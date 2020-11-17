13 очевидных ляпов в фильмах, которые все попросту проворонили
Во время съемок фильмов режиссеры стараются уделить как можно больше внимания деталям, чтобы картина выглядела правдоподобной. Порой над одним проектом работают сотни, а то и тысячи людей. Но, несмотря на это, уследить за всем невозможно. Хорошо, если в кадре окажется какой-то небольшой недочет в виде случайно передвинутого предмета. Но бывает так, что в процессе создания фильма присутствуют грубые оплошности, которых никто не заметил.
Редакция AdMe.ru любит не только смотреть фильмы, но и подмечать при этом малозаметные и очевидные киноляпы. Вот какие из них оказались в нашем списке.
1. Прибытие (2016)
В сцене, где Йен (Джереми Реннер) укрывает одеялом Луизу (Эми Адамс), можно заметить, как оно за что-то цепляется. Поскольку действие происходит в открытом поле, можно предположить, что это был микрофон, который держит «бум-оператор» на специальной стойке.
2. Парк юрского периода (1993)
В момент, когда хищник открывает дверь на кухню, можно заметить, как рука сотрудника съемочной бригады появляется из-за дверного проема и придерживает раптора за правую сторону. Вероятно, таким образом пришлось придать манекену равновесие.
3. Иллюзия обмана — 2 (2016)
Когда братья Маккинни (Вуди Харрельсон) находятся в баре, один из них сидит в очках. Но через мгновение аксессуар исчезает и больше в кадре не появляется. Вероятно, сцена снималась не за один дубль, и небольшую неточность попросту не заметили.
4. Соник в кино (2020)
В этой сцене Соник сидит за рулем машины. Когда начинается движение камеры, можно заметить, что ухо героя из-за неправильного монтажа оказывается на переднем плане (за пределами машины), хотя должно быть за стойкой кузова.
5. Форрест Гамп (1994)
Компания Apple провела IPO (публичное размещение акций) лишь в 1980 году. Только с этого момента появилась возможность инвестировать в нее. События фильма происходят в 1976 году, когда Форрест получает письмо от Apple Computers. В сцене говорится, что он уже вложил средства в «какую-то фруктовую компанию».
6. Железный Человек (2008)
Тони Старк работает за компьютером, а рядом стоит кружка, но она перевернута вверх дном. Это можно заметить по надписи «Stark». Когда камера показывает кружку крупным планом в руке актера, она уже в правильном положении.
7. Кейт и Лео (2001)
В сцене, где Дарси (Наташа Лионн) подходит к лифту, чтобы нажать на кнопку вызова лифта, отчетливо видно, что она ставит указательный палец намеренно на несколько сантиметров правее.
8. Мстители: Война бесконечности (2018)
Когда Тони Старк (Роберт Дауни — младший) разговаривает с Питером Паркером (Том Холланд) на космическом корабле, обсуждая серьезность ситуации, при смене кадров отчетливо видно, как меняются задний фон и прическа у Человека-паука.
9. Несносные боссы — 2 (2014)
Доктор Джулия Харрис (Дженнифер Энистон) заходит в помещение, а на ногах у нее плотные брюки. Через некоторое время все участники сцены сидят на стульях, и мы видим, что Джулия уже в прозрачных чулках.
10. Этот неловкий момент (2014)
Речь о сцене, где Элли (Имоджен Путс) сидит в кафе и разговаривает вместе с Джейсоном (Зак Эфрон). В какой-то момент можно заметить, что ее отражение в стекле не совпадает с движениями головы. Здесь явно наложили кадры друг на друга.
11. Арахисовый сокол (2019)
Тайлер, Зак и Элеанор пытаются добраться из Северной Каролины во Флориду, но при этом идут в противоположную сторону. Сцена была бы правдоподобной, если бы океан находился по левую сторону от героев.
12. Тесла (2020)
По сценарию герои находятся в поле во время грозы. Но во время разрядов молнии тень от актеров отбрасывается на стену. Вероятно, данная сцена снималась в студии с декорациями, а не на открытом воздухе.
13. Джентльмены (2020)
Розалинд (Мишель Докери) идет от машины к гаражу, и камера показывает ее ноги в лубутенах. Когда же она выходит из офиса и муж (Мэттью Макконахи) смотрит ей вслед, туфли на ней уже другие.
А часто ли вы замечаете киноляпы во время просмотра? Как относитесь к подобным ошибкам?