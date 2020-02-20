13 новых фильмов для женщин, которые стоит посмотреть каждой

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В крупнейшей в мире базе данных фильмов Internet Movie Database (IMDb) сейчас зарегистрировано свыше 400 тыс. полнометражных картин. При средней продолжительности фильма в 90 минут на просмотр придется потратить около 70 лет без перерыва на работу, сон и еду. И даже если не учитывать все новые картины, которые будут выходить, мы все равно не найдем столько времени. Поэтому так жаль тратить драгоценные часы на плохие кинофильмы. Мы в AdMe.ru любим хорошее кино, где история воспринимается как личное переживание и заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи и установки. И мы будем рады, если в нашей подборке вы найдете героиню, которая вдохновит именно вас.

Последствия (2019)

1946 год, Германия пытается прийти в себя после поражения во Второй мировой войне. В этом ей помогают, как ни странно, бывшие противники. Британец Льюис Морган (Джейсон Кларк) вместе с женой приезжает в разрушенный Гамбург. Его селят в дом, конфискованный у немецкого архитектора Люберта (Александр Скарсгорд). Однако бывший хозяин особняка никуда не делся и продолжает жить здесь вместе с дочерью. Между ним и Рэйчел (Кира Найтли), женой Льюиса, вспыхивает роман. И хоть завязка выглядит как типичная история о запретной любви, на первый план все же выходит горе и то, как каждый из героев пытается справиться с трагическими последствиями войны.

Рейтинг IMDb — 6,3

Бриттани бежит марафон (2019)

У Бриттани Форглер (Джиллиан Белл) низкооплачиваемая работа, полное отсутствие амбиций, целей и личной жизни. А еще у нее лишний вес. После медицинского обследования девушка понимает, что ей надо похудеть минимум на 25 кг. Однако денег на модный фитнес-клуб у нее нет. Поэтому Бриттани надевает кроссовки и направляется на пробежку. Преодолев внутреннее сопротивление, знакомое каждому, кто хотя бы раз пытался изменить свои привычки, девушка постепенно втягивается в новое занятие. И решает пробежать Нью-Йоркский марафон. На пути к этой цели она оставляет позади не только десятки километров, но и неуверенность, страхи и нелюбовь к себе.

Рейтинг IMDb — 6,8

Женщина в огне (2018)

Дебра (Сиенна Миллер) — 32-летняя женщина в самом расцвете сил. Однако в свои годы она уже бабушка. Ее дочь, Бриджет, к сожалению Дебры, пошла по ее пути. Не тот момент, не тот парень, не те решения — и вот в 16 лет на руках девушки маленький ребенок. Но Дебра поддерживает дочь, помогает с внуком и изо всех сил старается сохранять положительный настрой. Но однажды Бриджет исчезает. 11 лет Дебра живет с надеждой снова увидеть дочь. Она руководит волонтерами, которые заняты поисками Бриджет, а вместе с тем учится, работает, воспитывает внука, который больше похож на ее сына, избавляется от всех дурных привычек. История Дебры показывает, что от плохого, увы, не застрахован никто. Но можно научиться жить дальше, даже когда ничего хорошего, казалось бы, не осталось.

Рейтинг IMDb — 6,8

Райские холмы (2019)

Ума (Эмма Робертс) — наказание и позор для всей семьи. Девушка не собирается мириться с существующими правилами, например отказывается выходить замуж за человека, выбранного ей в мужья родителями. Чтобы совладать с непокорной девицей, ее отправляют в пансион «Райские холмы». Здесь из девушек готовят идеальных женщин — элегантных, вежливых и покорных. Расписание воспитанниц пансиона включает рекреационные занятия, спа-процедуры и сеансы психотерапии. Многие из нас не отказались бы провести таким образом свой отпуск. Однако за красивыми пейзажами, изысканными нарядами и милыми улыбками скрываются страшные тайны. Ума сразу же чувствует, что с этим местом что-то не так, и пытается поднять бунт. Но пансион и его Герцогиня (Милла Йовович) умеют справляться с такими неразумными барышнями.

Рейтинг IMDb — 6,0

Дикая роза (2018)

Роза-Линн Харлан (Джесси Бакли) очень хочет стать кантри-звездой. Но на пути к этой цели у нее множество препятствий. Она живет в Шотландии, недавно вышла из тюрьмы и имеет 2 маленьких детей. Даже одно обстоятельство могло бы остановить кого угодно, но только не Розу-Линн. И судьба ей улыбается. Хозяйка дома, где девушка работает приходящей домработницей, слышит ее пение, понимает, что она очень талантлива, и помогает найти продюсеров. Роза-Линн смело устремляется навстречу мечте. Зрителей ждет множество кантри-песен и очередной взгляд на закулисье шоу-бизнеса. Но в какой-то момент героине все-таки придется выбирать, что для нее важнее: музыка или семья.

Рейтинг IMDb — 7,2

Аэронавты (2019)

Мы уже привыкли к прогнозам погоды на экране смартфона. И сложно представить, что когда-то метеорология считалась выдумкой, а не реальной наукой. Доказать обратное в конце XIX века решил исследователь Джеймс Глейшер (Эдди Редмэйн). Его напарницей стала Амелия Рен (Фелисити Джонс) — акробатка, увлеченная воздушными шарами. Вместе им предстоит подняться на высоту 8 000 футов. Аэростат пройдет через бури и грозы на край неизведанного мира. За героев переживаешь сильнее, когда понимаешь, что все съемки происходили в реальном времени — актеры действительно поднимались в воздух на воздушном шаре. А прототипами Джеймса и Амелии стали реально существовавшие люди, которые рискнули своей жизнью ради привычных сегодня вещей.

