13 историй из фильмов ужасов, которые оказались реальными
Самыми зрелищными фильмами становятся те, что имеют в основе реальную историю, но становится по-настоящему жутко, если такой прием используют для такого жанра, как ужасы.
AdMe.ru узнал о 13 самых страшных историях, которые, к сожалению, оказались не фантазией режиссеров.
1. Змей и радуга (1988)
Сюжет фильма: Антрополог из Гарвардского Университета отправляется на Гаити с целью получения образцов таинственного порошка, подавляющего психику и все двигательные функции человека.
Реальная история: Фильм снят на основе книги Дэвиса Уэйда «Змея и радуга». Дэвис лично столкнулся со страшной наукой, которая уходит вглубь веков. В книге он писал о своем поразительном опыте процесса зомбификации.
2. Человек-мотылек (2002)
Сюжет фильма: Репортер Джон Кляйн собирается вместе с женой Мэри приобрести дом. После осмотра одного варианта покупки происходит автомобильная авария, после которой Мэри утверждает, что видела непонятное и странное существо.
Реальная история: Фильм снят по книге Джона Кила, который изучал рассказы очевидцев появления человека-мотылька и проводил собственное расследование. В последний раз загадочного монстра видели накануне крушения Серебряного моста, во время которого погибли 46 человек.
3. Монстр (2003)
© Florida Department of Corrections/wikimedia © Newmarket Films
Сюжет фильма: Эйлин Уорнос зарабатывает на жизнь проституцией и при встрече с очередным клиентом подвергается избиению и насилию. Ей удается дотянуться до своей сумочки с револьвером и убить его. После этого случая Эйлин возвращается на дорогу и продолжает убивать клиентов. Тем не менее у нее есть свой кодекс чести: она не трогает людей, которые не кажутся ей подонками.
Реальная история: В фильме показана достоверная история Эйлин. Уорнос была осуждена и получила 6 смертных приговоров. Казнь состоялась 9 октября 2002 года.
4. Призрак Красной реки (2005)
Сюжет фильма: На добропорядочную и уважаемую семью Белл обрушилось проклятие. В их дом стал приходить призрак, который добивался смерти одного из членов семьи.
Реальная история: Об истории семьи Белл, подвергшейся нападениям таинственного духа, написано 35 книг. Нечто на протяжении нескольких лет изводило семью, делало их жизнь невыносимой и в конечном итоге убило главу семейства. Смерть Джона Белла является единственной в истории Америки, которая была задокументирована как смерть по вине призрака.
5. Ужас Амитивилля (2005)
© eastnews © Platinum Dunes
Сюжет фильма: Молодая супружеская пара с 3 детьми въезжает в свой новый дом. Счастливые владельцы купили жилище по очень низкой цене. К сожалению, они не знают, что предыдущие хозяева погибли ужасной смертью. Странные события, которые начинают происходить вокруг семьи, заставляют их поверить в то, что нечто ужасное скрывается в их доме.
Реальная история: Рональд Дефео 13 ноября 1974 года убил своего отца, мать, 2 сестер и 2 братьев. Именно его история легла в основу фильма. В этом убийстве много мистических деталей, тем не менее суд признал Дефео вменяемым и приговорил к 6 срокам по 25 лет (150 лет в целом).
6. Американское преступление (2007)
© wikimedia © First Look International
Сюжет фильма: Родители 2 девочек (Сильвии и Дженни) решили отправиться на заработки. Детей оставили на попечение Гертруды Банишевски за вознаграждение, но через 2 недели запаздывает еженедельный денежный перевод на содержание девочек. Гертруда задумывает наказать Сильвию и Дженни.
Реальная история: Убийство Сильвии Лайкенс — самое страшное преступление штата Индиана. Трудно вообразить, что такая история не вымысел режиссера, а действия реальных людей. Дети Гертруды и соседей избивали Сильвию и подвергали жестоким пыткам. Самое ужасное — бездействие местных жителей, которые знали о том, что творится в доме Банишевски, и не оказали помощь.
7. Первобытное зло (2007)
Сюжет фильма: На счету этого серийного убийцы больше жертв, чем у Джека-Потрошителя, Унабомбера и Чикатило, вместе взятых. Его много раз пытались убить, но каждый раз преследователи в лучшем случае уходили ни с чем, а в худшем — становились новыми жертвами.
Реальная история: Фильм основан на реальной истории гигантского 6-метрового крокодила по имени Густав. Считается, что ему около 65 лет и он съел больше 300 человек. Известны многочисленные попытки приезжих охотников или местных убить этого крокодила, в том числе с привлечением военных c АК-47 и использованием взрывчатки, но он до сих пор жив.
