13 пар звезд, которым будто достались общие гены
Ученые выяснили: вероятность того, что на Земле живет хотя бы одна пара очень похожих людей, составялет 1 к 135. А вот шанс встретиться у них невелик: один на триллион.
Среди знаменитостей тоже есть немало людей, которые выглядят как братья и сестры. Многие из них даже встречают друг друга на съемочной площадке, как, например, Орландо Блум и Люк Эванс или Светлана Ходченкова и Юлия Пересильд.
AdMe.ru внимательно пересмотрел фото нескольких звезд и поразился сходству, которое мы раньше не замечали.
Юлия Пересильд и Светлана Ходченкова
Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем
Курт Рассел и Патрик Суэйзи
Зоуи Дешанель и Алексис Бледел
Йен Сомерхолдер и Крис Пайн
Дженнифер Лоуренс и Хейли Беннетт
Брэдли Купер и Рэйф Файнс
Зои Дойч и Хейли Лу Ричардсон
Джастин Тимберлейк и Райан Филлипп
Роберт Дауни — младший и Хосе Гарсия
Томас Джейн и Кристофер Ламберт
Энтони Хопкинс и Рутгер Хауэр
Орландо Блум и Люк Эванс
Фото на превью Ivanov Sergey / East News, Лызлова Екатерина / PhotoXPress / East News