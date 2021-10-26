13 пар картин, которые вы наверняка смотрели, но даже не догадывались, что их создал один и тот же режиссер

У каждого художника есть свой почерк. Это относится в том числе и к режиссерам. Даже далекие от кино люди представляют себе стиль Квентина Тарантино, Питера Джексона или Стивена Спилберга. Но в карьере многих режиссеров есть картины, которые будто снял кто-то другой, — настолько они отличаются от других работ в их фильмографии.

Мы в AdMe.ru решили проанализировать самые известные фильмы именитых режиссеров и, обнаружив немало обескураживающих примеров, выбрали самые контрастные пары.

Жан-Пьер Жене: «Чужой-4: Воскрешение» и «Амели»

До «Чужого» и «Амели» Жан-Пьер Жене работал во Франции и снимал причудливое кино в своей характерной манере: там были созданы черная комедия «Деликатесы», фэнтези «Город потерянных детей». Как вдруг в его фильмографии появился хрестоматийный ужастик «Чужой-4: Воскрешение». Внезапная смена жанра объясняется очень просто: режиссера пригласили поработать в Голливуде и предоставили огромный бюджет. Он решил попробовать. А потом вернулся во Францию и, вновь обратившись к своей манере, снял «Амели».

Тодд Филлипс: «Мальчишник в Вегасе» и «Джокер»

Тодд Филлипс известен прежде всего комедиями «Мальчишник в Вегасе» и «Впритык», поэтому его поклонники были немало удивлены, когда он взялся за сложную драму с Хоакином Фениксом в главной роли. Тем не менее «Джокер» стал лучшим фильмом в карьере Филлипса, собрав множество наград, отличную кассу и получив одобрение критиков.

Брайан Сингер: «Люди Икс» и «Богемская рапсодия»

Нелегко поверить, что такие разные фильмы снял один и тот же человек. Брайан Сингер был режиссером множества фантастических триллеров. Тем удивительнее, что он решил переключиться на музыкальный байопик, который, кстати, стал самым кассовым фильмом в этом жанре, несмотря на то что Сингер был уволен за 2 недели до окончания съемок.

Мартин Скорсезе: «Таксист» и «Хранитель времени»

Мартин Скорсезе — очень разноплановый режиссер с обширной фильмографией. Однако большинство его сложных героев (например, таксист в исполнении Роберта Де Ниро) так или иначе связаны с нарушением закона. Из ряда этих картин выбивается «Повелитель времени» — приключенческая драма о мальчике, который хотел расшифровать послание своего отца. Кроме того, это был первый фильм, снятый Скорсезе в 3D. Многим был непонятен такой выбор режиссера. Сам Скорсезе считает эту историю очень личной. В «Повелителе времени» есть множество отсылок к старым фильмам — таким образом режиссер хотел отдать дань уважения кинематографу и, в частности, Жоржу Мельесу — одному из основоположников мирового кинематографа и пионеру кинофантастики.

Мартин Брест: «Полицейский из Беверли-Хиллз» и «Запах женщины»

Первый фильм — комедия с Эдди Мерфи, и этим все сказано. Второй — пронзительная драма с Аль Пачино. В карьере режиссера было много разноплановых фильмов, но эти, пожалуй, самые непохожие по стилистике.

Стивен Спилберг: «Инопланетянин» и «Список Шиндлера»



Стивен Спилберг — один из самых успешных голливудских режиссеров. В его копилке фильмы самых разных жанров. Отличительная черта стиля мастера — множество зрелищных спецэффектов. Фантастическая детская драма «Инопланетянин» вполне удовлетворяет этим условиям. «Список Шиндлера», напротив, кино реалистичное и мрачное, снятое в черно-белой палитре. Выбор темы также может показаться удивительным, особенно если не знать биографию Спилберга. Сначала режиссер хотел отказаться от проекта, так как чувствовал, что еще не готов, но все же решил не упускать шанса рассказать эту историю, прежде всего своим будущим детям.

