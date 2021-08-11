13 пар актеров и актрис, которые сыграли родителей и детей, закрыв глаза на свой реальный возраст

Для опытных актеров и актрис не составляет труда сыграть персонажа любого возраста, и это с успехом используют кинопродюсеры и режиссеры. Ведь наличие в проекте талантливой знаменитости куда важнее, чем педантичное соответствие сценарию. Но такие случаи куда сложнее скрыть от внимания зрителей, если по сюжету ровесники исполняют роли родителей и детей.