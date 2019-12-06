13 пар звезд, которым будто достались общие гены

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Ученые выяснили: вероятность того, что на Земле живет хотя бы одна пара очень похожих людей, составялет 1 к 135. А вот шанс встретиться у них невелик: один на триллион.

Среди знаменитостей тоже есть немало людей, которые выглядят как братья и сестры. Многие из них даже встречают друг друга на съемочной площадке, как, например, Орландо Блум и Люк Эванс или Светлана Ходченкова и Юлия Пересильд.

AdMe.ru внимательно пересмотрел фото нескольких звезд и поразился сходству, которое мы раньше не замечали.

Юлия Пересильд и Светлана Ходченкова

Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем

Курт Рассел и Патрик Суэйзи

Зоуи Дешанель и Алексис Бледел

Йен Сомерхолдер и Крис Пайн

Дженнифер Лоуренс и Хейли Беннетт

Брэдли Купер и Рэйф Файнс

Зои Дойч и Хейли Лу Ричардсон

Джастин Тимберлейк и Райан Филлипп

Роберт Дауни — младший и Хосе Гарсия

Томас Джейн и Кристофер Ламберт

Энтони Хопкинс и Рутгер Хауэр

Орландо Блум и Люк Эванс

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