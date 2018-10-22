13 событий из страшных фильмов, которые произошли на самом деле

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Порой события, которые происходят в реальной жизни, гораздо круче любых голливудских блокбастеров. Вот и с остросюжетными фильмами та же история: сценаристы вдохновляются происшествиями, которые случились на самом деле. Кто бы мог подумать, что Бубба Сойер из «Техасской резни бензопилой» — исторический персонаж. А охотники за приведениями живут среди нас, правда, это не бравые парни, а чопорная семейная пара.

AdMe.ru расскажет вам о жутких историях, которые послужили основой для создания фильмов.

1. Экзорцизм Танаку — «Проклятие монахини»

Реальные события: В 2005 году настоятель православного монастыря Танаку в Румынии Даниел Петру Корогеану убил свою молодую прихожанку. Священнику показалось, что девушка одержима дьяволом, так как порой она вела себя странно: смеялась и кричала невпопад. Поэтому вместе с другими послушницами монастыря Корогеану решил провести обряд экзорцизма, который девушке не суждено было пережить. Марика Ирина Корнич — так звали «одержимую» — на самом деле страдала шизофренией. Священник и его помощницы были осуждены и приговорены к большим тюремным срокам, но вину свою так и не признали. Фильм: 1952 год, Румыния. В затерянном аббатстве происходит загадочное исчезновение одной монахини и самоубийство другой. Ватикан отправляет расследовать это происшествие священника и молодую послушницу. Но в стенах старого монастыря прибывших поджидает пробудившийся демон, с которым им предстоит бороться.

2. Гейнсвиллский потрошитель — «Крик-2»

Реальные события: В 1990 году жители США были потрясены серией жестоких убийств. От рук маньяка погибли 5 студентов в общежитии города Гейнсвилл (Флорида). Долгое время преступник оставался неуловимым — он был хитер и весьма жесток. Однако через год полиция напала на его след: кровожадным убийцей оказался, как это водится, ничем не примечательный человек — официант Дэнни Роллинг. Он был приговорен к смертной казни, несмотря на то что имел психическое расстройство. Фильм: Молодая девушка и ее товарищи по учебе в колледже становятся жертвами таинственного маньяка в маске. Убийца ловко избегает преследования полицейских и устраивает своим жертвам настоящий террор, доводя их до хтонического ужаса.

3. Харизматичный Убийца — «Молчание ягнят»

Реальные события: Тед Банди получил прозвище Харизматичный Убийца за то, что очаровывал своих жертв. Один из самых «известных» маньяков за всю историю США знакомился с девушками в общественных местах, симулируя травму или выдавая себя за представителя государственных служб. Банди был невероятно изворотлив — полиция неоднократно арестовывала его, но убийце удавалось уходить от правосудия и совершать новые преступления. В перерыве между судами Банди даже успел жениться, у него родилась дочь. Маньяк обожал давать интервью и наслаждался свалившейся на него «славой». Однако, несмотря на все уловки, суд приговорил Теда Банди к смертной казни. Жертвами убийцы стали примерно 30 человек. Фильм: Сумасшедший маньяк похищает и убивает девушек по всему Среднему Западу США. Расследованием занимается молодой агент ФБР Кларисса Старлинг. Когда служителям закона становится понятно, что преступления совершает один и тот же человек, они прибегают к помощи заключенного — серийного убийцы Ганнибала Лектера. Сценаристы фильма создали собирательный портрет суперманьяка — неуловимого и предельно жестокого. Первая сцена фильма была сделана под влиянием преступлений Теда Банди.

4. Эд Гейн — «Техасская резня бензопилой» и «Психо»

Реальная история: Эд Гейн — печально известный преступник, чей образ проник в массовую культуру. Отец — садист и алкоголик, властная мать, нездоровые отношения с братом — таково было детство Эда. Дом семейства Гейнов стал местом совершения чудовищных преступлений. После ареста маньяка страшный дом сгорел дотла: вероятно, местные жители подожгли его из-за дурной славы. Эд Гейн не сидел в тюрьме, потому что был признан невменяемым. Он прожил долгую жизнь, правда, в психиатрической больнице, где и умер от рака. Фильм: Преступления Эда Гейна послужили источником создания массы книг и фильмов в жанре ужасов. В триллере Альфреда Хичкока «Психо» молодая девушка сталкивается с таинственным маньяком. К слову, у убийцы, как и у Гейна, непростые отношения с матерью: он губит девушек, потому что так ему приказывает ее голос в голове. А в «Техасской резне бензопилой» маньяк-отшельник живет на отдаленной ферме и держит в ужасе всю округу.

