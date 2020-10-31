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13 остросюжетных фильмов, которые завораживают с первых минут просмотра

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День за днем выходят в прокат новые фильмы. Очень важно выбрать лучшие из лучших, чтобы не потратить свое время впустую. Для этого мы читаем отзывы, просматриваем трейлеры и проверяем рейтинг, дабы опираться на факты. Ведь просто интуиция в таком деле может подвести. Качественный триллер цепляет зрителя с первых минут просмотра и держит в напряжении до самых титров, в нашей подборке именно такие.

Мы в AdMe.ru любим триллеры за острые ощущения и яркие эмоции при просмотре фильма. Если вам по душе такой жанр кино, то здесь вы сможете найти фильм для себя.

Живое (2017)

© Life / Sony Pictures

Астронавты Международной космической станции становятся свидетелями самых важных открытий в истории человечества — существования внеземной жизни на Марсе. Во время того, как члены экипажа проводят свои исследования, быстро развивающаяся форма жизни оказывается гораздо более умной и устрашающей, чем кто-либо мог себе представить. В главных ролях: Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс и Ребекка Фергюсон.

  • Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5
  • Рейтинг IMDb — 6,6

Три секунды (2019)

© The Informer / Thefyzz

Мир солдата спецназа перевернулся в одночасье, когда он попал в тюрьму после драки, в которой защищал свою жену. Ему дали шанс на досрочное освобождение — при условии, что он станет информатором в операции по уничтожению самого могущественного преступника Нью-Йорка. Но расследование приводит к смерти тайного полицейского, что влечет за собой серьезные проблемы. В главных ролях: Джоэл Киннаман, Ана де Армас, Розамунд Пайк и Клайв Оуэн.

  • Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6
  • Рейтинг IMDb — 6,6

Эксперимент 2: Волна (2008)

© Die Welle / Constantin Film Produktion

Учитель основал школьную организацию с главными принципами «сила через дисциплину», «сила через сообщество», «сила через действие» и «сила через гордость», а также придумал строжайшие правила поведения. В результате успеваемость его учеников быстро улучшилась, а количество посетителей в классе возросло, и люди начали осуждать тех, кто не придерживался его правил. Через неделю Джонс остановил эксперимент, но уже потерял контроль над ситуацией. В главных ролях: Фредерик Лау, Макс Римельт, Дженнифер Ульрих.

  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6
  • Рейтинг IMDb — 7,6

Опасные пассажиры поезда 123 (2009)

© The Taking of Pelham 123 / Sony Pictures

Уолтер Гарбер — диспетчер метрополитена, который находится в центре событий. Его обычный день превратился в кошмар из-за угона поезда в метро. Преступник угрожает жизни пассажиров, если в течение одного часа не будет выплачена крупная сумма в качестве выкупа. Напряжение в фильме растет с каждой минутой, диспетчер использует свои знания о метро, чтобы спасти заложников. В главных ролях: Дензел Вашингтон, Джон Траволта.

  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0
  • Рейтинг IMDb — 6,4

Неистовый (2020)

© Unhinged / Solstice Studios

Рэйчел — мать-одиночка, у которой плохой день становится еще хуже, когда она сигналит другому водителю в час пик. После обмена «ласковыми» словами она вскоре понимает, что таинственный мужчина следует за ней и ее маленьким сыном на своем грузовике. Случайный всплеск дорожной ярости быстро перерастает в полномасштабный ужас. Рэйчел в ужасе от зловещего плана мести психопата. В главных ролях: Рассел Кроу, Карен Писториус.

  • Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2
  • Рейтинг IMDb — 6,1

Линкольн для адвоката (2011)

© The Lincoln Lawyer / Lionsgate Entertainment

Мик Халлер — харизматичный адвокат, имидж которого дополняет автомобиль. Он проводит большую часть своего времени, защищая мелких мошенников. Получив крупное дело, адвокат бросает все свои силы на защиту обеспеченного молодого парня, обвиняемого в покушении. Однако то, что Мик изначально считает отличным делом с большим денежным вознаграждением, превращается в нечто опасное. В главных ролях: Мэттью Макконахи, Мариса Томей, Райан Филлипп, Уильям Мэйси.

