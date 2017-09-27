13 простых объяснений самых непонятных вещей в известных фильмах

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Не всегда получается с первого раза взять в толк, что же хотели сказать создатели фильма. Иногда и со второго. И с третьего. Поэтому мы в AdMe.ru решили объяснить самые непонятные для зрителей моменты популярных фильмов.

Нет. Мистер Бин был не просто упоротым обаяшкой, а, скорее всего, страдал шизоидным расстройством личности, ибо симптомы вполне совпадают: проблемы со взаимодействием в социуме, чудаковатый внешний вид, равнодушие к сексуальным контактам, нежелание иметь близких друзей, уединенный образ жизни.

Вспомните: в начале фильма Билл поправляет Джорджи и говорит, что кораблик — слово женского рода. А в конце фильма во время их разговора Джорджи упоминает кораблик в мужском роде — и Билл понимает, что это Пеннивайз. Хотя стоит отметить, что Билл нехило так рискнул, учитывая, что после потери руки и года в подземелье 5-летний мальчик мог попросту забыть о всех родах слов.

Абсолютно все, что случилось на Острове, было по-настоящему. Но! Сериал попытался рассказать нам, что все мы в своих жизнях связаны с определенными людьми. Эти люди — связанные души, и они пересекаются во всех возможных вариантах (альтернативных реальностях) своих жизней, потому что так СУЖДЕНО. Сериал в целом представлял противостояние науки и веры, и последняя в итоге победила. Это и было главным ответом всего сериала.

По версии фанатов, в портфеле лежит душа Марселласа Уоллеса, которую он продал дьяволу, а затем выкупил обратно. На деле же этот кейс является всего лишь макгаффином — то есть предметом, содержание которого никто не знает (оно неважно), но при этом сам предмет активно движет сюжет.

Известный барабанщик Питер Эрскин назвал это «хорошей работой». Она не феноменальна, но хороша. А вот Эндрю же на типичного барабанщика не похож, как отметили другие музыканты, так как он слишком напряжен во время игры и держать палки его явно учил неграмотный педагог. Но все же понимают, что красивым кино не получится, если на 100 % следовать всем правилам.

Учитывая, что фильм вышел в 1986 году, этот солдат, скорее всего, возвращается из Афганистана. Многие юноши попадали туда по призыву, и это было главным страхом тогдашней молодежи. Главный герой фильма — не просто обычный парень, а настоящий оригинал, но даже для таких правительственная машина не делает исключений. Этот эпизод — напоминание о страшной реальности.

Риган не думает убивать себя, он убивает в себе Бердмэна, простреливая ему клюв (себе нос). Он обретает свободу, а его дочь наконец видит те способности, которые раньше были видны лишь ему. Он обретает ее восхищение и любовь... Любовь — а не о ней ли это все? Заметьте, в заставке к фильму остается именно это слово — «amor».

Даже сама Роулинг подтверждает, что в книге «Узник Азкабана» беспечно отнеслась к маховику. Чтобы как-то исправить оплошность, было сделано так, что герои неоднократно подчеркивали опасность этих путешествий, все маховики были ограничены во времени возврата, а затем и вовсе уничтожены. Все было логично, но почему-то все эти правила не помешали младшему Поттеру в «Проклятом дитя» со спокойной душой путешествовать аж на полвека назад.

Трэвис — настоящий социопат. Но при этом он испытывает привязанность к проститутке Айрис и служащей Бетси. После разочарования в последней с его глаз спадает и пелена в отношении к кандидату в сенаторы,на которого работает Бетси. Поэтому он собирается совершить два акта очищения города от грязи: убить кандидата и спасти Айрис. Этим дублем подчеркивается абсурдный героизм Трэвиса.

После выхода фильма сами создатели подтвердили, что весь финал — это реальность лишь Кобба. Однако существует вот такая (давайте будем считать, что верная) вариация концовки — смотрим здесь.

Джесси в этом фильме является метафорическим символом особенной красоты. В финале Сара, Руби и Джиджи съедают «красоту» и сами становятся особенными. Но Джиджи не переваривает эту красоту; Руби не может ее сохранить, так как она обыкновенная и некрасивая (поэтому она из нее тоже выходит); а вот Сара принимает эту красоту, и ее начинают замечать.

Да.