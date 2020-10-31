13 остросюжетных фильмов, которые завораживают с первых минут просмотра

День за днем выходят в прокат новые фильмы. Очень важно выбрать лучшие из лучших, чтобы не потратить свое время впустую. Для этого мы читаем отзывы, просматриваем трейлеры и проверяем рейтинг, дабы опираться на факты. Ведь просто интуиция в таком деле может подвести. Качественный триллер цепляет зрителя с первых минут просмотра и держит в напряжении до самых титров, в нашей подборке именно такие.

Мы в AdMe.ru любим триллеры за острые ощущения и яркие эмоции при просмотре фильма. Если вам по душе такой жанр кино, то здесь вы сможете найти фильм для себя.

Живое (2017)

Астронавты Международной космической станции становятся свидетелями самых важных открытий в истории человечества — существования внеземной жизни на Марсе. Во время того, как члены экипажа проводят свои исследования, быстро развивающаяся форма жизни оказывается гораздо более умной и устрашающей, чем кто-либо мог себе представить. В главных ролях: Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс и Ребекка Фергюсон. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 6,6

Три секунды (2019)

Мир солдата спецназа перевернулся в одночасье, когда он попал в тюрьму после драки, в которой защищал свою жену. Ему дали шанс на досрочное освобождение — при условии, что он станет информатором в операции по уничтожению самого могущественного преступника Нью-Йорка. Но расследование приводит к смерти тайного полицейского, что влечет за собой серьезные проблемы. В главных ролях: Джоэл Киннаман, Ана де Армас, Розамунд Пайк и Клайв Оуэн. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Рейтинг IMDb — 6,6

Эксперимент 2: Волна (2008)

Учитель основал школьную организацию с главными принципами «сила через дисциплину», «сила через сообщество», «сила через действие» и «сила через гордость», а также придумал строжайшие правила поведения. В результате успеваемость его учеников быстро улучшилась, а количество посетителей в классе возросло, и люди начали осуждать тех, кто не придерживался его правил. Через неделю Джонс остановил эксперимент, но уже потерял контроль над ситуацией. В главных ролях: Фредерик Лау, Макс Римельт, Дженнифер Ульрих. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Рейтинг IMDb — 7,6

Опасные пассажиры поезда 123 (2009)

Уолтер Гарбер — диспетчер метрополитена, который находится в центре событий. Его обычный день превратился в кошмар из-за угона поезда в метро. Преступник угрожает жизни пассажиров, если в течение одного часа не будет выплачена крупная сумма в качестве выкупа. Напряжение в фильме растет с каждой минутой, диспетчер использует свои знания о метро, чтобы спасти заложников. В главных ролях: Дензел Вашингтон, Джон Траволта. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Рейтинг IMDb — 6,4

Неистовый (2020)

Рэйчел — мать-одиночка, у которой плохой день становится еще хуже, когда она сигналит другому водителю в час пик. После обмена «ласковыми» словами она вскоре понимает, что таинственный мужчина следует за ней и ее маленьким сыном на своем грузовике. Случайный всплеск дорожной ярости быстро перерастает в полномасштабный ужас. Рэйчел в ужасе от зловещего плана мести психопата. В главных ролях: Рассел Кроу, Карен Писториус. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2

Рейтинг IMDb — 6,1

Линкольн для адвоката (2011)

Мик Халлер — харизматичный адвокат, имидж которого дополняет автомобиль. Он проводит большую часть своего времени, защищая мелких мошенников. Получив крупное дело, адвокат бросает все свои силы на защиту обеспеченного молодого парня, обвиняемого в покушении. Однако то, что Мик изначально считает отличным делом с большим денежным вознаграждением, превращается в нечто опасное. В главных ролях: Мэттью Макконахи, Мариса Томей, Райан Филлипп, Уильям Мэйси. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Рейтинг IMDb — 7,3

Туннель: Опасно для жизни (2019)

Норвежский фильм-катастрофа, снятый по мотивам реальных событий. Заезжая в туннель, мало кто задумывается, что в них нет аварийного выхода. Сотни машин и тысячи людей оказались в ловушке из-за потерявшей управление и загоревшейся автоцистерны. Люди в панике, начинается борьба за выживание, где каждый думает только о себе. Снежная буря мешает спасателям добраться к месту катастрофы. В главных ролях: Торбьорн Харр, Ильва Фюглегуд, Лиза Карлехед, Миккель Братт Силсет, Питер Фёрде. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Рейтинг IMDb — 6,1

Свет моей жизни (2019)

Страшный вирус забрал жизни всех женщин планеты. Только одна маленькая девочка осталась жива. Отец выдает ее за мальчика, чтобы никто не узнал правду, и оберегает дочь любыми способами. Постоянная погоня и страх за жизнь девочки держат в напряжении на протяжении всего фильма. В главных ролях: Кейси Аффлек, Анна Пнёвски, Том Бауэр, Тимоти Уэббер. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Рейтинг IMDb — 6,6

Сторож (2019)

Бывший хирург лишился работы из-за пагубного пристрастия. Он не смог спасти пациентку, и теперь ее родственники преследуют его. Работа сторожем в заброшенном санатории становится для него укрытием. Однажды к нему врывается странная парочка, которая также пытается спрятаться от своих темных дел и преследователей. В главных ролях: Владислав Абашин, Алла Юганова, Юрий Быков. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 6,4

Вдовы (2018)

Вероника, Линда, Алиса и Белль остались вдовами, их мужья погибли в результате неудачного ограбления. Теперь им приходится отвечать за поступки мужей и возвращать огромные долги. Вероника объединяет женщин, для того чтобы найти деньги и завершить дело, которое планировал ее покойный муж. В главных ролях: Элизабет Дебики, Дэниэл Калуя, Лиам Нисон, Мишель Родригес, Колин Фаррелл. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

Рейтинг IMDb — 6,9

Оверлорд (2018)

Группа десантников была высажена на территории оккупированной Франции. Они изо всех сил пытаются выполнить то, что кажется невозможной миссией. Военные натыкаются на секретную лабораторию, в которой проводятся очень странные и устрашающие сверхъестественные эксперименты по созданию суперсолдат. В главных ролях: Джован Адепо, Джейкоб Андерсон, Пилу Асбек, Иэн Де Кэскер. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

Рейтинг IMDb — 6,6

Великий уравнитель (2014)

Роберт Макколл — бывший спецназовец. Он оставил прошлое позади и посвящает себя созданию новой тихой жизни. Однако когда он встречает Тери, девушку-подростка, с которой плохо обращаются, он просто не может отвернуться от ее беды. Обладая набором потрясающих навыков, Роберт становится настоящим кошмаром для ее обидчиков. В главных ролях: Дензел Вашингтон, Хлоя Морец, Мартон Чокаш, Мелисса Лео. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Рейтинг IMDb — 7,2

Логово Монстра (2018)

Два парня придумали хитрую аферу, чтобы грабить дома богатых клиентов. Все идет гладко, пока один из них не попадает в дом мужчины, в котором обнаруживает связанную девушку и орудия пыток. Боясь попасть в тюрьму, грабитель оставляет женщину там и обращается в полицию. Но полицейские не обнаружили следов преступления. Теперь парень отчаянно пытается найти и спасти пленную, которую он оставил. В главных ролях: Дэвид Теннант, Роберт Шиэн. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

Рейтинг IMDb — 6,4