  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7
  • Рейтинг IMDb — 7,3

Туннель: Опасно для жизни (2019)

© Tunnelen / Nordisk Film

Норвежский фильм-катастрофа, снятый по мотивам реальных событий. Заезжая в туннель, мало кто задумывается, что в них нет аварийного выхода. Сотни машин и тысячи людей оказались в ловушке из-за потерявшей управление и загоревшейся автоцистерны. Люди в панике, начинается борьба за выживание, где каждый думает только о себе. Снежная буря мешает спасателям добраться к месту катастрофы. В главных ролях: Торбьорн Харр, Ильва Фюглегуд, Лиза Карлехед, Миккель Братт Силсет, Питер Фёрде.

  • Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6
  • Рейтинг IMDb — 6,1

Свет моей жизни (2019)

© Light of My Life / Black Bear Pictures

Страшный вирус забрал жизни всех женщин планеты. Только одна маленькая девочка осталась жива. Отец выдает ее за мальчика, чтобы никто не узнал правду, и оберегает дочь любыми способами. Постоянная погоня и страх за жизнь девочки держат в напряжении на протяжении всего фильма. В главных ролях: Кейси Аффлек, Анна Пнёвски, Том Бауэр, Тимоти Уэббер.

  • Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4
  • Рейтинг IMDb — 6,6

Сторож (2019)

© Сторож / Инвада фильм

Бывший хирург лишился работы из-за пагубного пристрастия. Он не смог спасти пациентку, и теперь ее родственники преследуют его. Работа сторожем в заброшенном санатории становится для него укрытием. Однажды к нему врывается странная парочка, которая также пытается спрятаться от своих темных дел и преследователей. В главных ролях: Владислав Абашин, Алла Юганова, Юрий Быков.

  • Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5
  • Рейтинг IMDb — 6,4

Вдовы (2018)

© Widows / 20th Century Studios

Вероника, Линда, Алиса и Белль остались вдовами, их мужья погибли в результате неудачного ограбления. Теперь им приходится отвечать за поступки мужей и возвращать огромные долги. Вероника объединяет женщин, для того чтобы найти деньги и завершить дело, которое планировал ее покойный муж. В главных ролях: Элизабет Дебики, Дэниэл Калуя, Лиам Нисон, Мишель Родригес, Колин Фаррелл.

  • Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3
  • Рейтинг IMDb — 6,9

Оверлорд (2018)

© Overlord / Paramount Pictures

Группа десантников была высажена на территории оккупированной Франции. Они изо всех сил пытаются выполнить то, что кажется невозможной миссией. Военные натыкаются на секретную лабораторию, в которой проводятся очень странные и устрашающие сверхъестественные эксперименты по созданию суперсолдат. В главных ролях: Джован Адепо, Джейкоб Андерсон, Пилу Асбек, Иэн Де Кэскер.

  • Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3
  • Рейтинг IMDb — 6,6

Великий уравнитель (2014)

© The Equalizer / Columbia Pictures

Роберт Макколл — бывший спецназовец. Он оставил прошлое позади и посвящает себя созданию новой тихой жизни. Однако когда он встречает Тери, девушку-подростка, с которой плохо обращаются, он просто не может отвернуться от ее беды. Обладая набором потрясающих навыков, Роберт становится настоящим кошмаром для ее обидчиков. В главных ролях: Дензел Вашингтон, Хлоя Морец, Мартон Чокаш, Мелисса Лео.

  • Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0
  • Рейтинг IMDb — 7,2

Логово Монстра (2018)

© Bad Samaritan / Electric Entertainment

Два парня придумали хитрую аферу, чтобы грабить дома богатых клиентов. Все идет гладко, пока один из них не попадает в дом мужчины, в котором обнаруживает связанную девушку и орудия пыток. Боясь попасть в тюрьму, грабитель оставляет женщину там и обращается в полицию. Но полицейские не обнаружили следов преступления. Теперь парень отчаянно пытается найти и спасти пленную, которую он оставил. В главных ролях: Дэвид Теннант, Роберт Шиэн.

  • Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3
  • Рейтинг IMDb — 6,4

А какой ваш любимый триллер? Любите ли фильмы, которые щекочут нервы?

Фото на превью The Informer / Thunder Road Picturesruen
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