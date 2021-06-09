13 продолжений фильмов и мультиков, которые ворвутся на экраны, чтобы вновь влюбить нас в себя

В последнее время Голливуд активно радует продолжениями наших любимых фильмов, сериалов и мультиков. И хотя не всегда поклонники принимают новость о возвращении культовых персонажей с воодушевлением, интерес узнать, что же будет дальше, берет верх. В ближайшее время нас ожидает сразу несколько оглушительных новинок.

Мы в AdMe.ru узнали, какие известные франшизы прошлых лет скоро вернутся на экраны, изумились и теперь с нетерпением их ждем.

Эйс Вентура

Фильм, подаривший миру кино одного из самых известных персонажей Джима Керри, получит продолжение. Продюсеры будущей картины об Эйсе Вентуре говорят, что снимут новую часть ради фанатов: «Мы очень рады развитию нашей франшизы. Это стало возможным благодаря 3 миллионам поклонников, которые требовали продолжения в соцсетях». Сценаристами будущей комедии об эксцентричном детективе, занимающемся поиском животных, выступят авторы, которые работали над комедией «Соник в кино» (на сегодняшний день это последняя работа Джима Керри в кино). Дата выхода: не раньше 2023 года

Секс в большом городе

Не успели поклонники сериала «Секс в большом городе» обрадоваться, что скоро выйдет продолжение, как появилась новость о том, что одна из самых ярких героинь сериала, Саманта, исчезнет насовсем. Исполнительница этой роли актриса Ким Кэттролл отказалась от съемок. На днях стало известно, кто ее заменит. Вместе с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис в продолжении сыграет Сара Рамирес. Ее персонажа зовут Че Диас, она ведущая популярного подкаста, в котором регулярно появляется Кэрри Брэдшоу. Дата выхода: конец 2021-го — начало 2022 года

Корпорация монстров

Любимый мультфильм, вышедший 20 лет назад, получил продолжение. Это будет сериал «Монстры за работой», где мы снова встретим главных героев — обаятельных монстров Майка и Салли. Действие мультсериала происходит после событий первого фильма. Друзья теперь руководят Корпорацией монстров, которая вырабатывает энергию из детского смеха. К ним присоединяется группа талантливых монстров, среди которых Тайлор Тускмон — молодой выпускник Университета монстров, мечтающий работать вместе с кумирами детства. Дата выхода: 2 июля 2021 года

Индиана Джонс

К актерскому составу долгожданного продолжения франшизы о приключениях Индианы Джонса присоединился Мадс Миккельсен. «Я очень рад этому. На днях я пересмотрел „В поисках утраченного ковчега“, он так хорошо сделан, так очарователен... Для меня большая честь быть частью этой франшизы. Мне повезло: мне разрешили прочитать сценарий. И да, там было все, что я хотел. Это просто здорово», — рассказал актер. Недавно стало известно, что авторы сценария лихо закрутят сюжет: действие фильма разворачивается во времена космической гонки. Противостоять Индиане Джонсу будет злодей, работающий в НАСА над программой высадки на Луну. Именно его и сыграет Мадс Миккельсен. Главную женскую роль исполнит Фиби Уоллер-Бридж (сериал «Дрянь»). Музыку к фильму вновь напишет композитор Джон Уильямс («Звездные войны», «Гарри Поттер», «Парк юрского периода»). Стивен Спилберг выступит в качестве продюсера картины, а режиссером будет Джеймс Мэнголд («Ford против Ferrari», «Росомаха: Бессмертный»). И конечно же, 78-летний Харрисон Форд вновь наденет знаменитую шляпу археолога и искателя приключений Индианы Джонса. Дата выхода: 29 июля 2022 года

Безумный Макс

Актрису Аню Тейлор-Джой («Ход королевы», «Эмма») утвердили на роль Фуриосы — женщины-воительницы, героини франшизы «Безумный Макс», которую ранее сыграла Шарлиз Терон. «Трудно выразить словами мои чувства. Я очень благодарна. Первой мыслью, пришедшей мне в голову, когда я узнала о том, что меня утвердили, была следующая: „Я так взволнована! Я буду усердно работать над этой ролью“», — поделилась Аня Тейлор-Джой. Режиссер фильма Джордж Миллер рассказал недавно, почему он решил заменить актрису: «Долгое время я думал, что мы могли бы просто использовать визуальные эффекты омоложения для Шарлиз... Но потом отказался от этой идеи». Дата выхода: 2022 год

