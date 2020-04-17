13 сцен, которые режиссеры просто взяли и стащили из других фильмов

18 8 24 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если учесть количество выпускаемых сиквелов, ремейков и перезагрузок, то становится ясно, почему люди часто говорят, что на самом деле в кинобизнесе не так много новых идей. В 1994 году в интервью журналу Empire Квентин Тарантино сказал, что считает незазорным воровать сцены из фильмов. При этом он отметил, что великие художники крадут, но не воздают почестей.

AdMe.ru рассмотрел примеры заимствований, когда киноделы в своих фильмах использовали сцены, похожие на те, что уже были в картинах, выпущенных ранее. В бонусе вы узнаете, кому из них пришлось взять целые кадры, отснятые другим режиссером, чтобы поместить их в свою ленту.

Драйв (2011) — Фото за час (2002)

Николас Виндинг Рефн наполнил «Драйв» разными отсылками к классическим картинам 1970–1980-х годов. Кроме того, в фильме можно увидеть кадры, в точности повторяющие те, что уже были отсняты другими режиссерами. Например, в 2002 году Марк Романек в ленте «Фото за час» снял проход главного героя в исполнении Робина Уильямса между полок с продуктами в магазине. Точно такую же сцену можно увидеть и в «Драйве».

Сияние (1980) — Вoзница (1921)

По воле Стэнли Кубрика Джек Торранс в «Сиянии» рубил дверь топором точно так же, как делал это герой фильма «Вoзница» Виктора Шёстрёма. Режиссер позаимствовал эту сцену даже вопреки тому, что в оригинальном произведении, которое стало основой для сюжета, Торранс махал молотком для игры в роке. Кубрику казалось, что такие изменения пойдут только на пользу. В свою очередь, Виктор Шёстрём также не был первым, кому пришла в голову такая задумка. Сам он вдохновлялся фильмом Дэвида Гриффита «Сломанные побеги» 1919 года.

Неприкасаемые (1987) — Броненосец «Потемкин» (1925)

Новаторская драма Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“» повествует об истории мятежа в суматохе революции 1905 года. Во всем этом хаосе режиссер запечатлел тяжелое положение невинных свидетелей с незабываемым трагическим образом — детской коляской, беспомощно падающей вниз по ступеням. Если вы помните эту сцену, но уверены, что не смотрели творение Эйзенштейна, то, возможно, вам на глаза попадались кадры из фильма «Неприкасаемые» Брайана Де Пальмы. В кульминационной развязке молодая мать попадает под перекрестный огонь, и коляска так же катится вниз по лестнице. Впрочем, Де Пальма предлагает более героический исход.

Королевство полной луны (2012) — Цельнометаллическая оболочка (1987)

У трагикомедии «Королевство полной луны» и военной драмы «Цельнометаллическая оболочка» едва ли можно найти что-то общее. Однако в операторской работе и постановке кадра все же прослеживается схожесть. Уэс Андерсон, который славится своим пристрастием к симметрии, в своем фильме повторил сцену проходки командира с новобранцами. Правда, в его версии все выглядело менее дерзко и не так грубо.

Отель «Гранд Будапешт» (2014) — Ад (1964)

Здесь пример не прямого заимствования, а режиссерской интерпретации. Помимо симметрии Уэс Андерсон также любит кадры, когда герой смотрит прямо в камеру, ломая четвертую стену между кино и реальностью. Кинопроект «Ад» Анри-Жорж Клузо снимал в 1964 году. Тогда актрисе Роми Шнайдер нанесли на лицо и тело блестки и с помощью игры света заставили картинку переливаться. Андерсон в картине «Отель „Гранд Будапешт“» использовал вместо грима эффект боке и добавил разные цветовые переходы. В итоге получился идеальный пример заимствования с собственным прочтением.

Властелин колец: Две крепости (2002) — Волшебник страны Оз (1939)

Один из самых запоминающихся моментов фильма Питера Джексона «Властелин колец: Две крепости» — сцена, где герои видят Черные Врата Мордора. Усталые путешественники подходят к скалистому обрыву и всматриваются в ряды марширующих вражеских солдат. Аналогичные кадры можно увидеть в картине «Волшебник страны Оз» 1939 года. Там Трусливый Лев, Железный Дровосек и Страшила также сидели за камнями, следя за армией перед воротами замка Злой Ведьмы Запада.

