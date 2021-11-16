13 персонажей, которых сыграли наши и зарубежные актеры, и мы теперь спорим, у кого лучше вышло

У каждого человека есть свои любимые книги. Режиссеры тоже люди, и остановить их от того, чтобы экранизировать зачитанный до дыр роман или знакомую с детства сказку, тот факт, что это уже кто-то сделал до них, неспособен. Больше всего повезло Шерлоку Холмсу: считается, что этот персонаж чаще других появляется на киноэкранах. Первый фильм о великом сыщике был снят аж в 1900 году.

Мы в AdMe.ru за то, чтобы разных экранизаций было как можно больше. Тогда все найдут себе фильм по вкусу, а мы заодно сможем поспорить, кому из актеров наиболее точно удалось передать характер персонажа. Особенно любопытно проводить сравнения между нашими и зарубежными актерами.

1. Мартин Иден

Образ моряка, ради любви к девушке из буржуазного общества ставшего писателем, в 1976 году воплотил на телеэкране Юрий Богатырев. Ровно через 110 лет после выхода романа Джека Лондона, в 2019 году, итальянский режиссер Пьетро Марчелло снял свою версию этой истории. Мартина Идена в ней сыграл Лука Маринелли. За этот образ на 76-м Венецианском международном кинофестивале актер получил премию — Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.

2. Король Лир

Шекспировскую трагедию о несчастном короле Лире экранизируют буквально с самого зарождения немого кино. Первая, утерянная, кинолента вышла в 1905 году. В 1971 году свет увидела экранизация Григория Козинцева. Роль короля исполнил Юри Ярвет. На момент съемок актеру было 50 лет. На МКФ в Тегеране в 1972 году актеру вручили премию за лучшую мужскую роль, высоко оценив образ короля-изгнанника, воплощенный им. Но для русскоязычных зрителей не менее важным был и голос Зиновия Гердта, звучавший в кадре, ведь именно он озвучил Лира в этой постановке. В британско-американской адаптации трагедии 2018 года Лира сыграл 80-летний Энтони Хопкинс. Критики назвали созданный им образ «кричащим, уязвимым и абсолютно завораживающим».

3. Леди Ровена

В трижды номинированном на «Оскар» голливудском фильме 1952 года роль прекрасной леди досталась актрисе, получившей известность благодаря культовым лентам Хичкока, — Джоан Фонтейн. В советском фильме «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» Ровену сыграла Тамара Акулова. Рецензенты, в целом хвалившие актерские работы в фильме, сказали, что именно ее героиня показалась им «современницей в историческом костюме».

4. Вера Клейторн

Молодую гувернантку из романа Агаты Кристи «Десять негритят» в одноименном советском 2-серийном фильме 1988 года сыграла Татьяна Друбич. Одновременно со съемками в фильме актриса снималась в роли медсестры Алики в «Ассе». В британском сериале 2015 года «И никого не стало» Веру играет австралийская актриса Мейв Дермоди. Она присоединилась к касту фильма всего за 2 дня до начала съемок и первые 2 недели читала сценарий и работала с логопедом над своим акцентом.

5. Доктор Джекил и мистер Хайд

«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» — один из самых известных готических романов, с годами не теряющий своей привлекательности. В одноименном советском мистическом фильме 1985 года доктора Джекила играет Иннокентий Смоктуновский, а его второе я, мистера Хайда, — Александр Феклистов. В британской экранизации 2003 года обоих персонажей воплотил актер Джон Ханна.

6. Джулия Ламберт

Роль великолепной актрисы, страдающей от кризиса среднего возраста, в советской экранизации 1978 года сыграла Вия Артмане. Эту работу называют одной из самых ярких в карьере артистки. Ее Джулия была ироничной, а ведь зрители никак не ожидали открыть в Артмане комедийный талант. В американском комедийно-драматическом фильме «Быть Джулией» главную роль сыграла Аннетт Бенинг. Ее игру признали «энергичной», и актриса получила за нее свой первый «Золотой глобус», а также была номинирована на «Оскар».

7. Дороти, или Элли

Для многих американских зрителей Дороти из фильма 1939 года в исполнении Джуди Гарленд навсегда останется той самой. Хотя сразу после выхода картины многие критики говорили, что 16-летняя Джуди старовата для этой роли. В 1994 году Элли — так зовут героиню книг А. Волкова, написанных на основе оригинальной истории Фрэнка Баума, сыграла юная Катя Михайловская.

8. Снежная королева

В 1966 году на советский экран вышел фильм «Снежная королева», сценарий к которому был написан Евгением Шварцем. Холодная красота Натальи Климовой просто завораживала зрителей. Многие сочли эту роль лучшей в фильмографии актрисы. В фильме 2002 года компании Hallmark королеву сыграла племянница знаменитой Джейн Фонды — Бриджит. Зрители нашли, что она выглядит «ледяной», но при этом потрясающе красива.

В фильме «Белоснежка и охотник — 2» Снежную королеву сыграла Эмили Блант. Кинолента провалилась в прокате, и один из критиков позволил себе пошутить, сказав, что она «заморозила прибыль». В российском фильме 2015 года «Тайна Снежной королевы» роль досталась Анне Снаткиной. По словам режиссера, изначально собирались снимать другую актрису. Но та подвела и не появилась на примерке костюмов. Тогда Снаткина попросила попробовать ее. Наталья Бондарчук сомневалась, но все же актриса убедила ее.

9. Эдуард VI и Том Кенти

В советской экранизации романа Марка Твена «Принц и нищий» 1972 года роль Эдуарда VI, как и его двойника Тома Кенти, сыграл актер Виктор Смирнов. А вот в американском фильме 2000 года в этих ролях снялись братья-близнецы — Джонатан и Роберт Тимминсы.

10. Капитан Немо

В советском телевизионном художественном фильме по мотивам романа Жюля Верна командира «Наутилуса» сыграл Владислав Дворжецкий — актер с «уникальным даром, яркой внешностью и магической привлекательностью». Он создал один из самых запоминающихся образов в советском, а может, и в мировом кино тех лет. В американской экранизации 2005 года, номинированной на премию «Сатурн», на роль капитана Немо пригласили Патрика Стюарта. Ехидные критики не смогли пройти мимо его модного головного убора и отмечали не игру актера, а «клевый тюрбан» героя.

11. Питер Пэн

Роль мальчика, не желавшего взрослеть, стала первой и единственной для Сережи Власова, снявшегося в советском музыкальном фильме 1987 года. А вот Джереми Самптер, сыгравший Питера в голливудской ленте 2003 года, к моменту съемок был хоть и очень юным, но уже опытным актером.

12. Ослиная шкура

Великолепная Катрин Денев сыграла героиню из сказки Шарля Перро «Ослиная шкура» во французской экранизации 1970 года. В этом фантазийном комедийном фильме легендарного режиссера Жака Деми также снимался Жан Маре, играла музыка Мишеля Леграна. Лента стала культовой, ее знают во всем мире. А в советском фильме, вышедшем на экраны в 1982 году, роль принцессы Терезы досталась актрисе Вере Новиковой.

13. Буратино, или Пиноккио

В музыкальном фильме по мотивам сказки А. Н. Толстого роль Буратино сыграл Дмитрий Иосифов, а голос мальчику, выструганному из полена, подарила актриса Татьяна Канаева. В экранизации сказки Карло Коллоди, получившей 2 номинации на «Оскар» — за лучшие костюмы и за лучший грим, — Пиноккио играл Федерико Иелапи. Юный актер получил за эту работу премию Nastro d’Argento.

