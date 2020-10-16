13 недооцененных актеров и актрис, которым досталось только 5 минут славы

В Голливуде есть список актеров, которые входят в так называемый A-list. В нем состоят представители киноиндустрии, чей суперзвездный статус не вызывает ни у кого сомнений. В их числе, к примеру, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, Марго Робби и Эмма Стоун. Замани кого-нибудь из них к себе в фильм — и кассовый успех ленты почти гарантирован. Однако занять место под солнцем удается далеко не всем актерам, и многим из них, даже несмотря на свой талант и выразительную внешность, приходится довольствоваться ролями, проектами и гонорарами поскромнее. И в результате их лица знают многие, но то, как их зовут, не каждый сразу вспомнит.

AdMe.ru решил восстановить справедливость и рассказать о 13 интересных и незаслуженно обделенных вниманием актерах.

Джуно Темпл, 31 год

Справа кадр из фильма «Колесо чудес».

В фильмографии Джуно Темпл насчитывается много интересных работ: и такие признанные критиками картины, как «Господин Никто», «Искупление», «Колесо чудес», «Трещины», и такие кассовые фильмы, как «Малефисента» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Кажется, у актрисы есть все, чтобы за ней повсюду следовали папарацци, ее имя оказывалось в числе претендентов на крупные премии, а в ее соцсетях насчитывались миллионы подписчиков. Однако пока ситуация далека от этого. Вероятно, изменить текущее положение вещей могла бы хотя бы одна главная роль у именитого режиссера. Будем надеяться, что это у актрисы еще впереди.

Пол Дано, 36 лет

Справа кадр из мини-сериала «Война и мир».

Американский актер Пол Дано обладает не самой выразительной внешностью, однако при этом ему раз за разом удается заполучить интересные роли в кино. А все потому, что его экранные перевоплощения — одно лучше другого. Пол был одинаково хорош как в образе Пьера Безухова в экранизации романа «Война и мир», так и в фильме — триумфаторе множества кинопремий «Нефть», где ему досталась одна из ведущих ролей. Актерский дар у Дано определенно есть, талант выбирать правильные проекты тоже, поэтому дело осталось за малым — снискать всенародную любовь.

Тейлор Китч, 39 лет

Справа кадр из телесериала «Настоящий детектив».

Вот смотришь на канадского актера Тейлора Китча и понимаешь, что он вполне мог бы стать новым агентом 007. Все при нем — и брутальная внешность, и талант, не говоря уже об опыте съемок в многочисленных боевиках. Однако фанаты сериала «Настоящий детектив» не дадут нам соврать: в драматических проектах Китч выглядит ничуть не хуже ,чем в экшен-фильмах. Роль сержанта Пола Вудроу, мечущегося между женой и внезапно открытой в себе гомосексуальностью, была исполнена актером блистательно. Теперь остается только дождаться, когда это поймут не только зрители, но и крупные режиссеры.

Хлоя Севиньи, 45 лет

Справа кадр из фильма «Детки».

В случае с Хлоей Севиньи остается только теряться в догадках, почему ее имя до сих пор неизвестно широкой аудитории. Быть может, это связано с тем, что ни в фильмах по вселенной DC, ни в картинах под эгидой Marvel эта актриса замечена не была. Начав свою карьеру в 16 лет со съемок в культовой киноленте Ларри Кларка «Детки», Хлоя Севиньи по мере взросления и становления решила не сбавлять обороты и успела поработать с Джимом Джармушем, Ларсом фон Триером и Винсентом Галло. Да, это не принесло ей статуса голливудской суперзвезды, однако закрепило за ней звание главной артхаусной актрисы. Тоже неплохо.

Дэйн Дехаан, 34 года

Справа кадр из фильма «Хроника».

Дэйну Дехаану удалось покорить Голливуд практически с первой попытки. В начале своей карьеры он, как и многие другие набирающиеся опыта актеры, довольствовался съемками в сериалах. Однако спустя пару лет, в 2011 году, Дехаан получил главную роль в фантастическом триллере «Хроника», который нашел положительный отклик у зрителей. После этого фильма актер проснулся знаменитым и ему одно за другим стали поступать интересные предложения. Однако ни съемки в блокбастере «Новый Человек-паук. Высокое напряжение», ни участие в фильме Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» пока не помогли ему закрепить стартовый успех.

Джена Мэлоун, 35 лет

Справа кадр из фильма «Донни Дарко».

В нулевые годы карьера Джены Мэлоун стремительно шла в гору: сначала она снялась в ставшем культовым научно-фантастическом триллере «Донни Дарко», затем в серьезной драме «Соединенные Штаты Лиланда», в которой она играла с юным Райаном Гослингом, потом в «Гордости и предубеждении» режиссера Джо Райта. В общем, неплохой такой список фильмов, которые до сих пор не стерлись из памяти зрителей. Но вот имя Джены Мэлоун вряд ли кто-то вспомнит с первой попытки. Ее последним крупным проектом стали «Голодные игры». Однако с Дженнифер Лоуренс наша героиня вряд ли сможет потягаться в популярности. Остается ждать, что вторая волна успеха у Мэлоун обязательно случится.

