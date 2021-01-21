13 наших актрис, талант и красоту которых оценили не только на родине, но и за рубежом

Для каждого творческого человека и особенно для актера важно внимание публики. Вдвойне приятно, когда твой талант высоко ценят в других странах. Наша актерская школа воспитала ярких и самобытных актрис, которые покорили немало сердец по всему миру.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какие популярные отечественные актрисы вызывали восхищение у иностранцев раньше и кто пришел им на смену в наши дни.

1. Анастасия Вертинская

Анастасию Вертинскую некоторые называли Гретой Гарбо советского кино. Она начала свою актерскую карьеру в 15 лет, когда снялась в роли Ассоль в фильме «Алые паруса». Затем через 2 года она появилась в главной роли в картине «Человек-амфибия». Далее карьера молодой актрисы уверенно пошла в гору. На ее счету огромное количестве театральных и киноролей. Красоту Вертинской называли инопланетной.

Кроме того, Анастасия также преподавала актерское мастерство в Оксфорде и в Европейской школе киноактеров в Швейцарии, а также проводила мастер-классы в театре «Комеди Франсез» и в школе Чехова в Париже.

2. Наталья Варлей

До того как стать кинозвездой, Варлей выступала в цирке. После выхода фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Наталья для многих советских зрителей стала образцом «спортсменки, комсомолки и просто красавицы».

При этом яркая внешность обусловлена тем, что в ее крови намешан «целый коктейль из разных национальностей». По словам ее отца, его предки были владельцами конного завода, которые переехали из Англии в Россию. А вот родственники матери были выходцами из Франции.

3. Ирина Алферова

Ирина Алферова начала сниматься еще в студенчестве, однако настоящий успех пришел к ней после роли Констанции Бонасье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

Всего на счету у Алферовой несколько десятков блестящих картин, в том числе иностранных. Например, она исполнила главные роли в венгерском фильме «Волшебник Лала» и в югославском «Любовные письма с подтекстом».

4. Наталья Андрейченко

Первый серьезный актерский успех пришел к Наталье после съемок в фильме «Сибириада». Талантливую игру молодой актрисы и ее необыкновенную красоту оценили не только на родине, но и за рубежом — фильм был отмечен специальным призом жюри на Каннском кинофестивале. Однако это было лишь начало карьеры Андрейченко.

После этого она исполнила главную роль в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!», где перевоплотилась в истинную английскую леди. Далее последовала не менее яркая, но гораздо более чувственная роль в картине «Леди Макбет Мценского уезда», которая в полной мере раскрыла весь творческий потенциал актрисы.

5. Наталья Негода

Бешеная популярность пришла к Наталье Негоде после съемок в фильме «Маленькая Вера». Картина стала ярчайшим событием в кино конца 1980-х. Согласно опросу журнала «Советский экран», актриса была признана лучшей актрисой 1988 года. Негода получила приз за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Боготе и в Женеве. Также фильм получил награды на кинофестивалях в Венеции, Чикаго и многих других. А сама актриса стала членом жюри 44-го Каннского кинофестиваля в 1991 году.

6. Татьяна Друбич

Татьяна Друбич дебютировала в кино в возрасте 12 лет. Затем через 2 года снялась в фильме режиссера Сергея Соловьева «Сто дней после детства». Картина была включена в программу 25-го Берлинского международного кинофестиваля, где получила «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру. Встреча с Соловьевым оказалась судьбоносной, и через 8 лет Татьяна и Сергей сыграли свадьбу.

Однако вместо того, чтобы продолжать актерскую карьеру, Друбич решила стать врачом-эндокринологом. Правда, и про кино актриса не забыла, успев сняться в нескольких культовых лентах, таких как «Асса», «Десять негритят» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».

7. Рената Литвинова

Рената Литвинова — одна из самых ярких и неординарных див отечественного кинематографа. Она дебютировала в кино в 1989 году в фильме Аллы Суриковой «Две стрелы. Детектив каменного века», и с тех пор ее карьера шла только вверх. Она снялась еще в 6 фильмах Муратовой, в том числе в ленте «Настройщик», которая была представлена во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Всего Литвинова сыграла в нескольких десятках фильмов, написала 14 сценариев и выступила в роли режиссера в 6 картинах. Также Рената была членом жюри Берлинского кинофестиваля и Международного кинофестиваля в Роттердаме.

