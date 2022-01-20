13 персонажей культовых книг, которых сыграли разные актеры и актрисы. Увы, не все справились с задачей

Зрители по-разному воспринимают игру артистов в экранизациях. Одни возмущаются, заметив несоответствие литературным образам, другие, напротив, благодаря талантливому актеру или актрисе решаются взять в руки книгу. Сегодня почти у каждого романа есть две и более киноадаптаций, а поэтому мы имеем возможность увидеть сразу несколько «версий» одно и того же персонажа.

Мы в AdMe.ru одинаково любим книги и кино, поэтому с удовольствием сравнили образы персонажей литературной классики, воплощенные разными актерами и актрисами на экране.

Бен-Гур — «Бен-Гур»

Эпический «Бен-Гур» 1959 года, снятый по роману Лью Уоллеса, был самым кассовым фильмом года и получил 11 «Оскаров», в том числе за главную мужскую роль. Зрители высоко оценили игру Чарлтона Хестона, назвав ее блестящей. Режиссер Тимур Бекмамбетов снял свою версию истории. Роль Бен-Гура он доверил Джеку Хьюстону. Картина была признана одним из крупнейших провалов 2016 года и получила немало негативных отзывов. Критики отметили, что Хьюстон больше напоминает диснеевского принца и не передает тех лидерских качеств персонажа, которые смог изобразить Хестон. А вот зрители считают, что он справился с ролью не хуже Чарлтона.

Джордан — «Великий Гэтсби»

Роман американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда экранизировали несколько раз. Запоминающуюся героиню Джордан Бейкер в фильме 1974 года сыграла Лоис Чайлз. Некоторым она показалась замкнутой и соблазнительной, другие назвали ее совершенством в этой роли. В последней на данный момент экранизации 2013 года с Леонардо Ди Каприо в главной роли образ Джордан воплотила Элизабет Дебики. «Я безумно влюблен в Элизабет, она великолепна в этой роли», — делится пользователь твиттера.

Кямран — «Королек — птичка певчая»

Турецкий роман о любви озорной девушки Фериде и высокомерного доктора Кямрана был адаптирован для кино несколько раз. В сериале 1986 года главную мужскую роль сыграл Кенан Калав, который, по мнению зрителей, сыграл классического героя романа. В 2013 году появилась новая экранизация с участием Бурака Озчивита. Зрительницы тут же оценили привлекательность актера, назвав его горячим, однако его игру посчитали унылой. Некоторые пользователи соцсетей выразили мнение, что оба актера не похожи на своего литературного персонажа и вызывают лишь разочарование.

Мистер Стрингер — «Ведьмы»

В фильме «Ведьмы» 1990 года, снятом по мотивам одноименного романа Роальда Даля, роль управляющего отеля мистера Стрингера сыграл Роуэн Аткинсон. Британский актер наиболее известен комедийной ролью мистера Бина из одноименного сериала, и зрителям, увы, было сложно разглядеть в нем другого героя. В экранизации 2020 года манерного и нервного персонажа воплотил Стэнли Туччи. Те, кто посмотрел фильм, назвали его игру великолепной.

Белая Колдунья — «Хроники Нарнии»

Главная антагонистка цикла повестей «Хроники Нарнии» — умная, хитрая и расчетливая Джадис. В сериале, который шел в 1988–1990 годах, ее сыграла Барбара Келлерман. Одни зрители назвали ее игру совершенной, другие посчитали, что она переусердствовала: «Позор. Злодеи должны быть молчаливы». В более известной экранизации «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» колдунью играет Тильда Суинтон. Актриса так сильно вжилась в роль, что публика испытывала страх, глядя на нее. Как заметил один зритель, Тильда идеальна в роли Белой Колдуньи.

Генрих V — «Генрих V»

Историческую пьесу Уильяма Шекспира воплощали на экране десятки актеров. Кеннет Брана не только сыграл короля Генриха V, но и был режиссером фильма. «Я люблю Кеннета! Он отличный актер, отличный режиссер, и он действительно понимает, что хотят увидеть люди», — пишет пользователь твиттера. Том Хиддлстон надел корону Генриха V в экранизации 2012 года. Поклонники тут же оценили его физическую привлекательность и талант, назвав его горячим. В 2019-м вышел фильм с Тимоти Шаламе в главной роли. Кто-то посчитал его персонажа скучным, другим он, напротив, понравился. «Он привнес неожиданную серьезность персонажу. Но я посмотрела еще и „Пустую корону“, и Тимоти просто не сравнится с Томом Хиддлстоном», — поделилась зрительница в твиттере.

