13 странных кинопар, которые ведут себя куда более искренне, чем герои шаблонных голливудских историй

Любовь — как в жизни, так и в кино — бывает разной. И не всегда от отношений, показанных на экране, веет слащавой романтикой. Есть много кинопар, которые ведут себя странно, а порой и вовсе кажутся безумными. Но их истории от этого становятся даже более проникновенными.

AdMe.ru вспомнил самые странные кинодуэты, которые надолго поселились в сердцах зрителей и стали культовыми.

Суини и миссис Ловетт — «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007)

Насколько отношения этих героев выходят за рамки деловых, не совсем понятно. Хотя общее «дело» их явно объединяет. Если же верить некоторым версиям истории о Суини Тодде, миссис Ловетт была для парикмахера не просто сообщницей. Как бы то ни было, зрителей приводит в восторг ставшая легендарной пара Джонни Деппа и Хелены Бонем Картер, которые всегда блестяще играют чудных персонажей.

Корбен и Лилу — «Пятый элемент» (1997)

Если вкратце описывать историю этих персонажей, то получится, что друг в друга влюбились парень-таксист и девушка-клон, воссозданная из останков инопланетного существа. Он — брутальный «крепкий орешек», она — странная и пугливая, но светлая и космически красивая особа, просто само совершенство. Несмотря на такой сильный контраст, зрители считают, что Корбен и Лилу — очень гармоничная и романтичная пара. Мы с ними полностью согласны.

Адам и Ева — «Выживут только любовники» (2013)

Здесь отлично показаны контраст и родство противоположностей. С одной стороны, оба героя — древние вампиры, вероятно, помнящие еще сотворение мира. Оба — утонченные натуры, любящие искусство. С другой, депрессивный Адам и довольно жизнелюбивая Ева такие же разные, как черное и белое. Романтичная парочка полюбилась зрителям благодаря истории вечной любви двух непохожих, но таких родных душ.

Энтони и Розмари — «Дикая парочка» (2020)

Представьте себе двух людей, которые с детства любят друг друга, а признаться никак не могут. Вот это как раз про наших героев. К тому же Энтони куда лучше находит общий язык с животными, чем с людьми. Чем эта пара так зацепила зрителей? «Причудливо очаровательными» отношениями на фоне колорита ирландской провинции. Отдельного внимания заслуживают исполнители главных ролей — любимица киноманов Эмили Блант и Джейми Дорнан, тот самый Кристиан Грей из «50 оттенков серого».

Эдвард и Ким — «Эдвард Руки-ножницы» (1990)

Можно ли полюбить подобие киборга с ножницами вместо рук? Ким полюбила, потому что смогла разглядеть в этом парне с грустными глазами чуткое сердце, в то время как для всего остального общества он был изгоем. Ну разве не проникновенная история? По крайней мере Джонни Депп плакал, когда в первый раз прочел сценарий.

Р и Джули — «Тепло наших тел» (2013)

Эти отношения с самого начала были далеки от нормальных. Парень-зомби, откликающийся на имя Р, влюбляется в обычную девушку Джули. Странная на первый взгляд пара неожиданно умилила зрителей. Людям понравилось наблюдать за тем, как в мрачном гибнущем мире возрождается любовь. Ведь Р искренне любит девушку и пытается защитить ее от других зомби. А Джули, в свою очередь, сумела разглядеть в парне горячее сердце.

Чудовище и Белль — «Красавица и Чудовище» (2017)

Отношения девушки и агрессивного монстра, заточившего ее в замок, выглядят как минимум странновато. Перечислять ментальные расстройства, которые эксперты находят у этой парочки, можно бесконечно. Некоторые психологи говорят о депрессии Чудовища и о признаках посттравматического роста и стокгольмского синдрома у Белль. Тем не менее эта история любви притягивает к экранам не одно поколение зрителей. Ведь прежде всего Белль и Чудовище находят друг в друге родственные души. Чудовище разглядело в Белль умную и утонченную девушку, а она смогла вытащить из глубин души грозного монстра нежность и доброту.

Ник и Лайла — «Босиком по мостовой» (2005)

Неудачника, которому постоянно не везет с работой, смог поддержать лишь один человек. Это девушка с психологической травмой, которую она получила из-за того, что мать с самого детства не выпускала ее из дома. Лайла ходит по улице босиком и ведет себя как напуганный, но искренний ребенок. Ник понимает ее состояние, потому что сам страдает от предрассудков общества. Многих история этой пары забавляет и доводит до слез одновременно.

Теодор и Саманта — «Она» (2013)

Здесь объект любви главного героя вообще не имеет физического воплощения. Это операционная система, которую герой называет Самантой. Большую часть фильма она представлена лишь в виде голоса (в оригинале, кстати, ее озвучивает Скарлетт Йоханссон). Большинство зрители оценили глубину отношений Теодора и Саманты. Машина, которая использует лишь голос и возможности искусственного интеллекта, оказывается способной понять человека. Любовь персонажей достигает высшего уровня — интеллектуально-эмоционального единения, которое Теодор не мог обрести в равнодушном постцифровом обществе.

А и Рианнон — «Привидение» (2018)

Девочка-подросток Рианнон влюбляется в бестелесного духа. Он называет себя А и каждое утро вселяется в нового человека. По сути, главная героиня каждый день встречается с другим парнем (в физическом смысле). Зрители называют концепцию любовных отношений в фильме сверхъестественной и сумасшедшей. Но от этого она не теряет своей глубины. Это еще один пример духовного единения, когда внешность возлюбленного совсем не важна. Героев тянет друг к другу, потому что только они во всем мире способны понять друг друга.

Амфибия и Элайза — «Форма воды» (2017)

Здесь необычны все обстоятельства возникновения любви: друг к другу тянутся одинокая уборщица лаборатории, недолюбленная и будто вырванная из социума, и человек-амфибия, вынужденный жить в этой лаборатории. Большинство зрителей признали, что история амфибии и Элайзы, хотя и полна странностей, все же очень волнующая и душевная. В отношениях этой пары вдохновляет и то, что для выражения настоящих чувств им даже не нужно лишних слов: Элайза немая.

Эндрю и Порша — «Двухсотлетний человек» (1999)

Эта пара удивила зрителей силой любви: даже машина под ее властью обретает душу. Робот и обычная девушка так полюбили друг друга, что оказались готовыми на все, лишь бы быть вместе вечно. Эндрю пытается превратиться в человека, а Порша — продлить себе жизнь. Благо мир будущего, описанный в картине, позволяет героям совершать невероятные операции со своим телом.

Джоэл и Клементина — «Вечное сияние чистого разума» (2004)

Если бы за странность давали награды, то эта парочка точно взяла бы Гран-при. И зрители, и критики сходятся в едином мнении: история этих двух героев — неожиданная, эксцентричная, оригинальная и безумная. Почти весь фильм состоит из обрывков воспоминаний героев. И перед нами предстает чуточку сумасшедшая, но по-настоящему любящая пара, которая пытается не допустить, чтобы настоящая любовь была забыта.