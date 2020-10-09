13 малоизвестных фильмов, в которых сыграли наши любимые актеры, а мы и не знали

Если посмотреть на фильмографии популярных актеров, то можно найти довольно большое число картин, про которые массовый зритель даже не знает. Это могут быть экспериментальные или ранние работы, а также фильмы, которые не добрались до мирового проката. Зачастую именно эти работы позволяют раскрыть весь творческий потенциал актера.

Мы в AdMe.ru с удивлением обнаружили множество неизвестных фильмов с нашими любимыми актерами. Во многих лентах звезды предстали в довольно неожиданных амплуа.

1. Пиджак

Этот триллер основан на романе «Смирительная рубашка» (другое название — «Межзвездный скиталец»). Главный герой Джек Старкс — ветеран войны в Ираке 1990 года. После ранения в голову он страдает приступами амнезии. Возвращаясь после курса лечения домой, Джек идет по зимней дороге, но вскоре ним случаются очень странные вещи: сначала он встречает загадочных попутчиков, а потом его обвиняют в убийстве полицейского. В итоге Джека признают невменяемым и отправляют в психиатрическую больницу, где доктор использует экспериментальные методы лечения, которые изменят жизнь героя навсегда. В главных ролях: Эдриен Броуди, Кира Найтли, Дэниел Крейг.

2. Молодой Адам

События разворачиваются в 50-е годы в Шотландии. Молодой и симпатичный Джо Тэйлор когда-то был писателем-неудачником, но теперь перевозит уголь на барже, которая принадлежит семье Голт. Очень скоро между Джо и супругой его босса Эллой вспыхивает страсть. Все идет хорошо, пока Джо не обнаруживает в канале тело своей бывшей возлюбленной, с которой он был знаком много лет назад. Он никому не говорит о том, что знает ее имя, но с этого момента обстановка на барже становится довольно гнетущей. Главный герой понимает, что тайна его прошлого рано или поздно всплывет на поверхность. В главных ролях: Юэн Макгрегор, Тильда Суинтон.

3. Как малые дети

Сара — симпатичная домохозяйка, чья жизнь посвящена заботе о 3-летней дочке. С мужем отношения как-то разладились: он много работает и практически перестал обращать на свою жену внимание. Сара устала от своей однообразной жизни, ей скучно, и она не знает, чем себя занять. Однажды на детской площадке она знакомится с красавчиком Брэдом. Он молодой отец, который заботится о ребенке, пока его жена строит карьеру. Сара все больше сближается с Брэдом, но оба они даже не подозревают, к каким последствиям приведет этот роман. В главных ролях: Кейт Уинслет, Патрик Уилсон.

4. Костер тщеславий

Шерман Маккой — баловень судьбы. У него успешная карьера на Уолл-стрит, роскошный дом, любящая жена и красавица-любовница. Но однажды, подвозя любовницу из аэропорта, Шерман делает один неверный поворот и оказывается в бедном районе Нью-Йорка. Тогда он еще не подозревает о том, какую роковую ошибку он совершил, ведь с этого момента все в его жизни начинает рушиться. В главных ролях: Том Хэнкс, Брюс Уиллис, Мелани Гриффит, Ким Кэттролл.

5. Невероятное путешествие мистера Спивета

Фильм расскажет о приключениях маленького гения по имени Т. В. Спивет. 10-летний мальчик живет с семьей на ферме в Монтане и увлекается проектированием разных удивительных вещей. Однажды его приятель отправляет чертежи «магнитного колеса» Спивета в столичный университет. Вскоре раздается звонок, и юного изобретателя приглашают приехать в институт —получить престижную награду и выступить с докладом. Сначала Спивет отказывается, но потом все-таки сбегает из дома и отправляется в увлекательное путешествие. В главных ролях: Хелена Бонем Картер, Джуди Дэвис.

6. Одинокий мужчина

Фильм снят по мотивам одноименного романа Кристофера Ишервуда. Режиссером выступил дизайнер одежды Том Форд. События разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1962 году. Главный герой — профессор английской литературы по имени Джордж, который пребывает в глубокой депрессии после гибели своего близкого друга. Чувствуя, что его прежний мир рухнул, он то ищет утешения у своей давней подруги Шарлотты, то пытается найти хоть какой-то новый смысл жизни. Неожиданно судьба сталкивает Джорджа с молодым студентом Келли, и эта встреча окажется для профессора судьбоносной. В главных ролях: Колин Ферт, Джулианна Мур, Николас Холт.