Ричард III — «Ричард III»

Уильям Шекспир показал в своей пьесе английского короля Ричарда хромым и горбатым, красноречивым злодеем, готовым пойти на многое, чтобы пробить себе дорогу к трону. Лоренсу Оливье блестяще удалось передать этот образ в своей кинопостановке 1955 года. Вот что заметил профессор истории Ричард Харрисон: «Этот персонаж настолько убедителен, что большинство из нас, кто вообще думает об этом короле, сразу же видит перед собой деформированное воплощение зла, которое сыграл Лоренс Оливье». В одной из последних экранизаций роль Ричарда досталась Бенедикту Камбербэтчу, который, к слову, является потомком этого короля. Зрители были в восторге от созданного им образа, они сочли его зловещим и мрачным.

Оливия — «Двенадцатая ночь»

В комедии Шекспира «Двенадцатая ночь», которую адаптировали для кино и телевидения более полсотни раз, важен персонаж графини Оливии. Это богатая вдова и неотразимая красавица, вокруг которой постоянно крутятся женихи. В кинопостановке 1955 года Оливию сыграла Алла Ларионова, ее героиню публика считает утонченной. В английской версии 1996 года роль досталась Хелене Бонем Картер, которая, по мнению зрителей, была сказочной и «ловко переключалась между любовным ликованием и эмоциями готической девушки».

Джек Картер — «Убрать Картера»

Первая экранизация романа Теда Льюиса признана одним из величайших британских фильмов XX века, а Майкла Кейна, исполнителя главной роли, зрители считают непревзойденным. Вторая попытка воплотить безжалостного Джека Картера на большом экране оказалась неудачной. «Смотрю ремейк с Сильвестром Сталлоне и понимаю, что он полностью упустил нюансы и яркость оригинала», — сетует один зритель в твиттере. «Это провал», — говорит другой.

Катарина — «Укрощение строптивой»

Изначально планировалось, что главную роль в фильме 1967 года исполнит Софи Лорен, но в итоге Кэт сыграла Элизабет Тейлор. Фильм стал классикой, а зрители до сих пор высоко оценивают игру актрисы. В 2005 году вышла телевизионная адаптация пьес Шекспира, одна из серий которой современной версией «Укрощения строптивой». Катарину сыграла Ширли Хендерсон, известная многим по роли Плаксы Миртл в фильмах о Гарри Поттере. Зрители назвали ее потрясающей и недооцененной актрисой.

Жюльен Сорель — «Красное и черное»



Жюльен Сорель — умный, тщеславный и амбициозный молодой мужчина. В первой экранизации на родине романа его сыграл Жерар Филип. Критики отметили, что актер показал Жюльена как довольно уравновешенного и привлекательного парня. В более поздней версии 1997 года на главную роль был приглашен итальянский актер Ким Росси Стюарт. Зрители оценили красоту молодого актера, подчеркнув, что эта роль словно создана для него.

Сирано де Бержерак — «Сирано»



В 1987 году комедийный актер Стив Мартин лично адаптировал пьесу Эдмона Ростана для сценария фильма «Роксана» и сыграл в нем главную роль. Пользователи соцсетей до сих пор считают его версию идеальной. Сирано в исполнении французского актера Жерара Депардье в экранизации 1990 года называют впечатляющим. Недавно состоялась премьера экранизации «Сирано» с Питером Динклэйджем в главной роли, и зрители уже успели оценить игру актера, назвав ее мощной.

Тэсс — «Тэсс из рода д’Эрбервиллей»

Роман английского писателя Томаса Харди экранизировали впервые еще в 1913 году (эта немая версия, к сожалению, была утеряна), а самыми известными считаются две: 1979 и 2008 года. Настасья Кински была изящна в роли Тэсс в фильме Романа Полански. А вот английскую актрису Джемму Артертон, которая воплотила Тэсс в версии 2008 года, некоторые зрители сочли раздражающей.