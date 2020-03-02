13 неожиданных ролей актеров, которых мы привыкли видеть в совершенно другом амплуа

28 1 38 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Суть профессии актера состоит в перевоплощении, но иногда самые удачные образы так врезаются в память, что мы уже не отделяем реального человека от его роли. Тем непривычнее увидеть Сару Коннор из «Терминатора» в роли возлюбленной Человека-льва, а агента Скалли — в амплуа светской дамы наполеоновской эпохи.

AdMe.ru перетряхнул пару сотен статей о кино, чтобы добыть самые крутые примеры преображения известных актеров. А в конце статьи вас ждет бонус: Барбара Брыльска в весьма неожиданных образах.

1. Линда Хэмилтон

Линда Хэмилтон запомнилась нам прежде всего как Сара Коннор из «Терминатора», но в ее карьере было много и других киноработ. Например, она сыграла главную роль в телесериале «Красавица и чудовище» о любви адвоката и Человека-льва. Сериал продержался на экране 3 сезона, с 1987-го по 1990 годы, и имел большой успех, а Хэмилтон за исполнение роли Кэтрин была номинирована на «Эмми» и «Золотой глобус».

2. Том Круз

В 2011 году Том Круз сменил привычное амплуа надменного плейбоя, спасающего мир, на образ длинноволосой рок-звезды в комедийном мюзикле «Рок на века», рассказывающем о музыке и атмосфере 1980-х. Известно, что Круз старается все делать сам, например выполняет трюки без каскадеров. «Рок на века» не стал исключением: чтобы исполнить музыкальные партии рокера Стейси Джексса, он учился вокалу по 5 часов в день.

3. Джиллиан Андерсон

Видеть агента Скалли из «Секретных материалов» в роли фрейлины Павловского двора непривычно, но надо признать, что перевоплощение в Анну Павловну Шерер в британском телесериале «Война и мир» 2016 года удалось Джиллиан Андерсон на 100 %.

4. Вуди Харрельсон

Многоликий Вуди Харрельсон сумел еще раз удивить зрителей неожиданной ролью: в 2009 году в канадском фильме «ЗащитнеГ» он перевоплотился в уборщика Артура Поппингтона, который вообразил себя супергероем и пытается спасти мир с помощью девушки легкого поведения и собственного психиатра.

5. Робин Уильямс

Робин Уильямс прочно ассоциируется у нас с положительными персонажами из милых семейных комедий. Тем необычнее то, что Кристофер Нолан пригласил на роль злодея в своей картине «Бессонница» именно Уильямса. Тогда-то зрители поняли, что обаятельная улыбка может быть маской для маньяка-убийцы, а сам актер заявил, что ему очень понравилось играть отрицательного героя.

6. Роуэн Аткинсон

Роуэн Аткинсон совсем не похож на своего самого известного персонажа — мистера Бина. Аткинсон — сценарист, писатель, коллекционер спортивных автомобилей, магистр электротехники и автор профессиональных статей для автомобильных журналов. Его актерская карьера также не исчерпывается ролью инфантильного недотепы, каждый шаг которого вызывает смех. Например, в комедийном сериале «Черная гадюка» он исполнил роль путешественника по разным историческим эпохам. Сериал занимает 16-е место в списке 100 величайших британских телевизионных программ.

7. Шон Бин

Вообще-то Шон Бин мечтал стать футболистом и учился на сварщика, но стал доктором филологических наук и сыграл сотни ролей в кино и на телевидении. Так что пусть вас не удивляет, что Бин — не только Боромир из «Властелина колец» и Эд Старк из «Игры престолов», но и Вронский в англо-американской экранизации «Анны Карениной» 1997 года, где он сыграл в паре с Софи Марсо.

8. Бенедикт Камбербэтч

Первым, кто воплотил образ Стивена Хокинга на экране, был вовсе не Эдди Редмэйн‎, а ‎Бенедикт Камбербэтч. За главную роль в британском драматическом фильме «Хокинг», созданном в 2005 году телеканалом BBC, Камбербэтч получил награду «Золотая нимфа» на кинофестивале в Монте-Карло и был номинирован на телевизионную премию BAFTA за лучшую мужскую роль.

9. Ким Кэттролл

Роковая блондинка Саманта из «Секса в большом городе» так запала в душу зрителям, что все остальные работы Ким Кэттролл забылись (разве что самые дотошные вспомнят еще «Полицейскую академию»). Тем необычнее вдруг увидеть актрису в образе лейтенанта Валерис из фильма «Звездный путь VI: Неоткрытая страна», жгучей брюнетки в футуристической красной форме.

10. Кристиан Бейл

Кристиан Бейл известен кардинальными перевоплощениями: для роли в фильме «Машинист» он сбросил вес до 55 кг, для «Аферы по-американски» — набрал до 92. Но спорим, что эта его роль вас удивит: в 1990 году будущий Бэтмен сыграл Джима Хокинса в телевизионной версии «Острова сокровищ».

11. Брюс Уиллис

Говорим «крепкий орешек» — подразумеваем «Брюс Уиллис», говорим «Брюс Уиллис» — подразумеваем «крепкий орешек». Но оказывается, что актер частенько отдыхает от образа спасителя мира. Например, он сыграл пасхального кролика в семейной комедии «Норт» 1994 года, и из оружия у Брюса была разве что морковка. Компанию ему составили 13-летний Элайджа Вуд и 10-летняя Скарлетт Йоханссон.

12. Жерар Депардьё

Не узнать Жерара Депардьё сложно, кого бы он ни играл, но и в его фильмографии есть роль-перевоплощение. В трагикомедии Бертрана Блие «Вечернее платье» 1986 года он сыграл вора и авантюриста Боба, временами перевоплощающегося в женщину.

13. Эшли Грин

Эшли Грин ассоциируется у нас с единственной ролью — очаровательной вампирши Элис Каллен. Поэтому ее новый образ в сериале «Пан Американ» о жизни пилотов и стюардесс для многих стал неожиданностью: действие происходит в 60-х, и Эшли сменила короткую стрижку и яркие контактные линзы на высокую прическу и наряды в стиле Жаклин Кеннеди.

Бонус: Барбара Брыльска

Барбара Брыльска не всегда была блондинкой из «Иронии судьбы» и обладательницей Государственной премии СССР за «главную новогоднюю улыбку страны». Актриса много снималась и до этого, в том числе и в Советском Союзе, например в киноэпопее «Освобождение». Две самые успешные ее роли — жрица Кама в польской ленте «Фараон», номинировавшейся на «Оскар», и Ева в эротической драме «Анатомия любви». Именно в этом фильме ее впервые увидел Эльдар Рязанов. И пригласил на роль Нади.

Какие роли всем известных актеров вы любите больше всего?