Рейтинг IMDb — 6,6

Обыкновенная любовь (2019)

Джоан (Лесли Мэнвилл) и Том (Лиам Нисон) женаты уже много лет. При этом в их браке сохранилась легкость и появилось глубокое уважение и преданность. Их жизнь протекает спокойно, пока Джоан не ставят смертельный диагноз. У женщины обнаруживают рак молочной железы. Борьба с болезнью до предела обнажает их отношения. Что делать, когда твой устоявшийся мир рушится? Как поддержать любимого человека, который в любой момент может покинуть тебя, и как при этом не сломаться самому? На эти вопросы предстоит ответить не только героям фильма, но и зрителям.

Рейтинг IMDb — 7,5

В погоне за ветром (2019)

Вся жизнь Мишель Пейн связана с лошадьми. Девушка не мыслит себя без скачек, проводит все свободное время на тренировках и мечтает стать участницей престижного конного турнира — Кубка Мельбурна. Но для всех она выскочка, которой не место на этом роскошном празднике. В обществе уверены: женщина должна сидеть на трибуне, а не на коне. Однако Мишель это не останавливает. Она готова пожертвовать всем, даже жизнью, чтобы дойти до своей цели. Это реальная история, конец которой мы уже знаем: Мишель станет первой женщиной-жокеем — обладательницей Кубка. Однако наблюдать за профессиональным становлением этой храброй девушки из-за этого не менее интересно.

Рейтинг IMDb — 6,8

Невидимая жизнь Эвридики (2019)

50-е годы прошлого столетия, Рио-де-Жанейро. 2 сестры — Гида (Жулия Стокклер) и Эвридика (Карол Дуарте) — очень привязаны друг к другу. Обе мечтают жить Европе. Эвридика хочет стать пианисткой и учиться в Вене, а Гида стремится вырваться из-под контроля деспотичного отца и обрести свободу распоряжаться собой. Она сбегает вместе с любовником в Грецию в надежде найти там свое счастье. Но ее встречает только разочарование. Неблагосклонна судьба и к Эвридике. Ей приходится покориться воле отца, выйти замуж за нелюбимого человека и навсегда оставить занятия музыкой. Сестры теряют связь на много лет, но каждая надеется, что жизнь другой сложилась более удачно. И, кажется, только эта вера поддерживает их во время испытаний.

Рейтинг IMDb — 8,1

Глория Белл (2018)

Глории Белл (Джулианна Мур) за 50. Многое уже позади: она в разводе, дети выросли и не звонят так часто, как хотелось бы, карьера сложилась. Йога для тонуса тела, бокал вина для расслабления, флирт с продолжением на одну ночь для физического удовлетворения. Глория выстроила свою жизнь, она самодостаточна и спокойна. Но вдруг случайная интрижка в клубе незаметно для нее самой перерастет в полноценный роман. И тут приходится снова столкнуться с прошлым — чужим и своим, ввести нового человека в свой устоявшийся мир, подстроиться под него. И Глория оказывается к этому совсем не готова.

Рейтинг IMDb — 6,3

Проксима (2019)

Сара (Ева Грин) — астронавт, она проходит в России подготовку для полета на Марс. Она долго и упорно шла к этой космической экспедиции, выдержала часы тренировок и колоссальное психологическое давление. Но самым сложным внезапно оказывается разговор с дочерью. Стелла (Зели Булан) хочет, чтобы мама всегда была здесь, на Земле, вместе с ней. И Саре придется объяснить, почему ради исполнения своей мечты она готова оставить — хоть и на время — свою малышку одну. Значительная часть фильма посвящена подготовке космонавтов, а также их переживаниям. Вместе с Сарой мы пройдем через запредельные нагрузки, проникнем в закрытые космические центры и попробуем все же найти ответ на вопрос: можно ли одновременно быть и отличным специалистом, и хорошей мамой?

Рейтинг IMDb — 6,8

Пазл (2018)

Агнес (Келли Макдоналд) живет очень простой жизнью: готовит, стирает, убирает, делает покупки. Она всю себя посвящает заботам и потребностям мужа и детей. Но для нее самой как будто ничего не остается. Внезапно она открывает в себе талант к собиранию пазлов. Благодаря необычному хобби она знакомится с Робертом (Ирфан Хан), который оказывается профессионалом в этой области. Он предлагает Агнес поучаствовать в турнире по сборке пазлов. Их подготовка к соревнованиям помогает женщине осознать свою независимость и уникальность. И она готова найти свое место за пределами домашней рутины.

Рейтинг IMDb — 6,7

Эма: Танец страсти (2019)

Брак танцовщицы Эмы (Мариана ди Джироламо) и хореографа Гастона (Гаэль Гарсиа Берналь) потерпел крах. Последней каплей стал их отказ от усыновленного 9-летнего колумбийца Поло. С мальчиком были явные проблемы: он поджег сестру Эмы. Но Гастон все время обвиняет Эму, и однажды она просто уходит. В попытке снова обрести себя она выбирает единственный известный ей путь — танец. Эма с головой уходит в ранее не известный ей мир реггетона. Энергия танцовщицы чувствуется даже через экран, заставляя наши тела непроизвольно двигаться в такт музыке. Но в какой-то момент Эма берет в руки огнемет и начинает жечь все, что попадает под ее огонь, причем как внутренний, так и внешний.

Рейтинг IMDb — 6,8