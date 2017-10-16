13 историй из фильмов ужасов, которые оказались реальными

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Самыми зрелищными фильмами становятся те, что имеют в основе реальную историю, но становится по-настоящему жутко, если такой прием используют для такого жанра, как ужасы. AdMe.ru узнал о 13 самых страшных историях, которые, к сожалению, оказались не фантазией режиссеров.

1. Змей и радуга (1988)

Сюжет фильма: Антрополог из Гарвардского Университета отправляется на Гаити с целью получения образцов таинственного порошка, подавляющего психику и все двигательные функции человека. Реальная история: Фильм снят на основе книги Дэвиса Уэйда «Змея и радуга». Дэвис лично столкнулся со страшной наукой, которая уходит вглубь веков. В книге он писал о своем поразительном опыте процесса зомбификации.

2. Человек-мотылек (2002)

Сюжет фильма: Репортер Джон Кляйн собирается вместе с женой Мэри приобрести дом. После осмотра одного варианта покупки происходит автомобильная авария, после которой Мэри утверждает, что видела непонятное и странное существо. Реальная история: Фильм снят по книге Джона Кила, который изучал рассказы очевидцев появления человека-мотылька и проводил собственное расследование. В последний раз загадочного монстра видели накануне крушения Серебряного моста, во время которого погибли 46 человек.

3. Монстр (2003)

Сюжет фильма: Эйлин Уорнос зарабатывает на жизнь проституцией и при встрече с очередным клиентом подвергается избиению и насилию. Ей удается дотянуться до своей сумочки с револьвером и убить его. После этого случая Эйлин возвращается на дорогу и продолжает убивать клиентов. Тем не менее у нее есть свой кодекс чести: она не трогает людей, которые не кажутся ей подонками. Реальная история: В фильме показана достоверная история Эйлин. Уорнос была осуждена и получила 6 смертных приговоров. Казнь состоялась 9 октября 2002 года.

4. Призрак Красной реки (2005)

Сюжет фильма: На добропорядочную и уважаемую семью Белл обрушилось проклятие. В их дом стал приходить призрак, который добивался смерти одного из членов семьи.



Реальная история: Об истории семьи Белл, подвергшейся нападениям таинственного духа, написано 35 книг. Нечто на протяжении нескольких лет изводило семью, делало их жизнь невыносимой и в конечном итоге убило главу семейства. Смерть Джона Белла является единственной в истории Америки, которая была задокументирована как смерть по вине призрака.

5. Ужас Амитивилля (2005)

Сюжет фильма: Молодая супружеская пара с 3 детьми въезжает в свой новый дом. Счастливые владельцы купили жилище по очень низкой цене. К сожалению, они не знают, что предыдущие хозяева погибли ужасной смертью. Странные события, которые начинают происходить вокруг семьи, заставляют их поверить в то, что нечто ужасное скрывается в их доме.



Реальная история: Рональд Дефео 13 ноября 1974 года убил своего отца, мать, 2 сестер и 2 братьев. Именно его история легла в основу фильма. В этом убийстве много мистических деталей, тем не менее суд признал Дефео вменяемым и приговорил к 6 срокам по 25 лет (150 лет в целом).

6. Американское преступление (2007)

Сюжет фильма: Родители 2 девочек (Сильвии и Дженни) решили отправиться на заработки. Детей оставили на попечение Гертруды Банишевски за вознаграждение, но через 2 недели запаздывает еженедельный денежный перевод на содержание девочек. Гертруда задумывает наказать Сильвию и Дженни. Реальная история: Убийство Сильвии Лайкенс — самое страшное преступление штата Индиана. Трудно вообразить, что такая история не вымысел режиссера, а действия реальных людей. Дети Гертруды и соседей избивали Сильвию и подвергали жестоким пыткам. Самое ужасное — бездействие местных жителей, которые знали о том, что творится в доме Банишевски, и не оказали помощь.

7. Первобытное зло (2007)

Сюжет фильма: На счету этого серийного убийцы больше жертв, чем у Джека-Потрошителя, Унабомбера и Чикатило, вместе взятых. Его много раз пытались убить, но каждый раз преследователи в лучшем случае уходили ни с чем, а в худшем — становились новыми жертвами. Реальная история: Фильм основан на реальной истории гигантского 6-метрового крокодила по имени Густав. Считается, что ему около 65 лет и он съел больше 300 человек. Известны многочисленные попытки приезжих охотников или местных убить этого крокодила, в том числе с привлечением военных c АК-47 и использованием взрывчатки, но он до сих пор жив.

