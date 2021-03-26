13 наших фильмов, сходство которых с зарубежными прослеживается уже с первых минут

Мир кино не стоит на месте: в прокате все чаще появляются новые фильмы. Во время просмотра некоторых из них складывается впечатление, что сюжет до боли знаком. На самом деле это неспроста. Иногда режиссеры берут за основу уже известную картину и пытаются вдохнуть в нее новую жизнь.

Мы в AdMe.ru заметили, что отечественные фильмы нередко имеют много общего с зарубежными. И нашли 13 пар кинолент, сходство которых бросается в глаза даже неискушенным зрителям.

1. «Танцы насмерть» (2017) и «Голодные игры» (2012)

Действие фильма «Танцы насмерть» происходит в Москве 2070 года. Правительство ежегодно набирает команду парней и девушек для участия в жестоком турнире. Состязание между соперниками проводится в необычной форме — танцуя, они отдают энергию, которая напрямую влияет на выживание человечества. Главные роли в картине сыграли Иван Жвакин и Лукерья Ильяшенко. Весьма похожий сюжет разворачивается в ленте «Голодные игры», вышедшей пятью годами раньше. Однако Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон, которым отведены роли первого плана, соревнуются в более привычном для киноиндустрии формате.

2. «Черновик» (2018) и «Доктор Стрэндж» (2016)

Фантастический фильм режиссера Сергея Мокрицкого «Черновик» вышел на 2 года позже известной голливудской кинокартины «Доктор Стрэндж», главную роль в которой сыграл Бенедикт Камбербэтч. В обеих лентах героям пришлось расстаться со своей прошлой жизнью, чтобы полностью посвятить себя новой миссии. Неожиданно для себя главный персонаж узнает, что каким-то образом он стал связующим звеном между параллельными мирами. Со временем он обнаруживает, что все вокруг не так просто, как кажется на первый взгляд. Оказалось, существует много такого, что не только понять, но даже представить трудно.

3. «Стритрейсеры» (2008) и «Форсаж» (2001)

В 2000-е годы большой популярностью у молодежи пользовались уличные автогонки. Именно атмосферу лихачества и соревнований хотел передать режиссер фильма «Стритрейсеры» Олег Фесенко. Внимательные зрители могли заметить, что сюжет напоминает первую часть медиафраншизы «Форсаж», вышедшей в 2001 году. В команде появляется новичок, который влюбляется в девушку: в российской версии это Степан Мохов, а в американской — Брайан О’Коннор. Постоянные попытки правоохранительных органов поймать и пресечь нелегальные гонки терпят неудачу. В конце обеих картин можно увидеть почти идентичную погоню на трассе с участием грузового и легковых автомобилей. Дорогие машины, бунтарство, буйные вечеринки, соперничество и, конечно же, любовь — все это с избытком представлено в кинолентах.

4. «Только не они» (2018) и «Отряд самоубийц» (2016)

Мы привыкли к тому, что во многих блокбастерах мир спасают супергерои. Однако в комедии «Только не они» все происходит по не совсем стандартному сценарию. Миссию спасения города берут на себя 20-летние любители вечеринок, у которых ветер в голове, а главная их сверхспособность — беззаботно тусить. Можно заметить некое сходство между нашей кинолентой и голливудским «Отрядом самоубийц» Дэвида Эйера. Вероятно, именно эта картина стала «прототипом» российского фильма. Можно отметить аналогичность не только характеров персонажей, но даже их внешности, если взглянуть хотя бы на безбашенных главных героинь, которых сыграли Марго Робби и Юлия Хлынина.

5. «Защитники» (2017) и «Мстители» (2012)

Группе людей с необычными способностями, созданной в рамках секретной службы, предстоит восстановить справедливость и спасти мир. Задача осложняется тем, что главный злодей — бывший руководитель этой самой секретной службы, обладающий нечеловеческой силой. Супергероев сыграли Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак-Григорян и Алина Ланина. Премьеру приключенческого боевика «Защитники» зрители ждали с нетерпением, ведь режиссер Сарик Андреасян изначально достаточно высоко поднял планку использования спецэффектов.

Фильм своим сюжетом, супергероями и компьютерной графикой очень напоминает некоторые зарубежные блокбастеры, такие как «Мстители» и «Люди Икс» киновселенной Marvel: те же темные облегающие костюмы, необычные способности и битва в центре города.

