13 научных сериалов, которые добавят вам 100 очков к интеллекту

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«Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой», — говорил Эйнштейн. И эту фразу стоит воспринимать как призыв развиваться здесь и сейчас, открывая для себя новые горизонты. Современные научные сериалы отлично могут поспособствовать этому. К счастью, некоторые из них сняты настолько увлекательно, что невозможно оторваться.

Мы стремимся узнавать больше обо всем вокруг и хотим познакомить вас с рядом разнообразных сериалов о науке. А в конце статьи будет пара бонусов от AdMe.ru.

Адам портит все (2015 - ...)

Крайне необычный формат для таких сериалов - комедия, объединенная с документалистикой. Ведущий Адам Коновер по ходу шоу рушит навязанные нам стереотипы, на примерах доказывая, что многие представления и традиции сформированы рекламой и не представляют ценности. Каждый эпизод разоблачает определенную ситуацию при помощи «раздражающих фактов» и рассмотрения проблем с научной точки зрения. Рейтинг "КиноПоиска" - 7,9

Рейтинг IMDb - 8,1

Наша планета (2019)

На данный момент это самый свежий документальный проект о природе. Съемки проходили на протяжении 4 лет при участии Netflix и BBC и затронули 50 стран. Сериал выделяется очень качественной картинкой и большим количеством уникальных сцен на фоне дикой природы. Основная идея - показать, как вмешательство человека и изменение климата влияют на окружающий нас мир. Рейтинг "КиноПоиска" - 9

Рейтинг IMDb - 9,3

Космос: Пространство и время (2014)

Без преувеличений, самый популярный и рейтинговый сериал о Вселенной. Проект из 2 сезонов повествует не только о космосе, также он затрагивает эволюцию и происхождение видов. Интереса добавляют рассказы об исторических личностях, которые помогают понять подоплеку великих открытий. Научные факты объяснены максимально доступно, а качество картинки и звука - на уровне лучших блокбастеров. При этом вместо наблюдения перестрелок и взрывов в сериале вы найдете ответы на ключевые вопросы об устройстве нашего мира. Рейтинг "КиноПоиска" - 9

Рейтинг IMDb - 9,3

Игры разума (2011 - ...)

Сериал "Игры разума" рассказывает о наших умственных возможностях. Это не документальное повествование, а игровое шоу, каждый эпизод которого раскрывает факт о работе головного мозга, показывая практическое подтверждение. В шоу вы найдете множество социальных экспериментов, самостоятельно в них поучаствуете и сможете прокачать свою память. Научная информация подается в форме непринужденной беседы со зрителем, а сериал идеален для семейного просмотра и последующего обсуждения. Рейтинг "КиноПоиска" - 8,3

Рейтинг IMDb - 8,3

Жизнь после людей (2009–2011)

Представьте, что на Земле резко пропали все люди, оставив пустыми и мегаполисы, и провинциальные города. В этом сериале ученые рассуждают о том, что же произойдет с планетой в подобной ситуации. В хронологическом порядке будут показаны все последствия исчезновения человека: от первого часа до десятков миллионов лет. Особое внимание уделено судьбе памятников культуры и прочим следам существования человечества. Рейтинг "КиноПоиска" - 7,4

Рейтинг IMDb - 7,6

Разъяснения (2018 - ...)

В 20 сериях по 15–20 минут рассматриваются разнообразные актуальные вопросы: от бессмертия и женского оргазма до причин популярности музыки и роста криптовалют. За научную достоверность отвечают приглашенные гости, которые считаются проверенными экспертами в своей области. Сериал хоть и не обладает широкой известностью, но был признан успешным, и Netflix продлил его на 2-й сезон. Рейтинг IMDb - 7,9

Чудеса инженерии (2008–2011)

На канале National Geographic создали впечатляющий сериал о современных достижениях в области инженерии. Каждый эпизод продемонстрирует новое изобретение, которое позволило построить сложнейшие мировые сооружения. В 3 сезонах будет рассказано о метро, небоскребах, мостах, Панамском канале и даже Международной космической станции. Рейтинг "КиноПоиска" - 8,3

Рейтинг IMDb - 7,9

Уличная еда (2019 - ...)

