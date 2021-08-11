13 пар актеров и актрис, которые сыграли родителей и детей, закрыв глаза на свой реальный возраст
Для опытных актеров и актрис не составляет труда сыграть персонажа любого возраста, и это с успехом используют кинопродюсеры и режиссеры. Ведь наличие в проекте талантливой знаменитости куда важнее, чем педантичное соответствие сценарию. Но такие случаи куда сложнее скрыть от внимания зрителей, если по сюжету ровесники исполняют роли родителей и детей.
Мы в AdMe.ru пересмотрели немало фильмов и сериалов, где между экранной парой родитель-ребенок неестественная разница в возрасте. Некоторые случаи нас весьма озадачили.
Николь Кидман и Джейсон Момоа — «Аквамен»
Гленн Клоуз и Робин Уильямс — «Мир по Гарпу»
Дрю Бэрримор и Адам Гарсия — «Сильная женщина»
Джон Ноубл и Шон Бин — «Властелин колец: Две крепости» (Режиссерская версия)
Шон Коннери и Харрисон Форд — «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
Джеффри Дин Морган и Дженсен Эклс — «Сверхъестественное»
Риз Уизерспун и Адам Сэндлер — «Никки, дьявол-младший»
Джулия Робертс и Райан Рейнольдс — «Светлячки в саду»
Фрэнсис Фишер и Джулианна Мур — «Законы привлекательности»
Фелисити Джонс и Кэйли Спэни — «По половому признаку»
Рэй Лиотта и Джонни Депп — «Кокаин»
Кейт Уинслет и Эван Рейчел Вуд — «Милдред Пирс»
Глен Клоуз и Мел Гибсон — «Гамлет»
А какие фильмы, где у пары родитель-ребенок необычная разница в возрасте, вы знаете?
Фото на превью Aquaman / Warner Bros. Entertainment
Поделиться этой статьёй