13 примеров того, как на самом деле выглядят кадры из любимых фильмов
Недаром за лучшие визуальные эффекты ежегодно вручается премия «Оскар». Благодаря технологиям и мастерству съемочной команды перед нами на экране вырастают целые миры, в которых мы бы с удовольствием оказались или даже бы пожили. Определенно, без спецэффектов многие любимые нами фильмы никогда бы не смогли выйти в прокат или выглядели бы совсем по-другому.
Сегодня AdMe.ru продемонстрирует вам примеры настоящего волшебства работников кинематографа, воплощающих самые невероятные фантазии на экране.
1. «Мстители»
2. «Меч короля Артура»
3. «Робокоп»
4. «Хоббит»
5. «Игра престолов»
6. «Мстители: Война бесконечности»
7. «Гарри Поттер»
8. «Пираты Карибского моря»
9. «Стражи Галактики»
10. «Фантастические твари и где они обитают»
11. «Хоббит»
12. «Оз: Великий и Ужасный»
13. «Алиса в Стране чудес»
Глядя на какой кадр, вы подумали, что это не спецэффект?
Фото на превью Guardians of the Galaxy/Marvel Studios