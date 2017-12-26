13 молодоженов, которым совершенно случайно повезло на незваных гостей

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Свадьба — это всегда незабываемо, но некоторым молодоженам особенно повезло, ведь на их торжествах случайно оказались знаменитости. Да, такие свадебные фотографии каждый хотел бы иметь в своем альбоме! Мы в AdMe.ru порадовались за удачливых новобрачных и делимся с вами фотографиями знаменитостей, которые стали идеальными незваными гостями на торжестве.

Том Хэнкс

Молодожены Элизабет и Райан Барклей делали свадебные фото в Центральном парке Нью-Йорка теплым сентябрьским днем 2016 года. Вдруг к паре подошел Том Хэнкс и поздравил их, а фотограф успела запечатлеть этот сюрприз. Позже актер выложил селфи с парой у себя в соцсетях с подписью «Элизабет и Райан! Мои поздравления. Хэнкс».

Кэти Перри

Новобрачные Хэйли и Блони праздновали свадьбу в Миссури в октябре 2017 года. В отеле, где проходило торжество, остановилась и Кэти Перри со своей командой во время тура Witness. Певица не просто заглянула на свадьбу, но и зажгла на танцполе!

Джастин Тимберлейк

В августе 2016 года Челси и Райан праздновали свадьбу в отеле Нью-Гэмпшира, а Джастин Тимберлейк обедал неподалеку. Жених и отец невесты подошли к Джастину и попросили сделать сюрприз новобрачной, и певец не отказался. Так в свадебном альбоме молодых появились фото со знаменитым гостем.

Елизавета II

В марте 2012 года Джон и Фрэнсис Кэннинг провели брачную церемонию в Манчестерской ратуше. Каково же было их изумление, когда поздравить их подошла сама королева Великобритании и ее супруг принц Филипп. Королевская чета присутствовала на мероприятии, которое проводилось в этом же здании, и решила уделить пару минут на поздравления и фото с молодоженами.

Серена Уильямс

Пожалуй, звезда тенниса в леопардовом купальнике — самый необычный гость на свадьбе. В июне 2014 года Серена Уильямс выложила у себя в профиле фото с подписью: «Незваный гость в бикини!» Во время пробежки по берегу океана в Майами теннисистка сделала сюрприз паре, которая праздновала свою свадьбу. Думаем, они были совсем не против такого неожиданного гостя.

Джон Траволта

В июне 2013 года пользователь Imgur рассказал, как его друг Итан встретил Джона Траволту в баре накануне своей свадьбы. Но на этом история не закончилась: актер пришел поздравить пару в день их бракосочетания.

Эд Ширан

Австралийцы Кайя и Мэтт даже представить не могли, что исполнят свой первый танец под живое выступление Эда Ширана. Торжество устроили ведущие известного австралийского радиошоу Kyle and Jackie O Show. Они решили помочь молодоженам, когда узнали, что пара с двумя детьми давно планировала пожениться, но за несколько лет до этого все отменилось из-за внезапной смерти матери невесты.

Тейлор Свифт

Макс и Кения — еще одна пара, исполнившая свой первый танец под живое пение звезды. Тейлор Свифт не только спела на свадьбе фанатов, но и поздравила их самодельной открыткой с надписью «Это навсегда». Посмотрите, жених с невестой просто не могут сдержать эмоций.

Снуп Догг

Ниша и Джо праздновали свадьбу в одном из отелей Чикаго, когда к торжеству неожиданно присоединился Снуп Догг. Он даже попросил свадебного фотографа сделать снимок и на его телефон, чтобы выложить его у себя в инстаграме. Так он и поступил, подписав фото «Только поженились».

Брэдли Купер

Мег и Ник делали свадебные фото, прогуливаясь по кампусу Джорджтаунского университета. Они не знали, что в это время Брэдли Купер как раз прибыл с визитом в колледж, в котором когда-то учился. Надо отдать должное свадебному фотографу — в отличие от молодоженов, она совсем не растерялась и сделала памятное фото.

Усэйн Болт

Свадьба в Париже — мечта многих молодоженов, но, кажется, эта пара больше была рада встрече с любимым спортсменом. Усэйн даже поделился этим фото у себя в инстаграме, так его впечатлила реакция молодых.

Роберт Паттинсон

Свадьба молодоженов из Северной Ирландии была в самом разгаре, когда они заметили Роберта Паттинсона в баре отеля, где проходило торжество. Актер поздравил пару и сделал фото с невестой и ее подружками.

Билл Мюррей

Эшли и Эрик делали фото в честь помолвки, но тут за спиной фотографа появился Билл Мюррей и начал смешить пару, хлопая по своему животу. Конечно, в итоге на фото оказались все трое, и о помолвке пары узнали не только их родственники и друзья, но и весь мир.

Хорошо, когда незваным гостям только рады, не правда ли? А вы бы хотели увидеть у себя на свадьбе кого-то из звезд?