13 пар звезд, которым будто достались общие гены

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Ученые выяснили: вероятность того, что на Земле живет хотя бы одна пара очень похожих людей, составялет 1 к 135. А вот шанс встретиться у них невелик: один на триллион.

Среди знаменитостей тоже есть немало людей, которые выглядят как братья и сестры. Многие из них даже встречают друг друга на съемочной площадке, как, например, Орландо Блум и Люк Эванс или Светлана Ходченкова и Юлия Пересильд.