не имел, что ему предстоит придумать украшения для легендарной серии фильмов. Однако вскоре стало понятно, что он не успевает сделать заказ в срок, и тогда Лукас просто купил несколько готовых изделий Бьерна. Кстати, ювелир не знал, какие именно украшения выбрал режиссер, до выхода картины. Оказалось, что это были ожерелье «Планетарные долины» и браслет «Украшение Дарины».

10. «Турист» — чокер из бриллиантов

Элегантный бриллиантовый чокер, в котором Анджелина Джоли появляется в фильме «Турист», был сделан именитым дизайнером-ювелиром Робертом Прокопом. Это изделие легло в основу первой ювелирной коллекции Анджелины Джоли под названием Style of Jolie. По доброй традиции, собранные от продажи украшений деньги пошли в благотворительный фонд актрисы. В коллекции также были представлены серьги, колье и браслеты с изумрудом и янтарем — одними из любимых камней Джоли.

11. «Великий Гэтсби» — бриллиантовая тиара

Все украшения из фильма были созданы ювелирным домом Tiffany & Co. Так получилось, что именно 1920-е годы — время действия фильма — стали для дизайнеров Tiffany & Co периодом настоящего творческого взлета. Так что в архивах сохранилось множество эскизов украшений той эпохи. Современные ювелиры создали специальную коллекцию для фильма и в точности воссоздали стиль ушедшей эпохи. Одним из самых ярких украшений стала тиара Savoy с белыми и желтыми бриллиантами и жемчугом. А для самого Гэтсби был изготовлен перстень с маргариткой — своеобразный символ его бессмертной любови к Дейзи.

12. «Клеопатра» — драгоценности царицы

Канонический образ Элизабет Тейлор в роли Клеопатры не был бы столь роскошен без многочисленных украшений. На создание фильма было потрачено около $ 44 млн. Это была одна из самых дорогих картин своего времени. За время съемок Тейлор сменила более 60 костюмов. Конечно, найти к каждому образу подходящие драгоценности было бы очень накладно, поэтому все украшения в «Клеопатре» — это высококачественная бижутерия, созданная по мотивам настоящих драгоценностей царицы.

Кстати, именно роль Клеопатры подарила Элизабет главную любовь всей ее жизни — на съемках она познакомилась с будущим мужем Ричардом Бертоном.

13. «Анна Каренина» — ожерелье из бриллиантов

Кира Найтли давно является поклонницей модного дома Chanel и его лицом. Неудивительно, что когда актрисе предложили сниматься в фильме «Анна Каренина», то именно дизайнеры Chanel взялись за разработку украшений для съемок. В итоге были созданы драгоценности из настоящих бриллиантов и жемчуга общей стоимостью около $ 2 млн. Самым эффектным оказалось асимметричное колье Camelia Poudre из белого золота с россыпью бриллиантов.