Оставаясь эталоном женственности, актриса как-то отметила, что использует этот свой образ для защиты от мира: «Я даже думаю, что нуждаюсь в этом, иначе буду разрушена, представ настоящей».

8. Виктория Исакова

Настоящий успех пришел к Виктории Исаковой после выхода фильма Юрия Мороза «Точка». Тогда за свою роль она получила приз в номинации «Лучшая актриса года» на Чикагском международном кинофестивале.

С тех пор Виктория стала одной из самых востребованных современных актрис. Она великолепно справляется с самыми разноплановыми ролями. Международную популярность Исакова получила благодаря своей работе в сериале «Эпидемия», права на который в прошлом году приобрел сервис Netflix. Уже известно, что сериал переведут на 12 языков.

9. Светлана Ходченкова

В свои 37 лет у этой актрисы уже более 15 лет актерского опыта и огромное количество ярких ролей за плечами. Дебютировав в 20 лет в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину», Светлана сразу же была номинирована на кинопремию «Ника» за лучшую женскую роль.

Быстро покорив мир российского кино, она стала привлекать внимание зарубежных режиссеров. В 2011 году состоялся голливудский дебют актрисы в картине «Шпион, выйди вон!». На Венецианском кинофестивале она представляла ее вместе со своими коллегами по съемочной площадке — Гэри Олдменом и Колином Фертом. Через 2 года актриса исполнила роль злодейки Гадюки в фильме «Росомаха: Бессмертный», где она снималась вместе с Хью Джекманом.

10. Оксана Акиньшина

Актерская карьера Оксаны Акиньшиной началась в 13 лет после того, как она пришла на пробы фильма «Сестры» Сергея Бодрова — младшего. Вскоре к девушке пришел и международный успех — через год она снялась в фильме шведского режиссера «Лиля навсегда», а потом появилась в нидерландском фильме «Юг». Также Акиньшина сыграла эпизодическую роль в фильме «Превосходство Борна».

На сегодняшний день на счету Оксаны более 30 киноработ. В 2020 году она исполнила одну из главных ролей в научно-фантастическом триллере «Спутник», который также вышел в международный прокат.

11. Анна Чиповская

Анна с детства мечтала об актерской карьере, так что после 9-го класса она ушла из гимназии и поступила в театральное училище. Успех к молодой актрисе пришел после съемок в боевике «Шпион» и в драме Валерия Тодоровского «Оттепель».

На сегодняшний день она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах и получила признание за рубежом благодаря роли в экранизации классического романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». Не так давно вышла статья в зарубежном журнале Variety, где Чиповскую назвали актрисой с международным потенциалом.

12. Юлия Снигирь

Юлия Снигирь в 15 лет стала кандидатом в мастера спорта по шахматам и не планировала становиться актрисой. Она поступила в Московский государственный педагогический университет и преподавала английский язык в детском саду. Все изменилось, когда ее друг показал фотографии Юлии представителю модельного агентства. На отборе в модельное фотоагентство девушку случайно заметил кастинг-директор Валерия Тодоровского и пригласил на прослушивание.

Кастинг Юлия не прошла, но зато поступила в театральное училище имени Щукина. Вскоре она снялась в фильме «Обитаемый остров» и стала по-настоящему популярной. Более того, с 2013 года Снигирь начала появляться в международных проектах. Например, она сыграла вместе с Брюсом Уиллисом в фильме «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», а также в сериале Паоло Соррентино «Новый Папа».

13. Любовь Аксенова

Любовь Аксенова приобрела популярность благодаря съемкам в сериалах. Так, международный успех ей принес проект «Мажор» — первый отечественный сериал, который приобрел Netflix. Также у актрисы немало ярких киноролей, из которых можно выделить такие фильмы, как «Салют-7», «Рассказы», «Глубже!».

Сегодня Любовь серьезно настроена покорить Голливуд. В одном из интервью она сказала, что у нее есть интернациональный агент, который подбирает для нее роли в зарубежных проектах. Например, актриса уже участвовала в кастинге фильма «Kingsman: Золотое кольцо» и в сериале «Острые козырьки».