7. Охота на Веронику

Ирландия, середина 90-х. В стране идет непримиримая война между католиками и протестантами, а параллельно разборки ведут местные преступные банды. Чтобы донести до людей всю правду о происходящем, за дело берется бесстрашная журналистка независимого издания Вероника Герина. Она добывает факты, рискуя не только своей жизнью, но и жизнью семьи, однако никто и ничто не может остановить Веронику в погоне за истиной, а каждое новое покушение делает журналистку все более популярной. В главных ролях: Кейт Бланшетт, Колин Фаррелл.

8. Призраки Гойи

События разворачиваются в Испании 1792 года. В те времена придворным живописцем и любимцем короля был знаменитый художник Франсиско Гойя. Однажды инквизиция арестовывает и бросает в тюрьму главную музу Гойи — прекрасную Инесс. Чтобы спасти девушку, художник обращается за помощью к своему другу — священнику Лоренцо. Однако Франциско даже не подозревает о том, каким образом эта просьба отразится на судьбе всех 3 героев. В главных ролях: Хавьер Бардем, Натали Портман, Стеллан Скарсгард.

9. Моя веселая жизнь

10-летний Фрейзер живет в семейном поместье в Шотландии вместе с родителями и многочисленными родственниками. У каждого члена семьи свои привычки и странности. Например, бабушка Фрейзера не привыкла, чтобы ей перечили, а его отец, Петтигрю, слушает только Бетховена и имеет настоящую страсть к изобретениям. Привычный жизненный уклад меняется, когда в дом приезжает дядя Моррис вместе с очаровательной француженкой Элоизой. Все мужчины в доме, включая маленького Фрейзера, тут же влюбляются в гостью, и в семье начинает твориться настоящий хаос. В главных ролях: Колин Ферт, Розмари Харрис, Ирен Жакоб.

10. Ходят слухи

В жизни Сары Хаттингер все сложно: на работе она ведет колонку некрологов, вместо того чтобы заниматься настоящей журналисткой, к тому же недавно она согласилась выйти замуж за друга детства Джеффа, но она не уверена, что хочет этого. Вскоре Сара едет в Калифорнию на свадьбу своей сестры и случайно узнает большую семейную тайну. Девушка начинает сомневаться в том, что является частью этой семьи, и отправляется на поиски человека, который может пролить свет на эту историю. В главных ролях: Дженнифер Энистон, Кевин Костнер, Марк Руффало.

11. Крэйзи

Аллисон и Эмили — девушки из обеспеченных семей. Они живут в богатом районе, красиво одеваются и ни в чем не имеют отказа. В их жизни прекрасно все, кроме того, что им скучно. Однажды в поисках острых ощущений девушки отправляются в гангстерский район Лос-Анджелеса. Там они знакомятся с местными парнями и спрашивают, как им можно стать «своими» в этой тусовке. Новые знакомые говорят, что Аллисон и Эмили следует пройти процедуру «прописки». Подруги соглашаются, но очень скоро понимают, что это было ошибкой. В главных ролях: Энн Хэтэуэй, Бижу Филлипс.

12. Проснувшись в Рино

Кэнди и Лонни давно влюблены друг в друга. Проблема заключается в том, что Кэнди замужем за Роем, а Лонни женат на Дарлин. Более того, все четверо являются хорошими друзьями. Долгое время эта запретная любовная связь была тайной, но однажды все герои отправляются в путешествие через всю страну на шоу гигантских грузовиков. Никто даже не подозревает о том, какие неожиданные приключения ждут всех в этой поездке. В главных ролях: Билли Боб Торнтон, Шарлиз Терон, Патрик Суэйзи.

13. Человек, который плакал

1927 год, российская глубинка. Суровые обстоятельства разлучают отца и дочь: отец вынужден уехать на заработки в Америку, а его маленькая дочка вскоре оказывается в христианском приюте в Англии. Здесь она получает имя Сьюзи, осваивает новый язык, а также открывает в себе талант певицы. Спустя несколько лет Сьюзи превращается в настоящую красавицу. Она едет в Париж и предвкушает счастливую жизнь. Однако вскоре начинается война, и девушка бежит в Америку. Удастся ли ей там найти своего отца или она обречена на одиночество? В главных ролях: Кристина Риччи, Кейт Бланшетт, Олег Янковский, Джонни Депп.