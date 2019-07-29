13 научных сериалов, которые добавят вам 100 очков к интеллекту
«Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой», — говорил Эйнштейн. И эту фразу стоит воспринимать как призыв развиваться здесь и сейчас, открывая для себя новые горизонты. Современные научные сериалы отлично могут поспособствовать этому. К счастью, некоторые из них сняты настолько увлекательно, что невозможно оторваться.
Мы стремимся узнавать больше обо всем вокруг и хотим познакомить вас с рядом разнообразных сериалов о науке. А в конце статьи будет пара бонусов от AdMe.ru.
Адам портит все (2015 - ...)
Крайне необычный формат для таких сериалов - комедия, объединенная с документалистикой. Ведущий Адам Коновер по ходу шоу рушит навязанные нам стереотипы, на примерах доказывая, что многие представления и традиции сформированы рекламой и не представляют ценности.
Каждый эпизод разоблачает определенную ситуацию при помощи «раздражающих фактов» и рассмотрения проблем с научной точки зрения.
Наша планета (2019)
На данный момент это самый свежий документальный проект о природе. Съемки проходили на протяжении 4 лет при участии Netflix и BBC и затронули 50 стран. Сериал выделяется очень качественной картинкой и большим количеством уникальных сцен на фоне дикой природы.
Основная идея - показать, как вмешательство человека и изменение климата влияют на окружающий нас мир.
Космос: Пространство и время (2014)
Без преувеличений, самый популярный и рейтинговый сериал о Вселенной. Проект из 2 сезонов повествует не только о космосе, также он затрагивает эволюцию и происхождение видов. Интереса добавляют рассказы об исторических личностях, которые помогают понять подоплеку великих открытий.
Научные факты объяснены максимально доступно, а качество картинки и звука - на уровне лучших блокбастеров. При этом вместо наблюдения перестрелок и взрывов в сериале вы найдете ответы на ключевые вопросы об устройстве нашего мира.
Игры разума (2011 - ...)
Сериал "Игры разума" рассказывает о наших умственных возможностях. Это не документальное повествование, а игровое шоу, каждый эпизод которого раскрывает факт о работе головного мозга, показывая практическое подтверждение.
В шоу вы найдете множество социальных экспериментов, самостоятельно в них поучаствуете и сможете прокачать свою память. Научная информация подается в форме непринужденной беседы со зрителем, а сериал идеален для семейного просмотра и последующего обсуждения.
Жизнь после людей (2009–2011)
Представьте, что на Земле резко пропали все люди, оставив пустыми и мегаполисы, и провинциальные города. В этом сериале ученые рассуждают о том, что же произойдет с планетой в подобной ситуации.
В хронологическом порядке будут показаны все последствия исчезновения человека: от первого часа до десятков миллионов лет. Особое внимание уделено судьбе памятников культуры и прочим следам существования человечества.
Разъяснения (2018 - ...)
В 20 сериях по 15–20 минут рассматриваются разнообразные актуальные вопросы: от бессмертия и женского оргазма до причин популярности музыки и роста криптовалют. За научную достоверность отвечают приглашенные гости, которые считаются проверенными экспертами в своей области.
Сериал хоть и не обладает широкой известностью, но был признан успешным, и Netflix продлил его на 2-й сезон.
Чудеса инженерии (2008–2011)
На канале National Geographic создали впечатляющий сериал о современных достижениях в области инженерии. Каждый эпизод продемонстрирует новое изобретение, которое позволило построить сложнейшие мировые сооружения.
В 3 сезонах будет рассказано о метро, небоскребах, мостах, Панамском канале и даже Международной космической станции.
Уличная еда (2019 - ...)
Нестандартное кулинарное шоу, которое познакомит вас с нюансами уличной кухни в разных странах мира. Здесь не будет перечисления ингредиентов блюд, зато вы сможете узнать их историю, а также подробности жизни людей, продающих еду с лотка.
1-й сезон посвящен исключительно Азии и покажет уличные блюда из 9 различных стран. Каждый эпизод - окно в мир стритфуда и жизнь людей на другом конце света.
Абстракция: Искусство дизайна (2017)
Дизайнеры определяют облик нашего мира, и не просто так Netflix решил посвятить им полноценный сериал. Эту документалку можно назвать идеальным примером сочетания информативности и отличной картинки, от которой получаешь эстетическое наслаждение.
В 8 эпизодах рассказаны истории современных дизайнеров из различных областей и показан процесс работы над конкретными проектами вроде обложки популярного журнала, новых кроссовок Nike и павильона для лондонской Serpentine Galleries.
С точки зрения науки (2004–2011)
Классический "умный" сериал с закадровым голосом диктора и выступлениями экспертов. С научной точки зрения рассматриваются исторические факты, паранормальные явления и природные катаклизмы. За целых 9 сезонов создатели, кажется, успели прочитать лекцию обо всех актуальных вселенских вопросах.
Внутри человеческого тела (2011)
Сериал от BBC представляет нам фантастическое путешествие по вселенной, находящейся внутри человека. Довольно ярко и точно показаны все процессы, протекающие в нашем теле, благодаря чему приходит осознание того, насколько же сложным механизмом является наш организм.
Как устроена Вселенная (2010–2014)
Целых 7 сезонов сериала от Discovery посвящены разъяснению абсолютно любых вопросов об устройстве Вселенной: от атомов и молекул до звезд, черных дыр и даже целых галактик.
Проект отличается подробным и последовательным рассказом, который улучшит наше понимание устройства космического пространства и роли человека в этом безграничном мире. К плюсам также стоит отнести качественную визуализацию и простоту подачи материала.
Разрушители легенд (2003–2016)
И как не вспомнить о шоу, которое более 10 лет прививало зрителю любовь к науке. "Разрушители легенд" затягивают и увлекают, при этом оставаясь крайне познавательным проектом.
Пара харизматичных ведущих и их помощники с потрясающим юмором на практике разрушают всевозможные заблуждения, мифы и городские легенды. Для проверки используются научные методы, реконструируются условия, а опыты повторяются несколько раз.
Бонус № 1: Самый умный (2018)
Американское игровое шоу, в котором несколько команд детей до 12 лет соревнуются между собой, отвечая на различные вопросы и выполняя сложные задания на память. Они борются за главный приз, который сможет выиграть лишь 1 команда из 10.
Особый интерес проекту добавляет присутствие Нила Патрика Харриса в качестве харизматичного ведущего.
Бонус № 2: Ты против дикой природы (2019)
Уникальный в своем роде сериал от Netflix, в котором зритель самостоятельно контролирует развитие сюжета, выбирая, как поступить ведущему. Каждый из интерактивных эпизодов - игровое приключение: поиски заблудившегося человека, доставка лекарств в отдаленную деревню в джунглях, выживание в трудных условиях и многое другое.
Роль ведущего досталась эксперту по выживанию Беару Гриллсу, известному по телепрограмме "Выжить любой ценой".
Научные сериалы какой тематики вас привлекают больше всего?
Фото на превью Genius Junior / Shed Media US