6. «Беременный» (2011) и «Джуниор» (1994)

Добрая семейная комедия «Беременный» с Дмитрием Дюжевым в главной роли. Любящая пара мечтает о ребенке, но, к сожалению, сталкивается с проблемами. Глава семейства загадывает желание, и судьба преподносит неожиданный сюрприз: он беременеет сам. Лента наполнена смешными и трогательными моментами, а игра серьезного и брутального Дюжева вносит свою изюминку. Семнадцатью годами ранее Арнольду Шварценеггеру пришлось участвовать в похожей истории в замечательной картине «Джуниор». Непривычно наблюдать, как актеры, известные ролями в боевиках, примеряют на себя образ заботливой мамаши.

7. «Отрыв» (2019) и «Замерзшие» (2010)

Главные герои триллеров «Отрыв» (Ирина Антоненко, Денис Косяков и Ингрид Олеринская) и «Замерзшие» (Эмма Белл, Кевин Зегерс, Шон Эшмор) по воле случая оказались в ловушке на горнолыжной канатной дороге. Позвать на помощь не представляется возможным, а выбраться своими силами мешает высота. Положение усугубляют пронизывающий ветер и экстремально низкая температура, которые с каждой минутой становятся все более опасными для жизни. Режиссерам Тиграну Саакяну и Адаму Грину удалось как нельзя лучше передать атмосферу и эмоции в своих работах: на протяжении фильмов зрители находятся в постоянном напряжении.

8. «12» (2007) и «12 разгневанных мужчин» (1997)

Действие драмы Никиты Михалкова «12» и кинокартины «12 разгневанных мужчин» Уильяма Фридкина разворачивается в помещении, где присяжные решают судьбу юноши. Он обвиняется в жестоком преступлении. Изначально ситуация кажется простой: 11 членов совета убеждены в виновности подростка. Однако один из присяжных сомневается и всячески старается убедить остальных в том, что они спешат с выводами. С момента выхода первого фильма до появления второго прошло 10 лет, но, даже несмотря на повторяющийся сюжет, в каждом из них можно заметить что-то новое.

9. «B спoрте только девушки» (2014) и «В джазе только девушки» (1959)

Сама идея переодевания мужчин в женщин далеко не нова, однако если добавить в сюжет юмора и нестандартных ситуаций, то может получиться довольно интересное кино. В ленте «B спoрте только девушки» сыграли известные российскому зрителю актеры Александр Головин, Александр Ведменский и Илья Глинников. По сюжету они внедряются в женскую сборную по сноуборду, чтобы уйти от преследования неприятелей. Американский фильм «В джазе только девушки» с несравненной Мэрилин Монро основан на очень похожей истории: мужчины скрываются от гангстеров в женской джазовой группе.

10. «Одной левой» (2015) и «Beсь я» (1984)

Герой комедии «Одной левой» Макс (Дмитрий Нагиев) — довольно успешный человек, жизнь которого неожиданно меняется из-за его правой руки: она перестает его слушаться. Дело в том, что в нее вселилась душа незнакомки. В 1984 году уже была снята похожая кинолента под названием «Beсь я». Однако здесь главному персонажу (Стив Мартин) пришлось уживаться с целой половиной своего тела.

11. «Громкая связь» (2019) и «Идеальные незнакомцы» (2016)

Друзья решили сыграть в необычную игру: каждый участник должен читать входящие сообщения всем присутствующим, а все звонки принимать только по громкой связи. В российской комедии «Громкая связь» с артистами «Квартета И» и итальянской «Идеальные незнакомцы» наглядно показано, что из этого вышло. Получилась целая солянка из неожиданных откровений, которые могут круто изменить жизнь.

12. «С 8 Марта, мужчины!» (2014) и «Чего хотят женщины» (2000)

Анна (Мария Берсенева) в фильме «С 8 Марта, мужчины!» — уверенная в себе бизнес-леди, которая считает, что видит насквозь представителей сильного пола. Но жизнь вносит свои коррективы: неожиданные проблемы на личном фронте и на работе меркнут по сравнению с тем фактом, что она начинает слышать мысли мужчин. Схожий сюжет показал миру режиссер Нэнси Мейерс в комедии «Чего хотят женщины». Только здесь главный герой (Мел Гибсон) получил возможность читать мысли женщин.

13. «Бабушка легкого поведения» (2017) и «Тутси» (1982)

Главный герой (Александр Ревва) в российском фильме «Бабушка легкого поведения» в попытках скрыться от криминальных преследователей виртуозно перевоплощается в бабулю. Но порой «героиня» ведет себя не совсем подобающе. Некоторым зрителям сюжет может быть знаком по комедии «Тутси» с Дастином Хоффманом в главной роли. Даже образы этих двух персонажей чем-то похожи.