Гаррет Хедлунд, 36 лет

Справа кадр из фильма «Ферма „Мадбаунд“».

Самыми известными фильмами с участием Гаррета Хедлунда на сегодняшний день являются те, в которых он снялся еще на старте своей карьеры. Посудите сами: сначала была «Троя», затем «Эрагон», после «Крутая Джорджия», а далее главная роль в картине «Трон: Наследие». Ну а после было практически затишье. Исключением можно назвать разве что участие Хедлунда в экранизации романа Джека Керуака «На дороге» (2012) и роль в исторической драме «Ферма „Мадбаунд“» (2017). Сам актер наверняка был бы не прочь узнать, почему влиятельные продюсеры и режиссеры не замечают его талант. А мы были бы не против выяснить у них же, как они могут позволить кому-то прозябать с такой фотогеничной внешностью.

Кристен Риттер, 38 лет

Справа кадр из фильма «Шопоголик».

Яркая внешность в киноиндустрии всегда в почете, а когда ее обладатель наделен еще и актерским талантом, кажется, что перед ним открыты любые двери. Но случай с Кристен Риттер доказывает, что этих двух составляющих не всегда достаточно для успеха. В послужном списке актрисы съемки в таких проектах, как «Однажды в Вегасе», «27 свадеб», «Шопоголик» и марвеловский сериал «Джессика Джонс», однако каждый второй (если не первый) зритель при виде Риттер в том или ином фильме не сразу вспомнит, как же ее зовут.

Эрик Бана, 52 года

Справа кадр из фильма «Троя».

Австралиец Эрик Бана впервые всерьез заявил о себе в 2000 году — тогда начинающий актер получил главную роль в криминальной драме «Взгляд изнутри». В основу ее сюжета легла автобиографическая книга известного австралийского преступника Марка Брэндона Рида по прозвищу Мясник, в роли которого и снялся Бана. Критики по достоинству оценили экранное перевоплощение Эрика, фильм снискал несколько престижных в Австралии кинонаград, а сам Бана был удостоен премии Австралийского института кино и Международного кинофестиваля в Стокгольме как лучший актер. Позже его фильмография пополнилась такими лентами, как «Троя», «Еще одна из рода Болейн» и «Жена путешественника во времени». Но при этом ощущение, что актер еще недополучил своих главных ролей, нас не покидает.

Робин Райт, 54 года

Справа кадр из фильма «Дом на краю света».

Многие из вас знают Робин Райт по роли Клэр Андервуд в сериале «Карточный домик», другие — по роли Антиопы в серии фильмов про Чудо-женщину, и лишь единицы вспомнят ее в образе Келли Кэпвелл в мыльной опере «Санта-Барбара». С нее, к слову, актриса и начала свой путь в киноиндустрии. Да, позже в ее послужном списке появились ленты «Форрест Гамп» и «Бегущий по лезвию 2049», однако такой же роли, как в «Карточном домике», которая могла бы раскрыть весь потенциал актрисы, у нее пока так и не случилось. Будем надеяться, что справедливость все же восторжествует и мы увидим Робин в ведущих ролях в серьезных кинолентах.

Шон Бин, 61 год

Справа кадр из телесериала «Игра престолов».

У талантливого актера Шона Бина есть множество блестящих ролей («Властелин колец», «Эквилибриум», «Золотой глаз», «Троя»), но почти все они — 2-го плана. В той же «Игре престолов» Бину досталась хоть и яркая, но крайне непродолжительная роль: его персонаж был убит в 9-й серии 1-го сезона. Возникает вопрос: может, актеру и самому удобнее играть вторую скрипку, а фанатам его творчества нужно попросту снизить свои ожидания?

Эллен Пейдж, 33 года

Справа кадр из фильма «Леденец».

В 2007 году роль в фильме «Джуно» стала настоящим прорывом для Эллен Пейдж и принесла ей номинации на премии «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США. И это было неудивительно, ведь она уже зарекомендовала себя как талантливая актриса, снявшись 2 годами ранее в триллере «Леденец». Однако после такого ярчайшего дебюта карьера Пейдж не продолжила путь вверх. Да, потом она снялась в нолановском «Начале», но это было целых 10 лет назад. В последние годы на экраны вышли следующие фильмы и сериалы с участием Эллен: «Академия Амбрелла», «Коматозники» и «Третья волна зомби». Видели ли вы что-нибудь из перечисленного?

Сэм Райли, 40 лет

Справа кадр из фильма «Контроль».

В киноиндустрии редко, но все же случается такое, что дебютная роль приносит актеру славу, восторженные отзывы критиков и номинации на различные премии. Так произошло и с Сэмом Райли, который в 2007 году совершенно гениально сыграл фронтмена британской рок-группы Joy Division Иэна Кертиса в фильме «Контроль», после чего проснулся знаменитым. Эта роль принесла ему премию британского независимого кино в категории «Самый многообещающий дебют». Однако такой мощный старт не трансформировался в большой прорыв, хотя с тех пор прошло уже 13 лет. В фильмографии Райли вообще очень мало проектов, но есть и известные, например «На дороге», «Малефисента» или «Гордость и предубеждение и зомби». Однако ролей, которые можно было бы поставить в один ряд с его дебютной, пока нет.