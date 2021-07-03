13 крутых фильмов для тех, кто устал от заезженных сюжетов и избитых сцен

Выбор фильма на вечер иногда занимает больше времени, чем сам просмотр кино. Особенно если топ «КиноПоиска» уже давно засмотрен до дыр. И очень досадно, когда после окончания фильма в голову закрадывается предательская мысль о том, что эти 2 часа были потрачены впустую.

Поэтому мы в AdMe.ru составили список малоизвестных, но крутых фильмов для тех, кто любит думать и распутывать непростые сюжеты.

Черная бабочка (2017)

Триллер с Антонио Бандерасом расскажет о творческом кризисе в жизни писателя. Пола Лопеса начали преследовать неудачи, а в его жизни все пошло кувырком. Встреча с загадочным человеком в местном кафе дает мужчине новый стимул для работы, но воодушевление граничит с иррациональным страхом перед новым знакомым. IMDb — 6,2

«КиноПоиск» — 6,4

Аноним (2011)

Шекспировский Гамлет задавался вопросом: «Быть или не быть?» Создатели этой киноленты зашли с другой стороны и решили обсудить нечто более глобальное: а сам-то Шекспир был или не был? Поиск истины на фоне бесконечно шуршащих платьев и гаснущих свечей доставляет не только интеллектуальное, но и эстетическое удовольствие. «Аноним» доказывает, что история — это отнюдь не скучный жанр, которому нечего сказать современному зрителю. IMDb — 6,9

«КиноПоиск» — 7,5

Защитник (2012)

Девочка-вундеркинд, которая может запоминать бесконечно длинные числа, вызывает не один только доброжелательный интерес. На ребенка обратили внимание люди, чья сфера деятельности далека от мира академических открытий. Они видят в девочке ценный ресурс, который хотят использовать в своих целях. IMDb — 6,5

«КиноПоиск» — 6,7

Великий уравнитель — 2 (2018)

Спецагент в отставке Роберт Маккол (Дензел Вашингтон), как и в первой части, наводит порядок на улицах так, как считает нужным. Он всегда остается в тени, ведь официально считается, что мужчины давно нет в живых. Только бывшая коллега в курсе этой тайны. Неожиданно женщина погибает, и кто-то отчаянно заметает следы, но Роберт полон решимости выяснить, что произошло на самом деле. IMDb — 6,7

«КиноПоиск» — 6,6

Нарцисс и Златоуст (2020)

Экранизация повести Германа Гессе ставит перед зрителями ряд философских вопросов. Ответы на них придется искать вместе с главными героями — послушниками из уединенного монастыря. Друзья вместе идут к совершенству и духовному просветлению, однако пути для них уготовлены совершенно разные. IMDb — 6,2

«КиноПоиск» — 7,2

Убить гонца (2014)

Фильм основан на реальных событиях конца 90-х. Журналист-расследователь Гэри Уэбб в серии публикаций дает пощечину крупной и очень влиятельной структуре. Подобные репутационные потери не могут остаться незамеченными, поэтому Гэри ждет череда неприятностей и тьма неожиданных открытий. IMDb — 6,9

«КиноПоиск» — 6,4

Кровь (2012)

Два брата, работающих в полиции, расследуют сложное дело. Они уверены, что знают имя преступника, но отсутствие улик мешает им довести дело до конца. Тогда они решаются на отчаянные меры и начинают действовать, опираясь только на собственные моральные установки. Эта мощная драма рассказывает о поиске правды и фатальных ошибках, с осознанием которых человек жить не в состоянии. IMDb — 6

«КиноПоиск» — 6,1

Гость (2013)

Лаура и Спенсер оплакивают потерю сына. Однажды в их доме появляется некий Дэвид Коллинз, который представляется другом погибшего парня. Внезапный визит становится первым пунктом в списке странных и порой совершенно непредсказуемых событий. Ведь вскоре выяснится, что человека с именем Дэвид Коллинз нет в живых. IMDb — 6,7

«КиноПоиск» — 6,6

Правдивая история (2015)

Кристиан Лонго (Джеймс Франко) подозревается в совершении серьезного преступления. Когда его задерживают, мужчина говорит, что он — Майкл Финкель, репортер газеты The New York Times. Настоящий Майкл вскоре узнает о том, что его личность пытались украсть, и решает узнать о Кристиане подробнее. IMDb — 6,3

«КиноПоиск» — 6,1

Психометрия (2013)

Расследуя очередное преступление, детектив наталкивается на граффити, которые во всех подробностях рассказывают о случившемся. Подозрение падает на художника, но после оказывается, что он здесь ни при чем. Просто у парня есть способности, выходящие за пределы человеческого понимания. IMDb — 6,5

«КиноПоиск» — 7,1

Далеко по соседству (2010)

Однажды мужчина садится не на тот поезд и приезжает в город своего детства. Здесь Томас не 50-летний семьянин, имеющий престижную работу и счет в банке, а 14-летний подросток, который может заново прожить значимые этапы своей жизни. Но уже с поправкой на то, что будущее ему известно, а за плечами есть нехилый интеллектуальный багаж. IMDb — 7

«КиноПоиск» — 7,1

Пока я не исчезну (2014)

Ричи работает уборщиком и не думает, что его жизнь может стать еще более невыносимой. Но однажды он становится свидетелем чрезвычайного происшествия, которое его работодатель всеми силами стремится скрыть. В момент полного душевного падения Ричи звонит сестра и просит присмотреть за племянницей. Невероятно, но у девочки получится вернуть дядю к жизни и даже изменить ход некоторых событий. IMDb — 7,2

«КиноПоиск» — 7,2

Исчезновение Элеанор Ригби (2013–2014, трилогия)

«Исчезновение Элеанор Ригби» — общее название трех фильмов Неда Бенсона, главные роли в которых исполнили Джессика Честейн и Джеймс Макэвой. Конор и Элеанор женаты несколько лет. У пары много проблем, но влюбленные создали свой идеальный мир и живут в нем, пока Элеанор внезапно не решает исчезнуть.

Сначала кажется, что это типичная картина о любви, но на самом деле это очень неоднозначная и драматичная история о людях, пребывающих в иллюзиях. Режиссер дал зрителям возможность увидеть происходящее с разных точек зрения: Конора, Элеанор и других людей. IMDb — 6,9; 6,9; 6,3

«КиноПоиск» — 6,8; 6,8; 6,5