Нестандартное кулинарное шоу, которое познакомит вас с нюансами уличной кухни в разных странах мира. Здесь не будет перечисления ингредиентов блюд, зато вы сможете узнать их историю, а также подробности жизни людей, продающих еду с лотка. 1-й сезон посвящен исключительно Азии и покажет уличные блюда из 9 различных стран. Каждый эпизод - окно в мир стритфуда и жизнь людей на другом конце света. Рейтинг IMDb - 8,1

Абстракция: Искусство дизайна (2017)

Дизайнеры определяют облик нашего мира, и не просто так Netflix решил посвятить им полноценный сериал. Эту документалку можно назвать идеальным примером сочетания информативности и отличной картинки, от которой получаешь эстетическое наслаждение. В 8 эпизодах рассказаны истории современных дизайнеров из различных областей и показан процесс работы над конкретными проектами вроде обложки популярного журнала, новых кроссовок Nike и павильона для лондонской Serpentine Galleries. Рейтинг "КиноПоиска" - 8,2

Рейтинг IMDb - 8,4

С точки зрения науки (2004–2011)

Классический "умный" сериал с закадровым голосом диктора и выступлениями экспертов. С научной точки зрения рассматриваются исторические факты, паранормальные явления и природные катаклизмы. За целых 9 сезонов создатели, кажется, успели прочитать лекцию обо всех актуальных вселенских вопросах. Рейтинг "КиноПоиска" - 8

Рейтинг IMDb - 7,8

Внутри человеческого тела (2011)

Сериал от BBC представляет нам фантастическое путешествие по вселенной, находящейся внутри человека. Довольно ярко и точно показаны все процессы, протекающие в нашем теле, благодаря чему приходит осознание того, насколько же сложным механизмом является наш организм. Рейтинг "КиноПоиска" - 8,1

Рейтинг IMDb - 8,6

Как устроена Вселенная (2010–2014)

Целых 7 сезонов сериала от Discovery посвящены разъяснению абсолютно любых вопросов об устройстве Вселенной: от атомов и молекул до звезд, черных дыр и даже целых галактик. Проект отличается подробным и последовательным рассказом, который улучшит наше понимание устройства космического пространства и роли человека в этом безграничном мире. К плюсам также стоит отнести качественную визуализацию и простоту подачи материала. Рейтинг "КиноПоиска" - 8,7

Рейтинг IMDb - 9

Разрушители легенд (2003–2016)

И как не вспомнить о шоу, которое более 10 лет прививало зрителю любовь к науке. "Разрушители легенд" затягивают и увлекают, при этом оставаясь крайне познавательным проектом. Пара харизматичных ведущих и их помощники с потрясающим юмором на практике разрушают всевозможные заблуждения, мифы и городские легенды. Для проверки используются научные методы, реконструируются условия, а опыты повторяются несколько раз. Рейтинг "КиноПоиска" - 8,1

Рейтинг IMDb - 8,3

Бонус № 1: Самый умный (2018)

Американское игровое шоу, в котором несколько команд детей до 12 лет соревнуются между собой, отвечая на различные вопросы и выполняя сложные задания на память. Они борются за главный приз, который сможет выиграть лишь 1 команда из 10. Особый интерес проекту добавляет присутствие Нила Патрика Харриса в качестве харизматичного ведущего. Рейтинг IMDb - 7,4

Бонус № 2: Ты против дикой природы (2019)

Уникальный в своем роде сериал от Netflix, в котором зритель самостоятельно контролирует развитие сюжета, выбирая, как поступить ведущему. Каждый из интерактивных эпизодов - игровое приключение: поиски заблудившегося человека, доставка лекарств в отдаленную деревню в джунглях, выживание в трудных условиях и многое другое. Роль ведущего досталась эксперту по выживанию Беару Гриллсу, известному по телепрограмме "Выжить любой ценой". Рейтинг IMDb - 6,8

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