Милая Фрэнсис (2012) — Девственницы-самоубийцы (1999)

«Милую Фрэнсис» Ноа Баумбаха критики сравнивали с картинами французской «новой волны», а также отмечали его сходство с лентами «Энни Холл» и «Манхэттен» Вуди Аллена. Однако есть в фильме сцена, которая повторяет кадры, снятые Софией Копполой для «Девственниц-самоубийц». Отличия касаются сюжетной составляющей и цветового решения, но определенные схожие черты все же прослеживаются.

Дом из песка и тумана (2003) — Реквием по мечте (2000) — Темный город (1998)

Тот случай, когда фильмы связаны не только повторяющимися кадрами, но и одной актрисой. Дженнифер Коннелли называют «девушкой на пирсе». В финальных сценах сразу трех картин ее можно увидеть стоящей на причале. Можно было бы подумать, что снимал их один и тот же режиссер, отсюда такое стремление к повторению, но это не так. Сначала Коннелли появилась на пирсе в фильме «Темный город» Алекса Пройаса, потом в нашумевшей драме «Реквием по мечте» Даррена Аронофски, а в третий раз — в «Доме из песка и тумана» Вадима Перельмана.

Инопланетянин (1982) — Чудо в Милане (1951)

Для своего времени полет на велосипеде в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин» считался чем-то выдающимся и поразительным. Режиссер даже использовал этот кадр для логотипа своей компании Amblin Entertainment. Однако мало кто знает, что Спилберг сценой с велосипедом отдал дань уважения одному из его любимых режиссеров — Витторио Де Сика. Правда, в ленте «Чудо в Милане» герои передвигаются по воздуху на метле. В «Инопланетянине» этот концепт немного изменился, но основа осталась та же.

Назад в будущее (1985) — Наконец в безопасности! (1923)

«Назад в будущее» Роберта Земекиса нельзя упрекнуть в недостатке оригинальных идей. Но ключевая сцена, где Док висит на стрелках часов, пытаясь подсоединить кабель, определенно была заимствована из другого фильма. Смекалистые зрители заметили, что почти то же самое произошло с иконой немого кино Гарольдом Ллойдом в его шедевре 1923 года «Наконец в безопасности!». И в доказательство этого можно пересмотреть первые минуты картины «Назад в будущее» — среди всех тикающих часов найдутся одни с маленькой фигуркой Ллойда, свисающего с минутной стрелки.

Криминальное чтиво (1994) — 8 с половиной (1963)

Сказать, что Квентин Тарантино любит заимствовать идеи из других фильмов, — это значит преуменьшить его любовь к кинематографу. Знаменитый танец Умы Турман и Джона Траволты в картине «Криминальное чтиво» был вдохновлен похожей сценой из работы «8 с половиной» Федерико Феллини. Там его исполнили Барбара Стил и Марио Пизу.

Убить Билла (2003) — Самурайская история (1998)

Еще один пример заимствования идеи Квентином Тарантино. Дилогия «Убить Билла» получилась своеобразным мэшапом из разных жанров и напичкана всевозможными отсылками к культовым картинам и их героям. Чего стоит только желтый комбинезон Черной Мамбы, повторяющий наряд Брюса Ли из «Игры смерти». В первой части дилогии Тарантино снял сцену сражения на фоне подсвеченной стены так же, как это было в фильме «Самурайская история» Хироюки Накано. Правда, при этом поменял цвет с красного на синий.

Теорема Зеро (2013) — Близость (2004)

В фильме «Близость» Натали Портман исполнила роль молодой стриптизерши. В одной из сцен она предстает перед героем Клайва Оуэна с розовыми волосами. Терри Гиллиам, вдохновившись этой идеей, использовал этот же образ в своей картине «Теорема Зеро». Когда героине приходится сыграть роль исполнительницы эротического танца, она также надевает ярко-розовый парик.

Бонус: Бегущий по лезвию (1982) — Сияние (1980)

Ридли Скотту пришлось менять концовку «Бегущего по лезвию» из-за того, что, по мнению студии, фильм казался слишком мрачным и тяжелым. Поскольку бюджета уже не хватало, режиссеру пришлось обратиться за помощью к Стэнли Кубрику, который известен тем, что снимал для своих проектов тонны материала. Так, на начальных кадрах «Сияния» можно увидеть пейзаж, который позже появился в финале «Бегущего по лезвию».