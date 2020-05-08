13 сериалов-головоломок, от которых не получится оторваться ни на минуту

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Ежегодно в мире выходят сотни сериалов. И найти поистине достойный становится все сложнее. Но есть такие телевизионные шоу, которые еще долго не отпускают после просмотра. Вроде бы уже закончилась последняя серия, а ты все никак мысленно не расстанешься с героями.

Мы в AdMe.ru обожаем такие ленты, поэтому хотим порадовать вас свежей порцией крутейших сериалов, наполненных тайнами и загадками — все как мы любим. А в качестве бонуса вас ждет новый проект, который этой осенью будут обсуждать абсолютно все киноманы. Кстати, в главной роли — восхитительный Джуд Лоу.

Открытое море, 2019

Действие сериала разворачивается в 40-х годах прошлого века. После смерти отца сестры Ева и Каролина отправляются в Бразилию на роскошном трансатлантическом лайнере. Но семейное путешествие превращается в настоящий детектив, когда на судне происходит убийство. Теперь сестрам предстоит расследовать череду загадочных преступлений. Рейтинг IMDb — 6,8

Страна — Испания

Хорошее поведение, 2016

Недавно вышедшая из тюрьмы мошенница Летти пытается завязать с криминальным прошлым и начать новую жизнь. Но планы девушки меняет случай: она нечаянно становится свидетелем разговора двух незнакомцев, в котором один просит второго убить его жену. В попытке предотвратить злодеяние Летти еще сильнее втягивается в преступный мир и становится пособницей наемного убийцы. Рейтинг IMDb — 8,1

Страна — США

Появление, 2019

Начальник полиции Джо Эванс обнаруживает рядом с местом загадочной авиакатастрофы маленького ребенка. Девочка не помнит, кто она и как там оказалась. Расследование втягивает главную героиню в цепочку мистических событий и проливает свет на жуткое прошлое ее подопечной. Рейтинг IMDb — 7,2

Страна — США

Вампирские войны, 2019

Мир охватил таинственный вирус, превращающий людей в кровожадных хищников. А общество распалось на 2 враждебных лагеря. Доктору Суонну предстоит не только побороть смертоносную болезнь, но и спасти своего лучшего друга. Рейтинг IMDb — 6,1

Страна — США

Мост, 2013

Американский сериал «Мост» является ремейком одноименного датско-шведского проекта. Действие разворачивается на границе Мексики и США. Детектив из Чиуауа и его американская коллега из Эль-Пасо вынуждены работать вместе, чтобы найти серийного убийцу, орудующего на территории обеих стран. Рейтинг IMDb — 7,6

Страна — США, Мексика

По расчету, 2019

Недавно разведенная Джулия вступает в отношения с мужчиной, который вдвое младше нее. Кажется, жизнь женщины начинает налаживаться и она наконец обретает долгожданное счастье. Но является ли ее новый избранник тем, за кого себя выдает? Дети Джулии берутся за расследование, чтобы выяснить, какие скелеты хранит возлюбленный матери. Рейтинг IMDb — 6,5

Страна — Великобритания

Зло, 2019

В центре сюжета клинический психолог Кристен Бушар, будущий священник и его помощник, расследующие события, которые нельзя назвать ничем иным, кроме как чудом. Удастся им найти всему научное объяснение или же за этим действительно стоит нечто сверхъестественное? Рейтинг IMDb — 7,6

Страна — США

Вершина озера: Китайская девушка, 2017

Детектив Робин возвращается в Сидней, чтобы разобраться в себе и найти дочь, от которой она когда-то отказалась. Тем временем на одном из пляжей города находят чемодан с трупом девушки. Теперь женщине предстоит не только справиться с личными проблемами, но и расследовать жуткое преступление. В сериале помимо Элизабет Мосс можно увидеть Гвендолин Кристи, а также Николь Кидман — редкого гостя в подобных проектах. Рейтинг IMDb — 7,2

Страна — Австралия

Выжить, 2020

Сериал рассказывает о девушке по имени Джейн, которая страдает от депрессии. Выбравшись из реабилитационного центра, она решает покончить жизнь самоубийством по пути домой. Но ее планы меняет авиакатастрофа. Теперь, оказавшись на вершине заснеженных гор, Джейн должна найти в себе силы не только побороть внутренних демонов, но и в прямом смысле выжить. Рейтинг IMDb — 6,6

Страна — США

Ривьера, 2017

Жизнь Джорджины переворачивается с ног на голову после того, как ее муж погибает в результате взрыва на яхте. Она обнаруживает, что супруг вел двойную жизнь, а за его высоким положением в обществе скрывались насилие и убийства. Теперь женщине угрожает настоящая опасность, и она должна сделать все, чтобы защитить себя и свою семью. Рейтинг IMDb — 6,6

Страна — Великобритания

Домой засветло, 2020

Девятилетняя Хильда вместе с семьей перебирается из Бруклина в маленький городок. Но вскоре приходит конец их размеренной жизни: при невыясненных обстоятельствах погибает их соседка и давняя подруга отца семейства. Хильда начинает собственное расследование и обнаруживает страшную правду, которую все от нее тщательно скрывают. Рейтинг IMDb — 7,6

Страна — США

Благородная женщина, 2014

Сериал рассказывает о британке Нессе Стейн, которая, унаследовав оружейный бизнес отца, оказывается втянутой в шпионскую игру международного масштаба. Вопреки воле родителя Несса пытается содействовать примирению израильтян и палестинцев, но ни первые, ни вторые не верят в ее бескорыстность. Удастся ли хрупкой женщине исправить ошибки отца и противостоять шпионажу и заговорам? Рейтинг IMDb — 8,1

Страна — Великобритания, США

Бонус: Третий день

Премьера нового сериала совместного производства HBO и Sky состоится ближайшей осенью. Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что телешоу состоит из двух частей: «Лето» и «Зима». Действие разворачивается вокруг жителей таинственного острова вблизи побережья Британии. Сэма, главного героя 1-й части, сыграл Джуд Лоу. А в центре сюжета «Зимы» — Наоми Харрис, исполнившая роль волевой женщины по имени Хелен. Судя по тизеру, нас ждет крутой психологический триллер. Страна — Великобритания, США

А какой сериал из последних в этом жанре вас особенно впечатлил? Ждем ваших рекомендаций!