13 очевидных ляпов в фильмах, которые все попросту проворонили

Во время съемок фильмов режиссеры стараются уделить как можно больше внимания деталям, чтобы картина выглядела правдоподобной. Порой над одним проектом работают сотни, а то и тысячи людей. Но, несмотря на это, уследить за всем невозможно. Хорошо, если в кадре окажется какой-то небольшой недочет в виде случайно передвинутого предмета. Но бывает так, что в процессе создания фильма присутствуют грубые оплошности, которых никто не заметил.

Редакция AdMe.ru любит не только смотреть фильмы, но и подмечать при этом малозаметные и очевидные киноляпы. Вот какие из них оказались в нашем списке.

1. Прибытие (2016)

В сцене, где Йен (Джереми Реннер) укрывает одеялом Луизу (Эми Адамс), можно заметить, как оно за что-то цепляется. Поскольку действие происходит в открытом поле, можно предположить, что это был микрофон, который держит «бум-оператор» на специальной стойке.

2. Парк юрского периода (1993)

В момент, когда хищник открывает дверь на кухню, можно заметить, как рука сотрудника съемочной бригады появляется из-за дверного проема и придерживает раптора за правую сторону. Вероятно, таким образом пришлось придать манекену равновесие.

3. Иллюзия обмана — 2 (2016)

Когда братья Маккинни (Вуди Харрельсон) находятся в баре, один из них сидит в очках. Но через мгновение аксессуар исчезает и больше в кадре не появляется. Вероятно, сцена снималась не за один дубль, и небольшую неточность попросту не заметили.

4. Соник в кино (2020)

В этой сцене Соник сидит за рулем машины. Когда начинается движение камеры, можно заметить, что ухо героя из-за неправильного монтажа оказывается на переднем плане (за пределами машины), хотя должно быть за стойкой кузова.

5. Форрест Гамп (1994)

Компания Apple провела IPO (публичное размещение акций) лишь в 1980 году. Только с этого момента появилась возможность инвестировать в нее. События фильма происходят в 1976 году, когда Форрест получает письмо от Apple Computers. В сцене говорится, что он уже вложил средства в «какую-то фруктовую компанию».

6. Железный Человек (2008)

Тони Старк работает за компьютером, а рядом стоит кружка, но она перевернута вверх дном. Это можно заметить по надписи «Stark». Когда камера показывает кружку крупным планом в руке актера, она уже в правильном положении.

7. Кейт и Лео (2001)

В сцене, где Дарси (Наташа Лионн) подходит к лифту, чтобы нажать на кнопку вызова лифта, отчетливо видно, что она ставит указательный палец намеренно на несколько сантиметров правее.

8. Мстители: Война бесконечности (2018)

Когда Тони Старк (Роберт Дауни — младший) разговаривает с Питером Паркером (Том Холланд) на космическом корабле, обсуждая серьезность ситуации, при смене кадров отчетливо видно, как меняются задний фон и прическа у Человека-паука.

9. Несносные боссы — 2 (2014)

Доктор Джулия Харрис (Дженнифер Энистон) заходит в помещение, а на ногах у нее плотные брюки. Через некоторое время все участники сцены сидят на стульях, и мы видим, что Джулия уже в прозрачных чулках.

10. Этот неловкий момент (2014)

Речь о сцене, где Элли (Имоджен Путс) сидит в кафе и разговаривает вместе с Джейсоном (Зак Эфрон). В какой-то момент можно заметить, что ее отражение в стекле не совпадает с движениями головы. Здесь явно наложили кадры друг на друга.

11. Арахисовый сокол (2019)

Тайлер, Зак и Элеанор пытаются добраться из Северной Каролины во Флориду, но при этом идут в противоположную сторону. Сцена была бы правдоподобной, если бы океан находился по левую сторону от героев.

12. Тесла (2020)

По сценарию герои находятся в поле во время грозы. Но во время разрядов молнии тень от актеров отбрасывается на стену. Вероятно, данная сцена снималась в студии с декорациями, а не на открытом воздухе.

13. Джентльмены (2020)

Розалинд (Мишель Докери) идет от машины к гаражу, и камера показывает ее ноги в лубутенах. Когда же она выходит из офиса и муж (Мэттью Макконахи) смотрит ей вслед, туфли на ней уже другие.