Сплетница

Слухи о перезагрузке популярного сериала «Сплетница», выходившего с 2007-го по 2012 год, появились еще в прошлом году, и вот недавно продюсер Джошуа Сафран объявил, что новая «Сплетница» скоро выйдет на HBO Max. Создатели обещают сверхсекретный поворот событий. Сериал расскажет о том, как за прошедшие годы изменились социальные сети и насколько сильное влияние они оказывают на пользователей. Действие происходит спустя 8 лет после событий оригинального сериала. Действующие лица — новое поколение школьников Нью-Йорка. Главные роли исполнят молодые актеры: Джордан Александр («Копы-новобранцы»), Эмили Элин Линд («Няня. Королева проклятых») и Томас Доэрти («Нью-Йоркская Академия современного танца»). Дата выхода: 8 июля 2021 года

Трансформеры

«Трансформеры» возвращаются на большие экраны с новым актерским составом: главные роли сыграют молодые актеры Энтони Рамос и Доминик Фишбэк. Проект пока находится в стадии разработки, о сюжете ничего не известно. Режиссировать картину доверено Стивену Кейплу — младшему («Крид-2»), а над сценарием работают Джоби Харольд (он также пишет историю к будущему сериалу «Оби-Ван Кеноби») и Мэтт Холлоуэй («Трансформеры: Последний рыцарь», «Люди в черном: Интернэшнл»). Дата выхода: июнь 2022 года

Космический джем

В 1996 году на экраны вышла семейная комедия «Космический джем» с участием актеров (Билл Мюррей, Уэйн Найт и известный баскетболист Майкл Джордан) и мультяшных персонажей (кролик Багз Банни, селезень Даффи Дак, кенар Твитти), созданных при помощи компьютерной графики. В ленте «Космический джем: Новое поколение», как и в первой части, главную роль исполнит профессиональный баскетболист, и в этот раз им будет Леброн Джеймс. По сюжету его персонаж, чтобы спасти своего сына, отправляется в виртуальное пространство, где встречает мультяшных героев, с которыми ему предстоит сыграть в баскетбольном матче. Дата выхода: 15 июля 2021 года

Шерлок Холмс

Слухи о продолжении приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона в исполнении Роберта Дауни — младшего и Джуда Лоу появились сразу после выхода второй части «Шерлок Холмс: Игра теней» 10 лет назад. Позже было объявлено, что у будущего фильма теперь есть сценарий. Режиссером выступит Декстер Флетчер («Рокетмен», «Богемская рапсодия»). Правда, пока неизвестно, вернутся ли такие персонажи, как жена Ватсона Мэри (Келли Райлли) и старший брат Шерлока по имени Майкрофт (Стивен Фрай). Дата выхода: не раньше 2022 года

Крик

Культовый ужастик вернется на большие экраны. В фильме снова примут участие актрисы Кортни Кокс и Нив Кэмпбелл. Режиссером картины выступит Мэтт Беттинелли-Олпин, уже снимавший ужастики («Я иду искать», «Пришествие дьявола»). «Это новая франшиза. Это круто, это страшно... Это не перезагрузка и не ремейк, а просто новый фильм. Я думаю, это будет фантастично», — поделилась Кортни в интервью. Дата выхода: январь 2022 года

Кот в сапогах

В продолжении «Кот в сапогах — 2: Последнее желание» главный герой должен будет отправиться в путешествие, чтобы восстановить все свои 9 кошачьих жизней, 8 из которых он потерял в прошлом фильме. Голос коту вновь подарит Антонио Бандерас. Дата выхода: 23 сентября 2022 года

Близнецы

Комедия «Близнецы» с участием Дэнни Де Вито и Арнольда Шварценеггера получит продолжение. Два брата найдут третьего, и им окажется персонаж, которого исполнит Эдди Мерфи, поэтому название изменится на «Тройняшки». Проект уже долгое время находится в разработке, но недавно один из актеров подтвердил, что идея не забыта. «Да, мы над этим работаем. Сейчас мы пишем сценарий», — сказал Дэнни Де Вито. Дата выхода: не раньше 2022 года

Фантастические твари и где они обитают

В третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают» Джонни Деппа, сыгравшего Грин-де-Вальда в первых частях, заменит Мадс Миккельсен («Казино „Рояль“», «Еще по одной», «Ганнибал»). В интервью Мадс Миккельсен рассказал, что будет стараться сделать так, чтобы персонаж, показанный Деппом, не слишком изменился, но вместе с тем он собирается создать свой собственный образ. Все остальные актеры оригинального каста — Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Кэтрин Уотерстон и Эзра Миллер — подтвердили свое участие в фильме. Дата выхода: 15 июля 2022 года