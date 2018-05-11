13 примеров того, как на самом деле выглядят кадры из любимых фильмов

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Недаром за лучшие визуальные эффекты ежегодно вручается премия «Оскар». Благодаря технологиям и мастерству съемочной команды перед нами на экране вырастают целые миры, в которых мы бы с удовольствием оказались или даже бы пожили. Определенно, без спецэффектов многие любимые нами фильмы никогда бы не смогли выйти в прокат или выглядели бы совсем по-другому.