5. Диссоциативное расстройство Билли Миллигана — «Сплит»

Реальная история: Билли Миллиган, пожалуй, самый известный человек с диссоциативным расстройством. В его голове уживались 24 отдельных личности, причем существовали они вовсе не мирно. Люди, которые жили в голове Билли, толкали его на разные преступления — насилие, грабежи и злоупотребление наркотиками. Детство Миллигана было по-настоящему тяжелым: отчим жестоко обращался с ребенком, в результате чего личность мальчика распалась. Преступника дважды судили, но в конце концов признали невменяемым и заключили в психиатрическую больницу, где он провел 10 лет. Несмотря на лечение, Билли так и не удалось взять под контроль все свои альтер эго, и до самой смерти он не смог стать единой личностью. Фильм: Три школьницы были похищены средь бела дня на парковке у кафе. Спустя время девушки приходят в себя в замкнутом помещении, где по очереди знакомятся с разными личностями одного человека. Преступник как ни в чем не бывало ходит на работу, посещает психиатра и готовит девушек к встрече со своей самой страшной ипостасью — Зверем.

6. История Тэми Эшкрафт — «Во власти стихии»

Реальная история: 23-летняя яхтсменка Тэми Эшкрафт вместе со своим женихом Ричардом Шарпом отправляется в круиз по райским островам в Тихом океане. Путешествие пары обернулось настоящей катастрофой: они столкнулись с тропическим ураганом и отчаянно пытались удерживать яхту на 12-метровых волнах. Красивая история любви закончилась трагически: жениха Тэми смыло за борт. Однако Тэми, невзирая на тяжелую травму головы и имея в распоряжении для навигации лишь секстант и часы, сумела добраться до людей. Борьба за жизнь продолжалась 41 день. Фильм: Встреча на Таити стала для Тэми и Ричарда началом романтической истории. Еще бы, ведь путешествие на шикарной яхте по теплым водам обещало массу приятных впечатлений. Но паре пришлось столкнуться с разбушевавшейся стихией, а еще проявить всю силу духа и стойкость, чтобы выжить.

7. Оливер Сакс — «Пробуждение»

Реальная история: Оливер Сакс — выдающийся невролог, талантливый писатель и популяризатор медицины. «Пробуждения» — автобиографический роман, в котором доктор описывает интересные случаи из своей практики. Молодой врач лечил безнадежных пациентов от последствий летаргического энцефалита. Люди, перенесшие инфекцию, теряли возможность двигаться и говорить, впадали в кататонический ступор. Сакс на свой страх и риск вводил больным экспериментальный препарат L-DOPA, после чего их состояние почти мгновенно улучшалось. Фильм: Молодой и застенчивый доктор Малкольм Сэйер приступает к работе в больнице, где лежат жертвы страшной эпидемии летаргического энцефалита. Некоторые больные уже много десятилетий обездвижены и не могут общаться с внешним миром. Сэйер пытается разобраться в причинах недуга и для лечения выбирает Леонардо (актер Роберт Де Ниро), который находился в оцепенении 30 лет. Пробуждение первого пациента окрыляет доктора, и он дает экспериментальное лекарство остальным пострадавшим.

8. «Похороните меня за плинтусом»

Реальная история: Павел Санаев описал свое детство в автобиографической книге «Похороните меня за плинтусом». С 2 до 11 лет мальчик жил в семье своего деда (актер Всеволод Санаев). Бабушка Павла не доверяла воспитание ребенка дочери, потому что осуждала ее из-за повторного замужества. В книге бабушка представлена эмоциональным вампиром, который манипулирует окружающими, однако, как признавался сам автор, многие подробности вымышлены. В жизни стороны все же примирились и мать смогла воспитывать сына. Фильм: 8-летний Саша из-за разногласий в семье живет с бабушкой и дедушкой. Бабушка не отличается хорошим характером, ее гиперопека постепенно перерастает в настоящую тиранию.

