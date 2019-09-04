13 мультфильмов Disney, киноадаптации которых мы скоро увидим. Некоторые из них кардинально сменят жанр

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У каждого из нас есть любимый мультфильм, который неразрывно связан с детством. Студия Disney выпускает друг за другом киноадаптации наших любимых мультиков: сначала «Дамбо», за ним «Король Лев», а теперь и «Аладдин». Для тех, кому теплых воспоминаний оказалось недостаточно, есть хорошие новости: студия не собирается останавливаться и анонсирует новые фильмы с космической скоростью.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, чем Disney удивит нас в ближайшее время. В этом списке точно есть наши любимые мультфильмы.

Леди и Бродяга (ноябрь 2019)

История любви между кокер-спаниелем Леди и беспородным псом Бродягой полюбилась зрителям еще в 1995 году. За киноадаптацию взялся Чарли Бин, режиссер мультсериала «Трон: Восстание», а главные роли исполнят настоящие собачки. Озвучат их именитые актеры Тесса Томпсон и Джастин Теру. Фильм выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Каким он будет? Спойлер: очень милым.

Мулан (март 2020)

В основе сюжета мультфильма «Мулан» лежит древняя китайская легенда о храброй женщине, которая отправилась на войну, переодевшись мужчиной. Киноадаптация станет не только самой дорогой картиной в истории Walt Disney Studios, но и настоящей драмой: судя по трейлеру, из ремейка убрали многочисленные песни. Режиссером фильма стала Ники Каро, уже известная нам по фильму «Жена смотрителя зоопарка».

Русалочка (2020–2021)

Ремейк классической «Русалочки» представит Роб Маршалл, режиссер фильмов «Мемуары гейши» и «Чикаго». В картине интересный каст: главную роль исполнит R&B-певица Холли Бэйли, в злодейку Урсулу перевоплотится Мелисса Маккарти, а Хавьер Бардем станет отцом Ариэль — царем Тритоном. За музыкальное сопровождение будут отвечать Лин-Мануэль Миранда и Алан Менкен, создатели многих песен для диснеевских мультфильмов.

Стервелла (май 2021)

Стервелла Де Виль впервые появилась в качестве антагониста в мультфильме «101 далматинец». Новый фильм Крейга Гиллеспи предлагает посмотреть на Стервеллу в молодости и узнать, что же сделало ее злодейкой. Главную роль исполнит Эмма Стоун, уже полюбившаяся нам по фильмам «Ла-Ла Ленд» и «Прислуга».

Принц Чарминг (дата выхода неизвестна)

На этот раз собственный фильм получит прекрасный принц, носящий одно и то же имя в мультфильмах о Белоснежке и Золушке. Пока не известно, о каком именно принце идет речь, но фильм позволит взглянуть на историю с другой стороны. Режиссером выступит Стивен Чбоски, уже известный нам по киноадаптации «Красавицы и чудовища» и фильму «Хорошо быть тихоней».

Питер Пэн (дата выхода неизвестна)

Классическую книгу о Питере Пэне уже экранизировали такие режиссеры, как Стивен Спилберг, Марк Фостер и Джо Райт. На этот раз за картину о нестареющем мальчике возьмется Дэвид Лоури, который уже снимал для Disney ремейк фильма «Пит и его дракон». Сам Лоури говорит, что постарается сделать ленту совершенно непохожей на другие фильмы о Питере Пэне.

Пиноккио (дата выхода неизвестна)

Мультфильм 1940 года отличался от произведения Карло Коллоди: оригинальный Пиноккио был грубым и неблагодарным созданием, а в студии Disney его превратили в очаровательную куклу, более похожую на настоящего мальчика. Таким же будет герой киноадаптации. Режиссуру взял на себя Пол Кинг, снявший «Приключения Паддингтона», а сценарий напишет Джек Торн, известный по тексту «Молокососов». Роль столяра Джеппетто может исполнить Том Хэнкс, но это еще не подтверждено.

Тинкербелл (дата выхода неизвестна)

Вслед за ремейком «Питера Пэна» выйдет фильм и о главной помощнице нестареющего мальчика — фее Тинкербелл. За сценарий взялась Виктория Строуз, соавтор сюжета мультфильма «В поисках Дори». Сыграет фею Тинкербелл широкоизвестная Риз Уизерспун.

Джинн (дата выхода неизвестна)

Свой фильм получит и Джинн из мультфильма об Аладдине. На этот раз мы узнаем, каким образом Джинн оказался заключен в волшебной лампе. Сценаристами выступят Дамиан Шеннон и Марк Свифт, известные по ужастику «Пятница 13-е».

Горбун из Нотр-Дама (дата выхода неизвестна)

Киноадаптация, как и оригинальный мультик 1996 года, основана на романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Создатели сильно смягчили оригинал, добавив в сюжет красивых песен и смешных горгулий. Пока не известно, какие именно элементы мультфильма «Горбун из Нотр-Дама» появятся в киноленте, но композиторы будут те же. Сценарий для картины напишет Дэвид Генри Хван («Любовники»), а спродюсирует Джош Гэд («Холодное сердце»).

Оливер и компания (дата выхода неизвестна)

Все мы помним мультфильм «Оливер и компания», снятый по знаменитой книге Чарльза Диккенса. К киноадаптации Disney подойдет по-современному: теперь «Оливер и компания» будет хип-хоп-мюзиклом, а в одной из главных ролей снимется рэпер Айс Кьюб. Продюсированием займется Марк Платт («Ла-ла-Ленд»). Интересно, что из этого выйдет.

Меч в камне (дата выхода неизвестна)

Мультфильм «Меч в камне» был основан на легенде о короле Артуре. Подробностей о киноадаптации немного, но они по-настоящему удивляют. Сценарий напишет Брайан Когман, ранее работавший над «Игрой престолов», а режиссерское кресло займет Хуан Карлос Фреснадильо, известный по хоррору «28 недель спуcтя».

Лило и Стич (дата выхода неизвестна)

Известно, что над киноадаптацией будет работать команда, создававшая «Аладдина». Сценарий для картины пишет Майк Ван Уос, более известный как создатель ужастиков. В фильме будет использована не только живая игра актеров, но и CGI-графика.