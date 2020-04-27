13 примеров того, что знаменитостей зачастую связывают более тесные отношения, чем мы думали

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Многие из нас любят сериал «Интерны» с Охлобыстиным, пересматривают шедевры советского кинематографа с Баталовым и Тереховой и нет-нет да подпевают песням Киркорова. Мы знаем этих знаменитостей много лет, и кажется, будто знакомы с ними лично. Однако и у них есть чем нас удивить. Например, своими личными связями.

Мы в AdMe.ru узнали, что этих звезд связывает не только работа, и поняли, что мир куда теснее, чем кажется.

1. Алексей Толстой, Татьяна Толстая и Артемий Лебедев

Экстравагантный дизайнер приходится сыном писательнице Татьяне Толстой и правнуком знаменитому прозаику и драматургу Алексею Николаевичу Толстому.

2. Анна Ардова и Алексей Баталов

Мать Алексея Баталова была дважды замужем. В 1-м браке родился Алексей, а во 2-м — Борис Ардов. Он и является отцом актрисы Анны Ардовой, а Баталов — ее дядя.

3. Ани Лорак и Филипп Киркоров

Знаменитостей связывают не только творческие отношения. Они давно дружат, и в 2012 году Киркоров стал крестным отцом Софии, дочери Ани Лорак.

4. Мария Голубкина и Мария Миронова

Обе актрисы родились в 1973 году и являются сводными сестрами. Лариса Голубкина стала второй женой Андрея Миронова в 1977 году, и их дочери от первых браков породнились.

5. Маргарита Терехова и Николай Добрынин

Добрынин, запомнившийся по сериалу «Сваты» и десятку ролей в других лентах, был женат на Анне Тереховой, дочери той самой Миледи. Так что он — бывший зять Маргариты Борисовны.

6. Алена Апина и Борис Моисеев

Этих коллег по цеху тоже связывают не только рабочие отношения. Они стали духовными родственниками: Борис является крестным отцом Ксении, дочери Апиной.

7. Марина Зудина и Антон Табаков

Зудина — вдова Олега Табакова, так что фактически ее можно назвать мачехой Антона Табакова и других детей народного артиста от 1-го брака.

8. Александр Вертинский и Никита Михалков

Столпы русской музыки и кинематографа породнились, когда дочь Вертинского Анастасия вышла замуж за Никиту Сергеевича. В этом браке родился сын Степан Михалков, которому посчастливилось унаследовать гены талантливейших людей.

9. Татьяна Найник и Маргарита Терехова

Найник, экс-солистка группы «ВИА Гра», в 2015 году вышла замуж за Александра Терехова и стала невесткой Маргариты Борисовны.

10. Оксана Фандера и Олег Янковский

Оксана — невестка легендарного Олега Ивановича. Она вышла замуж за его сына Филиппа в 1990 году.

11. Алексей Макаров и Андрей Миронов

Алексей Макаров — сын Любови Полищук — был женат на Марии Мироновой, дочери легендарного Андрея Миронова.

12. Паулина Андреева и Константин Крюков

Крюков — племянник Федора Бондарчука, так что Паулину Андрееву можно назвать тетей Константина.

13. Иван Охлобыстин и Артур Смольянинов

Смольянинов решил креститься в сознательном возрасте и попросил Ивана Охлобыстина стать его крестным. Теперь актеров связывает духовное родство.