9. Берни Тиде — «Берни»

Реальная история: Берни Тиде — уроженец города Карфаген (Техас) и просто очень милый мужчина, который пользовался популярностью у местных жителей. Особенно у пожилых леди. Еще бы, ведь работал он похоронным агентом и всегда был готов помочь людям в горе. С богатой (и очень пожилой) вдовой Марджори Ньюджент наш герой познакомился прямо на похоронах ее мужа. В городе у женщины была плохая репутация — в первую очередь из-за дурного характера. Отношения вдовы и похоронного агента развивались стремительно, Марджори даже составила завещание в пользу Берни. В скором времени Марджори Ньюджент пропала. Оказалось, что Берни Тиде застрелил свою покровительницу. На суде убийца утверждал, что вдова относилась к нему очень плохо: устраивала скандалы и маниакально следила за всеми передвижениями. Однако присяжные не учли эти обстоятельства и осудили Берни на пожизненный срок. Фильм: Приветливый гробовщик из Техаса завязывает тесную дружбу с пожилой вдовой. Но скоро из-за скверного характера старушки у мужчины начинаются неприятности и он вынужден пойти на крайние меры...

10. Маньяк, который писал письма — «Зодиак»

Реальная история: Убийца по прозвищу Зодиак, пожалуй, самый печально известный преступник в США. Прежде всего потому, что его до сих пор не удалось поймать. Маньяк совершал убийства в конце 1960-х годов, его жертвами стали 12 человек. Но примечателен Зодиак совсем другим: он рассылал издевательские письма в местные газеты. В своих посланиях преступник признавался в убийствах, раскрывал детали преступлений и посмеивался над незадачливыми полицейскими. Кроме того, Зодиак составлял криптограммы, в которых якобы зашифровал личные данные о себе. Большая часть шифровок не раскодирована до сих пор. Власти подозревали, что Зодиак мог быть военным или полицейским: уж очень хорошо он знал технику ведения следствия и легко обходил ловушки, расставленные сыщиками. Фильм: Кровавый маньяк держит в страхе Сан-Франциско и окрестности на протяжении 25 лет. Он то исчезает, то появляется вновь. Полицейские даже начинают сомневаться в том, что за преступлениями стоит один и тот же человек. Но убийца, который зовет себя Зодиаком, отправляет письма, позволяющие убедиться в том, что злодей не отошел от дел.

11. Сатанинские культы — «Затмение»

Реальная история: Тема ритуального насилия горячо обсуждалась в конце 1980-х годов. И это неудивительно: сатанинские ритуалы с кучей загадочной атрибутики привлекли внимание общественности. Адепты сект совершали кровавые ритуалы, в которых зачастую принимали участие даже дети. Фильм: Дело юной Анджелы Грей привлекло детектива Брюса Киннера. В результате работы с психологом выясняется, что отец девушки проводил над ней сатанинские обряды, когда она была совсем малышкой. Детектив оказывается втянут в оккультную историю, которая находится за гранью добра и зла.

12. Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен — «Заклятие»

Реальная история: В январе 1971 года семья Перрон переезжает в новый дом, где начинают происходить необъяснимые события. На кухне раздаются скрипы, кто-то подбрасывает грязь сразу после уборки, а ночью спать просто невозможно: дом будто вздыхает. Супруги решили, что в их жилище поселилось приведение. Семья обратилась к известным охотникам за приведениями Эду и Лоррейн Уоррен. Супруги были известны как исследователи паранормальных явлений. Они-то и установили, что в доме обитает злой дух, и попытались провести его изгнание, но безуспешно. А семья Перрон прожила в несчастливом доме еще 10 лет, пока не смогла позволить себе переезд в другое жилище. Фильм: Исследователи паранормальных явлений столкнулись с самым сложным вызовом за всю свою практику. Дом, в котором живет семья с пятью детьми, охвачен демоническими силами, и героям приходится вступить с ними в схватку.

13. История Полин Паркер и Джульет Хьюм — «Небесные создания»