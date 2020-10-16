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13 недооцененных актеров и актрис, которым досталось только 5 минут славы

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В Голливуде есть список актеров, которые входят в так называемый A-list. В нем состоят представители киноиндустрии, чей суперзвездный статус не вызывает ни у кого сомнений. В их числе, к примеру, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, Марго Робби и Эмма Стоун. Замани кого-нибудь из них к себе в фильм — и кассовый успех ленты почти гарантирован. Однако занять место под солнцем удается далеко не всем актерам, и многим из них, даже несмотря на свой талант и выразительную внешность, приходится довольствоваться ролями, проектами и гонорарами поскромнее. И в результате их лица знают многие, но то, как их зовут, не каждый сразу вспомнит.

AdMe.ru решил восстановить справедливость и рассказать о 13 интересных и незаслуженно обделенных вниманием актерах.

Джуно Темпл, 31 год

© Jordan Strauss/Invision/AP/East News, © CAP/RFS/Capital Pictures/East News

Справа кадр из фильма «Колесо чудес».

В фильмографии Джуно Темпл насчитывается много интересных работ: и такие признанные критиками картины, как «Господин Никто», «Искупление», «Колесо чудес», «Трещины», и такие кассовые фильмы, как «Малефисента» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Кажется, у актрисы есть все, чтобы за ней повсюду следовали папарацци, ее имя оказывалось в числе претендентов на крупные премии, а в ее соцсетях насчитывались миллионы подписчиков. Однако пока ситуация далека от этого. Вероятно, изменить текущее положение вещей могла бы хотя бы одна главная роль у именитого режиссера. Будем надеяться, что это у актрисы еще впереди.

Пол Дано, 36 лет

© Invision/Invision/East News, © BBC CYMRU WALES/BBC WORLWIDE/WEINSTEIN COMPANY, THE / Album/EAST

Справа кадр из мини-сериала «Война и мир».

Американский актер Пол Дано обладает не самой выразительной внешностью, однако при этом ему раз за разом удается заполучить интересные роли в кино. А все потому, что его экранные перевоплощения — одно лучше другого. Пол был одинаково хорош как в образе Пьера Безухова в экранизации романа «Война и мир», так и в фильме — триумфаторе множества кинопремий «Нефть», где ему досталась одна из ведущих ролей. Актерский дар у Дано определенно есть, талант выбирать правильные проекты тоже, поэтому дело осталось за малым — снискать всенародную любовь.

Тейлор Китч, 39 лет

© Sthanlee Mirador/Sipa USA/East News, © Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

Справа кадр из телесериала «Настоящий детектив».

Вот смотришь на канадского актера Тейлора Китча и понимаешь, что он вполне мог бы стать новым агентом 007. Все при нем — и брутальная внешность, и талант, не говоря уже об опыте съемок в многочисленных боевиках. Однако фанаты сериала «Настоящий детектив» не дадут нам соврать: в драматических проектах Китч выглядит ничуть не хуже ,чем в экшен-фильмах. Роль сержанта Пола Вудроу, мечущегося между женой и внезапно открытой в себе гомосексуальностью, была исполнена актером блистательно. Теперь остается только дождаться, когда это поймут не только зрители, но и крупные режиссеры.

Хлоя Севиньи, 45 лет

© Jason Mendez/Everett Collection/East News, © IFA Film/United Archives/East News

Справа кадр из фильма «Детки».

В случае с Хлоей Севиньи остается только теряться в догадках, почему ее имя до сих пор неизвестно широкой аудитории. Быть может, это связано с тем, что ни в фильмах по вселенной DC, ни в картинах под эгидой Marvel эта актриса замечена не была. Начав свою карьеру в 16 лет со съемок в культовой киноленте Ларри Кларка «Детки», Хлоя Севиньи по мере взросления и становления решила не сбавлять обороты и успела поработать с Джимом Джармушем, Ларсом фон Триером и Винсентом Галло. Да, это не принесло ей статуса голливудской суперзвезды, однако закрепило за ней звание главной артхаусной актрисы. Тоже неплохо.