8. Подмена (2008)

Сюжет фильма: После исчезновения Уолтера Коллинза (сына Кристин) полиция возвращает матери совершенного другого мальчика. Отчаявшись добиться возобновления поисков, Кристин обращается к журналистам. Но городским властям это невыгодно, ее признают плохой матерью и объявляют сумасшедшей. Реальная история: Вайнвилльские убийства в курятнике — шокирующая серия похищений и убийств мальчиков в Лос-Анджелесе. Для уничтожения тел использовалась негашеная известь, а останки закапывались на территории ранчо. Несколько тел все же было опознано, одним из которых предположительно был Уолтер Коллинз. Теперь вы знаете обо всех ужасах этого фильма.

9. Дверь (2012)

© Anchor Bay Entertainment

Сюжет фильма: На популярное радиошоу дозвонился испуганный молодой юноша, который рассказывает о неких людях теней, которые приходят ночью и жестоко убивают своих жертв.



Реальная история: Создатели фильма «Дверь» взяли за основу феномен «людей-теней». С научной стороны такое явление можно объяснить как оптическую иллюзию. Ученые проводили эксперимент: в ходе электрической стимуляции мозга пациентка, страдающая эпилепсией, отмечала, что позади нее кто-то есть и повторяет каждое ее движение, а когда врачи попросили взять и прочитать то, что написано на карточке, девушка сообщила, что «привидение» пытается вырвать карточку из ее рук.

10. Заклятие (2013)

Сюжет фильма: Семья Перрон переселяется в новый дом и обнаруживает, что они не единственные жильцы — неожиданно хлопают двери, чувствуется холод и запах гнили, дети видят непонятные отражения в зеркалах. Они обращаются за помощью к супругам Уоррен, известным экзорцистам. Реальная история: В 1970 году одна женщина купила в подарок своей дочери-школьнице куклу. Девочка забрала ее с собой в колледж, но вскоре она и ее соседка по комнате почувствовали, что кукла живет своей жизнью. Исследователи паранормального Эд и Лоррен Уоррен, расследовавшие это дело, пришли к выводу, что в Аннабель сидит злой дух. Сейчас кукла находится в их Оккультном музее в штате Коннектикут.

11. Избави нас от лукавого (2014)

Сюжет фильма: Полиция Нью-Йорка расследует серию тревожных и необъяснимых преступлений. Один из офицеров обращается за помощью к специалисту по экзорцизму, чтобы избавить город от дьявольской напасти. Реальная история: Фильм основан на рассказах сержанта полиции 46-го участка в Бронксе (Нью-Йорк) Ральфа Сарчи, который выпустил книгу под названием «Остерегайтесь ночи». Ральф описал опыт работы сержанта в полиции, в частности расследование нескольких дел, в которых присутствовала мистика.

12. Кукла Роберт (2015)

Сюжет фильма: Паулу и Джейн пришлось рассчитать свою стареющую экономку Агату, которая становилась все более забывчивой и злобной. Недовольная старуха перед отъездом подарила сыну бывших хозяев куклу, которую зовут Роберт. После отъезда Агаты в доме начинают происходить необъяснимые вещи. Реальная история: Эта кукла стала вдохновением для множества фильмов. И в жизни Роберт был подарен со злым умыслом — в качестве мести за плохое отношение к горничной. Согласно рассказам очевидцев, в доме происходили страшные и пугающие вещи: кукла подмигивала или перемещалась из комнаты в комнату с огромной скоростью.

13. Ночной кошмар (2015)

© Zipper Bros Films

Сюжет фильма: Режиссер фильма взял интервью у каждого из участников проекта и воссоздал то, что происходит с ними во сне. В документальном хорроре показана природа ночных кошмаров на примере 8 человек. Все 8 человек видят схожие сны, в которых к ним приходит загадочная мужская тень. Реальная история: Фильм исследует феномен под названием «сонный паралич». На примере 8 участников проекта зритель подробно увидит состояние, которое наступает, когда человек практически проснулся, но его сознание остается скованным — он воспринимает движения вокруг себя, но не может управлять собственным телом.

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