13 примеров того, как на самом деле выглядят кадры из любимых фильмов

Недаром за лучшие визуальные эффекты ежегодно вручается премия «Оскар». Благодаря технологиям и мастерству съемочной команды перед нами на экране вырастают целые миры, в которых мы бы с удовольствием оказались или даже бы пожили. Определенно, без спецэффектов многие любимые нами фильмы никогда бы не смогли выйти в прокат или выглядели бы совсем по-другому.

Сегодня AdMe.ru продемонстрирует вам примеры настоящего волшебства работников кинематографа, воплощающих самые невероятные фантазии на экране.

1. «Мстители»

2. «Меч короля Артура»

3. «Робокоп»

4. «Хоббит»

5. «Игра престолов»

6. «Мстители: Война бесконечности»

7. «Гарри Поттер»

8. «Пираты Карибского моря»

9. «Стражи Галактики»

10. «Фантастические твари и где они обитают»

11. «Хоббит»

12. «Оз: Великий и Ужасный»

13. «Алиса в Стране чудес»

Глядя на какой кадр, вы подумали, что это не спецэффект?

Фото на превью Guardians of the Galaxy/Marvel Studios

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