Дэйн Дехаан, 34 года

© agefotostock/East News, © Allpix Press/East News

Справа кадр из фильма «Хроника».

Дэйну Дехаану удалось покорить Голливуд практически с первой попытки. В начале своей карьеры он, как и многие другие набирающиеся опыта актеры, довольствовался съемками в сериалах. Однако спустя пару лет, в 2011 году, Дехаан получил главную роль в фантастическом триллере «Хроника», который нашел положительный отклик у зрителей. После этого фильма актер проснулся знаменитым и ему одно за другим стали поступать интересные предложения. Однако ни съемки в блокбастере «Новый Человек-паук. Высокое напряжение», ни участие в фильме Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» пока не помогли ему закрепить стартовый успех.

Джена Мэлоун, 35 лет

© Chris Pizzello/Invision/AP/East News, © Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

Справа кадр из фильма «Донни Дарко».

В нулевые годы карьера Джены Мэлоун стремительно шла в гору: сначала она снялась в ставшем культовым научно-фантастическом триллере «Донни Дарко», затем в серьезной драме «Соединенные Штаты Лиланда», в которой она играла с юным Райаном Гослингом, потом в «Гордости и предубеждении» режиссера Джо Райта. В общем, неплохой такой список фильмов, которые до сих пор не стерлись из памяти зрителей. Но вот имя Джены Мэлоун вряд ли кто-то вспомнит с первой попытки. Ее последним крупным проектом стали «Голодные игры». Однако с Дженнифер Лоуренс наша героиня вряд ли сможет потягаться в популярности. Остается ждать, что вторая волна успеха у Мэлоун обязательно случится.

Гаррет Хедлунд, 36 лет

© Evan Agostini/Invision/AP/East News, © Steve Dietl / Netflix/Everett Collection/East News

Справа кадр из фильма «Ферма „Мадбаунд“».

Самыми известными фильмами с участием Гаррета Хедлунда на сегодняшний день являются те, в которых он снялся еще на старте своей карьеры. Посудите сами: сначала была «Троя», затем «Эрагон», после «Крутая Джорджия», а далее главная роль в картине «Трон: Наследие». Ну а после было практически затишье. Исключением можно назвать разве что участие Хедлунда в экранизации романа Джека Керуака «На дороге» (2012) и роль в исторической драме «Ферма „Мадбаунд“» (2017). Сам актер наверняка был бы не прочь узнать, почему влиятельные продюсеры и режиссеры не замечают его талант. А мы были бы не против выяснить у них же, как они могут позволить кому-то прозябать с такой фотогеничной внешностью.

Кристен Риттер, 38 лет

© Charles Sykes/Invision/AP/East News, © Collection Christophel/East News

Справа кадр из фильма «Шопоголик».

Яркая внешность в киноиндустрии всегда в почете, а когда ее обладатель наделен еще и актерским талантом, кажется, что перед ним открыты любые двери. Но случай с Кристен Риттер доказывает, что этих двух составляющих не всегда достаточно для успеха. В послужном списке актрисы съемки в таких проектах, как «Однажды в Вегасе», «27 свадеб», «Шопоголик» и марвеловский сериал «Джессика Джонс», однако каждый второй (если не первый) зритель при виде Риттер в том или ином фильме не сразу вспомнит, как же ее зовут.

Эрик Бана, 52 года

© Vianney Le Caer/Invision/AP/East News, © Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

Справа кадр из фильма «Троя».

Австралиец Эрик Бана впервые всерьез заявил о себе в 2000 году — тогда начинающий актер получил главную роль в криминальной драме «Взгляд изнутри». В основу ее сюжета легла автобиографическая книга известного австралийского преступника Марка Брэндона Рида по прозвищу Мясник, в роли которого и снялся Бана. Критики по достоинству оценили экранное перевоплощение Эрика, фильм снискал несколько престижных в Австралии кинонаград, а сам Бана был удостоен премии Австралийского института кино и Международного кинофестиваля в Стокгольме как лучший актер. Позже его фильмография пополнилась такими лентами, как «Троя», «Еще одна из рода Болейн» и «Жена путешественника во времени». Но при этом ощущение, что актер еще недополучил своих главных ролей, нас не покидает.