8. Подмена (2008)
Сюжет фильма: После исчезновения Уолтера Коллинза (сына Кристин) полиция возвращает матери совершенного другого мальчика. Отчаявшись добиться возобновления поисков, Кристин обращается к журналистам. Но городским властям это невыгодно, ее признают плохой матерью и объявляют сумасшедшей.
Реальная история: Вайнвилльские убийства в курятнике — шокирующая серия похищений и убийств мальчиков в Лос-Анджелесе. Для уничтожения тел использовалась негашеная известь, а останки закапывались на территории ранчо. Несколько тел все же было опознано, одним из которых предположительно был Уолтер Коллинз. Теперь вы знаете обо всех ужасах этого фильма.
9. Дверь (2012)
Сюжет фильма: На популярное радиошоу дозвонился испуганный молодой юноша, который рассказывает о неких людях теней, которые приходят ночью и жестоко убивают своих жертв.
Реальная история: Создатели фильма «Дверь» взяли за основу феномен «людей-теней». С научной стороны такое явление можно объяснить как оптическую иллюзию. Ученые проводили эксперимент: в ходе электрической стимуляции мозга пациентка, страдающая эпилепсией, отмечала, что позади нее кто-то есть и повторяет каждое ее движение, а когда врачи попросили взять и прочитать то, что написано на карточке, девушка сообщила, что «привидение» пытается вырвать карточку из ее рук.
10. Заклятие (2013)
Сюжет фильма: Семья Перрон переселяется в новый дом и обнаруживает, что они не единственные жильцы — неожиданно хлопают двери, чувствуется холод и запах гнили, дети видят непонятные отражения в зеркалах. Они обращаются за помощью к супругам Уоррен, известным экзорцистам.
Реальная история: В 1970 году одна женщина купила в подарок своей дочери-школьнице куклу. Девочка забрала ее с собой в колледж, но вскоре она и ее соседка по комнате почувствовали, что кукла живет своей жизнью. Исследователи паранормального Эд и Лоррен Уоррен, расследовавшие это дело, пришли к выводу, что в Аннабель сидит злой дух. Сейчас кукла находится в их Оккультном музее в штате Коннектикут.
11. Избави нас от лукавого (2014)
Сюжет фильма: Полиция Нью-Йорка расследует серию тревожных и необъяснимых преступлений. Один из офицеров обращается за помощью к специалисту по экзорцизму, чтобы избавить город от дьявольской напасти.
Реальная история: Фильм основан на рассказах сержанта полиции 46-го участка в Бронксе (Нью-Йорк) Ральфа Сарчи, который выпустил книгу под названием «Остерегайтесь ночи». Ральф описал опыт работы сержанта в полиции, в частности расследование нескольких дел, в которых присутствовала мистика.
12. Кукла Роберт (2015)
© Cayobo/wikimedia © North Bank Entertainment
Сюжет фильма: Паулу и Джейн пришлось рассчитать свою стареющую экономку Агату, которая становилась все более забывчивой и злобной. Недовольная старуха перед отъездом подарила сыну бывших хозяев куклу, которую зовут Роберт. После отъезда Агаты в доме начинают происходить необъяснимые вещи.
Реальная история: Эта кукла стала вдохновением для множества фильмов. И в жизни Роберт был подарен со злым умыслом — в качестве мести за плохое отношение к горничной. Согласно рассказам очевидцев, в доме происходили страшные и пугающие вещи: кукла подмигивала или перемещалась из комнаты в комнату с огромной скоростью.
13. Ночной кошмар (2015)
Сюжет фильма: Режиссер фильма взял интервью у каждого из участников проекта и воссоздал то, что происходит с ними во сне. В документальном хорроре показана природа ночных кошмаров на примере 8 человек. Все 8 человек видят схожие сны, в которых к ним приходит загадочная мужская тень.
Реальная история: Фильм исследует феномен под названием «сонный паралич». На примере 8 участников проекта зритель подробно увидит состояние, которое наступает, когда человек практически проснулся, но его сознание остается скованным — он воспринимает движения вокруг себя, но не может управлять собственным телом.
Бонус: Что видит телефон в вашем доме, чего не видите вы
Неприятно, когда кто-то стоит за спиной. Особенно если этот кто-то не обычный человек, а вполне себе такой жуткий призрак. Девушка хотела поменяться лицами с медвежонком, но программа обнаружила другое лицо.
Фото на превью OneCanSpeak/reddit, Warner Bros.