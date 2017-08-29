13 психологических фильмов, которые перевернут ваш взгляд на жизнь

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Бывают фильмы как законченные полотна: картина совершенно ясна, история очерчена, ответы получены. А бывают картины, которые скрывают за собой второй слой краски, дойти до которого человек со временем должен сам. AdMe.ru собрал список таких фильмов с подтекстом. Они подтолкнут вас на те рассуждения, которые помогут понять поведение окружающих и ответить на собственные вопросы.

Новейший Завет

Не верите в Бога? А зря. Он существует: живет в Брюсселе, у него есть жена, всем известный сын и дочь. Причем последняя, ослушавшись отца, рассылает всем людям СМС с датами их смерти, а потом и вовсе сбегает в наш мир, где и начинается вся эта заварушка. Эта дерзкая пародия на современный мир от режиссера «Господина Никто» определенно даст вам пинка под зад!

Вернувшиеся

Что бы вы сделали, если бы близкий вам умерший человек вдруг постучался к вам в дверь? Если вы затрудняетесь ответить, взгляните фильм «Вернувшиеся», где все погибшие люди вдруг вернулись в свой маленький городок, вклинились в жизнь своих шокированных близких и принялись чего-то ждать... Это вовсе не зомби-хоррор, а очень напряженный фильм-размышление про память и скорбь.

Дикие истории

Эта абсурдная черная комедия начинается с миниатюры, где пассажиры самолета вдруг осознают, что все они косвенно знакомы по причине дикости одного человека. Далее идут 6 новелл с той же мыслью: весь мир — зоопарк, а люди в нем — звери. В каждой историй кульминацией становится нервный срыв человека, переступившего грань между разумом и дикостью — все это провоцирует, раздражает, но при этом знакомо любому из нас.

Вход в пустоту

В начале этого фильма один из героев рассуждает о Тибетской книге мертвых, экранизацией которой, по сути, и окажется «Вход в пустоту». Эту медленную, но при этом шокирующую молодежную артхаус-ленту с атмосферой неонового Токио можно считать своеобразной данью буддистской философии либо просто бэд-трипом от ЛСД — в любом случае остаться к ней равнодушным трудно.

И все осветилось

Как бы парадоксально это ни прозвучало, но в фильме слились украинские просторы, танцор брейк-данса, Элайджа Вуд, собака в белой футболке и тема холокоста, которая пробивает на эмоции не хуже «Списка Шиндлера». В общем, над картиной можно вдоволь посмеяться, потом всплакнуть, а в конце воспылать жаждой отыскать историю своей семьи и выяснить, кто вы есть.

Асфальт

Перед нами многоэтажный серый дом, жители которого ведут серую жизнь. Но в один день внутри него случаются 3 забавные истории, которые буквально наполняют дом теплом. Посмотрев эту картину, вы поймете, почему так важно находить общий язык с этим миром. Если даже герои в лице алжирской бабушки и американского космонавта справились с этой задачей, то и вы справитесь.

Жить

«Жить» — это еще один фильм из нашей подборки, в котором затрагивается тема внезапного возвращения умерших. Только на этот раз здесь нет французской атмосферы. Нет звезд. Нет спецэффектов. Нет мистики. Здесь одна только жесткая неумолимая психика личности. Жанр здесь — трагедия. Настроение — Достоевский.

Кто я

Если вы любите фильмы вроде «Иллюзия обмана», «Хакеры», «Друзья Оушена» и еще один, который нельзя называть, чтобы не проспойлерить суть (догадаетесь после просмотра), то это кино однозначно для вас. В нем идет речь про этакую «хакерскую Золушку», которая разыгрывает виртуальные фокусы вместе со своей «хакерской феей». Хоть эта картина и менее известна, чем вышеперечисленные фильмы, но, поверьте, в закрученности сюжета не уступает ни на йоту.

Тюремный эксперимент в Стэнфорде

Фильм снят на основе реального эксперимента 1971 года, в ходе которого несколько студентов одного социального уровня распределили на роли надзирателей и заключенных в тюрьме. Эксперимент быстро пришлось остановить, так как все обернулось столь ужасным образом, что трудно было представить. Можно сказать, что картина раскрывает всю психологию человека. Плюс здесь играет Эзра Миллер — понимаете, да, что будет эпично?

Лобстер

Весь фильм — это фантазия на тему «что бы случилось, если бы популярные стереотипы об отношениях вдруг стали правдой». В этой антиутопии всех одиноких людей отправляют в отель для знакомств, где они обязаны найти себе пару за 45 дней. Если им это не удается, то их превращают в животное. Главный герой как раз оказывается в такой ситуации, уже готовый превратиться в лобстера, так как 45 дней заканчиваются, а в его мире одиноким людям места нет...

Связи нет

Если вы уже посмотрели все серии «Черного зеркала» и хотите еще, то представляем вам картину «Связи нет». Здесь также обыгрываются взаимоотношения между людьми на фоне всевозможных гаджетов и интернета. Перед просмотром вам вопрос на рассуждение: почему технологии, призванные объединять людей, наоборот, на самом деле лишь создают пропасть между ними?

Частоты любви

Представьте, существует такая реальность, где все люди, будучи еще в начальной школе, сдают тест, который определяет их судьбу. Вопросы этого теста заранее никому не известны, но именно его сдача определяет, ждет ли ребенка грандиозное будущее либо жизнь неудачника. Как бы банально ни звучало, но находится пара героев, которые решают исправить результаты. Посмотрите: вариант поменять судьбу бывает даже в мире, где она беспрекословно предопределена.

Хотел бы я быть здесь

Хотели Шелдона и Джей Ди в одном фильме? Получайте! Последний, кстати, еще и режиссер этой грустной комедии. Может, сюжет про мужа и отца, на которого наваливается десяток проблем одновременно с поиском смысла своего существования, и кажется рассказанным уже сто раз, но настроение поднимает отменно. Так что при состоянии «тлен и безысходность» смело включайте этот фильм, и осознание собственного идиотизма взбодрит вас на 100 %.