Робин Райт, 54 года

© Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News, © WARNER INDEPENDENT PICTURES / AlbumEAST NEWS

Справа кадр из фильма «Дом на краю света».

Многие из вас знают Робин Райт по роли Клэр Андервуд в сериале «Карточный домик», другие — по роли Антиопы в серии фильмов про Чудо-женщину, и лишь единицы вспомнят ее в образе Келли Кэпвелл в мыльной опере «Санта-Барбара». С нее, к слову, актриса и начала свой путь в киноиндустрии. Да, позже в ее послужном списке появились ленты «Форрест Гамп» и «Бегущий по лезвию 2049», однако такой же роли, как в «Карточном домике», которая могла бы раскрыть весь потенциал актрисы, у нее пока так и не случилось. Будем надеяться, что справедливость все же восторжествует и мы увидим Робин в ведущих ролях в серьезных кинолентах.

Шон Бин, 61 год

© ANGELA WEISS/AFP/East News, © Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

Справа кадр из телесериала «Игра престолов».

У талантливого актера Шона Бина есть множество блестящих ролей («Властелин колец», «Эквилибриум», «Золотой глаз», «Троя»), но почти все они — 2-го плана. В той же «Игре престолов» Бину досталась хоть и яркая, но крайне непродолжительная роль: его персонаж был убит в 9-й серии 1-го сезона. Возникает вопрос: может, актеру и самому удобнее играть вторую скрипку, а фанатам его творчества нужно попросту снизить свои ожидания?

Эллен Пейдж, 33 года

© Jordan Strauss/Invision/AP/ East News, © Lions Gate/Courtesy Everett Collection/East News

Справа кадр из фильма «Леденец».

В 2007 году роль в фильме «Джуно» стала настоящим прорывом для Эллен Пейдж и принесла ей номинации на премии «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США. И это было неудивительно, ведь она уже зарекомендовала себя как талантливая актриса, снявшись 2 годами ранее в триллере «Леденец». Однако после такого ярчайшего дебюта карьера Пейдж не продолжила путь вверх. Да, потом она снялась в нолановском «Начале», но это было целых 10 лет назад. В последние годы на экраны вышли следующие фильмы и сериалы с участием Эллен: «Академия Амбрелла», «Коматозники» и «Третья волна зомби». Видели ли вы что-нибудь из перечисленного?

Сэм Райли, 40 лет

© SOPA Images/Sipa USA/East News, © Weinstein Company/Courtesy Everett Collection/East News

Справа кадр из фильма «Контроль».

В киноиндустрии редко, но все же случается такое, что дебютная роль приносит актеру славу, восторженные отзывы критиков и номинации на различные премии. Так произошло и с Сэмом Райли, который в 2007 году совершенно гениально сыграл фронтмена британской рок-группы Joy Division Иэна Кертиса в фильме «Контроль», после чего проснулся знаменитым. Эта роль принесла ему премию британского независимого кино в категории «Самый многообещающий дебют». Однако такой мощный старт не трансформировался в большой прорыв, хотя с тех пор прошло уже 13 лет. В фильмографии Райли вообще очень мало проектов, но есть и известные, например «На дороге», «Малефисента» или «Гордость и предубеждение и зомби». Однако ролей, которые можно было бы поставить в один ряд с его дебютной, пока нет.

Есть ли в этом списке актеры, чьим творчеством вы восхищаетесь? Кто еще из кинозвезд, на ваш взгляд, незаслуженно обделен вниманием?

Фото на превью Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS, WARNER INDEPENDENT PICTURES / AlbumEAST NEWS
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