13 неожиданных звездных пар, которые когда-то были вместе
Многие знаменитости часто строят отношения со своими голливудскими коллегами. Но проходит время — и все забывают, что та или иная пара вообще была. Например, Эдвард Нортон встречался с Кортни Лав и даже боролся с пагубными привычками. А Гэри Олдмен и Ума Турман когда-то свили семейное гнездышко. Но больше всего удивила самая последняя пара в статье. Мы никак не ожидали увидеть их вместе.
Мы в AdMe.ru округлили глаза, узнав, что эти знаменитости раньше встречались.
Гэри Олдмен и Ума Турман
Когда юной актрисе было 20 лет, она познакомилась с бунтарем Гэри Олдменом. После съемок фильма «Генри и Джун» Ума Турман вышла за него замуж, но их брак продержался всего 2 года. После развода Гэри признался, что больше не мог жить с ангелом и ему соответствовать.
Мелисса Джоан Харт и Райан Рейнольдс
Мелисса Джоан Харт познакомилась с актером на съемках телесериала «Сабрина — маленькая ведьма». Между молодыми людьми вспыхнули чувства, но роман продлился недолго, так как у Мелиссы был парень, с которым она решила остаться. В 2013 году актриса выпустила книгу мемуаров, в которой посвятила главу Райану Рейнольдсу.
Джастин Тимберлейк и Камерон Диас
Джастин и Камерон познакомились в 2003 году, когда певцу было 22 года, а актрисе 31 год. Пара встречалась почти 4 года и в 2007-м объявила о своем разрыве. Они сохранили дружеские отношения и через несколько лет снялись вместе в фильме «Плохая училка».
Райан Рейнольдс и Аланис Мориссетт
Сейчас трудно представить Райана Рейнольдса и его нынешнюю жену Блейк Лайвли раздельно, но до знакомства с актрисой Райана связывали продолжительные отношения с певицей Аланис Мориссетт. Пара была помолвлена 3 года, но вскоре сообщила прессе о своем расставании. Именно этот разрыв стал источником вдохновения для Мориссетт: она записала альбом Flavors of Entanglement.
Кира Найтли и Джеймс Дорнан
Отношения Джеймса и Киры Найтли пришлись на пик ее актерской карьеры. Пара встречалась всего 2 года, и после разрыва Джеймс признался, что ему было трудно смириться с успехом своей девушки. Теперь, когда Джеймс Дорнан стал настоящей звездой, он почти ничего не говорит о прошлых отношениях с Кирой.
Николас Кейдж и Сара Джессика Паркер
У голливудской пары начался короткий роман на съемках фильма «Медовый месяц в Лас-Вегасе», однако отношения быстро сошли на нет.
Брэд Питт и Джульетт Льюис
В 1990-е годы, после череды коротких романов, 27-летний Брэд Питт стал встречаться с 17-летней Джульетт Льюис. Отношения продлились 3 года, после чего пара рассталась, и актриса впала в депрессию.
Эдвард Нортон и Кортни Лав
Многие отказывались верить в возможность романа между актером Эдвардом Нортоном и певицей Кортни Лав, ведь они настолько разные. Пара встречалась 3 года, а после разрыва отношений Кортни призналась, что Эдвард спас ей жизнь и помог побороть наркотическую зависимость.
Брэдли Купер и Рене Зеллвегер
Молодые люди познакомились на съемках фильма «Дело 39», но встречаться начали намного позже. Актеры были вместе 2 года и расстались по неизвестным причинам.
Камерон Диас и Алекс Родригес
До отношений с Дженнифер Лопес у бейсболиста Алекса Родригеса было множество романов с известными девушками, в том числе и с Камерон Диас. По слухам, Алекс собирался жениться на актрисе, пара даже присматривала дом для покупки, но вскоре знаменитости сообщили о своем расставании.
Кайли Миноуг и Ленни Кравиц
Их называли самой красивой парой 1990-х. Но роман Кайли и Ленни так же быстро закончился, как и начался.
Сандра Буллок и Мэттью Макконахи
Знакомство Сандры и Мэттью произошло на съемках ленты «Время убивать». Вскоре актеры начали встречаться, их роман продлился чуть больше года. Поговаривают, что причиной разыва было нежелание Мэттью связывать себя узами брака.
Мэттью Макконахи и Джанет Джексон
Звезды познакомились на церемонии «Грэмми» в 2002 году и после мероприятия продолжили общение. Роман продлился недолго из-за Мэттью, который не хотел связывать себя серьезными отношениями.
Какая звездная пара для вас стала самой неожиданной?
Фото на превью JOHM BARRETT/Globe Photos/East News