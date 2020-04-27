13 примеров того, что знаменитостей зачастую связывают более тесные отношения, чем мы думали
Многие из нас любят сериал «Интерны» с Охлобыстиным, пересматривают шедевры советского кинематографа с Баталовым и Тереховой и нет-нет да подпевают песням Киркорова. Мы знаем этих знаменитостей много лет, и кажется, будто знакомы с ними лично. Однако и у них есть чем нас удивить. Например, своими личными связями.
Мы в AdMe.ru узнали, что этих звезд связывает не только работа, и поняли, что мир куда теснее, чем кажется.
1. Алексей Толстой, Татьяна Толстая и Артемий Лебедев
Экстравагантный дизайнер приходится сыном писательнице Татьяне Толстой и правнуком знаменитому прозаику и драматургу Алексею Николаевичу Толстому.
2. Анна Ардова и Алексей Баталов
Мать Алексея Баталова была дважды замужем. В 1-м браке родился Алексей, а во 2-м — Борис Ардов. Он и является отцом актрисы Анны Ардовой, а Баталов — ее дядя.
3. Ани Лорак и Филипп Киркоров
Знаменитостей связывают не только творческие отношения. Они давно дружат, и в 2012 году Киркоров стал крестным отцом Софии, дочери Ани Лорак.
4. Мария Голубкина и Мария Миронова
Обе актрисы родились в 1973 году и являются сводными сестрами. Лариса Голубкина стала второй женой Андрея Миронова в 1977 году, и их дочери от первых браков породнились.
5. Маргарита Терехова и Николай Добрынин
Добрынин, запомнившийся по сериалу «Сваты» и десятку ролей в других лентах, был женат на Анне Тереховой, дочери той самой Миледи. Так что он — бывший зять Маргариты Борисовны.
6. Алена Апина и Борис Моисеев
Этих коллег по цеху тоже связывают не только рабочие отношения. Они стали духовными родственниками: Борис является крестным отцом Ксении, дочери Апиной.
7. Марина Зудина и Антон Табаков
Зудина — вдова Олега Табакова, так что фактически ее можно назвать мачехой Антона Табакова и других детей народного артиста от 1-го брака.
8. Александр Вертинский и Никита Михалков
Столпы русской музыки и кинематографа породнились, когда дочь Вертинского Анастасия вышла замуж за Никиту Сергеевича. В этом браке родился сын Степан Михалков, которому посчастливилось унаследовать гены талантливейших людей.
9. Татьяна Найник и Маргарита Терехова
Найник, экс-солистка группы «ВИА Гра», в 2015 году вышла замуж за Александра Терехова и стала невесткой Маргариты Борисовны.
10. Оксана Фандера и Олег Янковский
Оксана — невестка легендарного Олега Ивановича. Она вышла замуж за его сына Филиппа в 1990 году.
11. Алексей Макаров и Андрей Миронов
Алексей Макаров — сын Любови Полищук — был женат на Марии Мироновой, дочери легендарного Андрея Миронова.
12. Паулина Андреева и Константин Крюков
Крюков — племянник Федора Бондарчука, так что Паулину Андрееву можно назвать тетей Константина.
13. Иван Охлобыстин и Артур Смольянинов
Смольянинов решил креститься в сознательном возрасте и попросил Ивана Охлобыстина стать его крестным. Теперь актеров связывает духовное родство.
А вы поддерживаете отношения со своими дальними родственниками?
Фото на превью Wikipedia, Alexander LEWKOWICZ / East News, temalebedev / Instagram