Том Тыквер: «Беги, Лола, беги» и «Парфюмер: История одного убийцы»

Казалось бы, что общего может быть у экспериментального триллера и экранизации исторического романа? Один режиссер. Том Тыквер работал в Германии, где в 1998 году снял свой самый успешный на родине фильм — «Беги, Лола, беги». После этого началась его международная карьера и появились совсем другие бюджеты. «Парфюмер» стал одним из самых дорогих немецких фильмов с голливудскими звездами в главных ролях, недешевыми костюмами и съемками в нескольких местах.

Тед Котчефф: «Рэмбо: Первая кровь» и «Уик-энд у Берни»

Культовый боевик и известную черную комедию объединяют не только коммерческий успех и время съемок (80-е), но и то, что оба фильма снял один и тот же режиссер. А ведь ни за что не подумаешь. После «Рэмбо» Котчефф снял еще один фильм про ветерана войны — «Необычайная отвага». Но тот получил неоднозначные рецензии и не стал коммерчески успешным. Возможно, этим объясняется желание режиссера переключиться на комедию.

Джордж Миллер: «Делай ноги» и «Безумный Макс: Дорога ярости»

Если взглянуть на фильмографию Джорджа Миллера, можно заметить, что большую ее часть составляют художественные и анимационные фильмы про милых зверюшек и фантастический экшен «Безумный Макс», его ремейки и сиквелы. Нам очень интересно, как эти 2 ипостаси уживаются в одном человеке.

Питер Фаррелли: «Тупой и еще тупее» и «Зеленая книга»

Могли ли мы поверить, что режиссер, снявший самую угарную комедию 90-х с шутками ниже пояса, спустя 20 с лишним лет возьмется за трогательную драму, поднимающую важные общественные проблемы? В ранние годы у Питера Фаррелли было действительно странное чувство юмора. Но время идет, люди взрослеют. И Питер Фаррелли заинтересовался идеей снять драму. Решив написать письмо Вигго Мортенсену, он начал его словами: «Забудь все, что я снимал раньше».

Джеймс Мэнголд: «Кейт и Лео» и «Логан»

В обеих картинах снялся Хью Джекман, но в это даже не сразу можешь поверить: настолько разных героев исполнил актер. Глядя на фильмографию Джеймса Мэнголда, удивляешься, как легко он порхает между разными жанрами, снимая в один год семейный ромком, а в следующий — неонуарный слэшер.

Фрэнсис Форд Коппола: «Крестный отец» и «Джек»

«Крестный отец» — классика гангстерского кино. Даже те, кто не смотрел трилогию, знают, что ее снял Фрэнсис Форд Коппола, в копилке которого немало других серьезных работ: «Апокалипсис сегодня», «Изгои», «Дракула». Но мало кому известно, что Коппола снимал и другие фильмы, такие как «Джек». Это добрая комедия о 10-летнем мальчике, который из-за необычного заболевания выглядит как взрослый мужчина.

Роберт Родригес: «Дети шпионов» и «Мачете»

Роберт Родригес ассоциируется с пейзажами прерий, преступниками, демоническими тварями и крутыми разборками. «Мачете» — фильм про бывшего копа из Мексики, который мстит своим обидчикам с помощью, как ясно из названия, огромного мачете (и не только). Когда режиссер начал съемки фильма «Дети шпионов», критики отнеслись к этому настороженно. Хотя персонаж Мачете зародился как раз во франшизе «Дети шпионов» (он дядя главных героев), эти 2 фильма жанрово и стилистически невероятно далеки друг от друга. Родригес рассказывал, что вдохновением для него послужила собственная семья: его дядя служил в ФБР, а брата и сестру зовут Кармен и Джуни — как главных героев. Он замечал также, что очень любит детей, работать с ними и что ему понравилось делать их настоящими героями.