13 любопытных деталей в мультфильмах, заметить которые могли лишь те, у кого глаз — алмаз

Современные полнометражные мультфильмы смело могут отодвинуть на задворки многие блокбастеры со спецэффектами. Анимационные ленты — уже не просто яркие картинки с незамысловатым сюжетом. В них есть закрученная история, нотка драмы и хорошо прописанные персонажи, наблюдать за которыми — одно удовольствие. Часто создатели таких мультфильмов вносят в сюжет мелкие детали, которые могут показаться незначительными, но на самом деле несут глубокий смысл.

Мы в AdMe.ru питаем слабость к хорошим мультикам и любим узнавать о тайных смыслах, которые в них спрятаны.

Ральф против интернета (2018)

Когда Ванилопа попадает в комнату принцесс, те приходят в восторг от ее одежды, и Золушка просит своих мышек сшить для нее и подруг что-то похожее. Так у девушек появляются комфортные и современные наряды, на каждом из которых есть отсылки к их собственным историям. У Жасмин на майке появляется рука Джинни с тремя оттопыренными пальцами, символизирующими три желания. На куртке Мулан нарисован ее верный друг — дракон Мушу, а на лосинах Рапунцель можно заметить солнце, изображенное на флаге ее королевства.

Анастасия (1997)

В начале мультфильма волосы Анастасии небрежно собраны в небольшой хвост, из которого выбиваются короткие пряди. Эта прическа соответствует ее образу простой девчонки, которая живет где придется и не печется о своем внешнем виде. Все меняется, когда княжна по просьбе Дмитрия надевает платье. Волосы девушки вдруг становятся куда длиннее, чем были раньше. Вероятно, создатели хотели таким образом подчеркнуть женственность героини, но не уследили за правдоподобностью.

Красавица и чудовище (1991)

На витраже, который показывают в начале мультфильма, есть латинский девиз Vincit qui se vincit, что означает «Побеждает тот, кто побеждает себя». Это намек на то, что чудовище должно изменить свой строптивый характер и отношение к окружающим, чтобы разрушить чары проклятия.

Зверополис (2016)

Создатели мультфильма в самом начале намекнули на развязку сюжета и указали на то, что мисс Барашкис не так проста, как кажется. В оригинале ее имя звучит как Bellwether. Так называют ведущую овцу стада с колокольчиком на шее, которая помогает направлять других овец.

Кунг-фу панда (2008)

Создатели мультфильма выбрали персиковое дерево, потому что оно является символом бессмертия в китайской культуре. Считается, что его древесина защищает от зла, а цветы и листья часто использовались в магических обрядах. Мастер Угвей посадил его, когда приехал в Китай 1 000 лет назад, и посох сделал из ветки этого персика.

Лука (2021)

Кота в этом мультике зовут Макиавелли. Он получил это имя в честь известного итальянского мыслителя Никколо Макиавелли, который сказал: «Люди большей частью судят по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать руками — немногим...» Этим сценаристы мягко намекнули на повадки некоторых котов, которые снисходительно позволяют собой любоваться, но не любят, когда их пытаются погладить.

Тайна Коко (2017)

В мультфильме «Тайна Коко» один из жителей потустороннего мира, проходя контроль между мирами, услышал от сотрудницы некропорта, что о нем вспомнил зубной врач. Этим врачом оказался дантист из мультфильма «В поисках Немо». Он установил фотографию покойного клиента в своем кабинете, чтобы почтить его память.

ВАЛЛ-И (2008)

Звук, который издает ВАЛЛ-И при полной зарядке, аналогичен звуку загрузки компьютерной продукции Mac. Это связано с тем, что соучредитель Apple Стив Джобс также был соучредителем анимационной студии Pixar, создавшей мультфильм.

Тачки (2016)

По сюжету мультфильма Луиджи родом из Италии и является преданным поклонником гоночных машин Ferrari. Создатели мультфильма отразили это и в номере машины. 445-108 — это географические координаты завода Ferrari в итальянском городе Модена.

Планета сокровищ (2002)

В мультфильме «Планета сокровищ» один из галеонов называется R.L.S. Legacy. Это является отсылкой к имени Роберта Льюиса Стивенсона — автора книги «Остров сокровищ», которая легла в основу сюжета.

История игрушек — 2 (1999)

В мультфильме гид Барби рассказывает историю о продавцах, которые заказали недостаточно кукол Базза Лайтера для удовлетворения спроса покупателей. Это является реальным фактом. Продавцы игрушек недооценили популярность, которую мультфильм обрел после выхода, и заказали слишком мало кукол, чем сильно расстроили маленьких поклонников космического рейнджера, которым не досталось желанной игрушки.

Холодное сердце — 2 (2019)

В мультфильме дух воды неспроста выглядит как конь. Этот образ основан на скандинавском мифе о Нокке — волшебном существе, обитающем в воде и способном принимать любые формы. В легендах он чаще всего предстает в образе могучего коня, красивого мужчины или прекрасной девы, которые заманивают путешественника в воду, чтобы погубить. Это отображено в сцене, когда Нокк сначала нападает на Эльзу, но в итоге она одерживает верх, и дух покоряется ей.

Рапунцель: Запутанная история (2010)

В начале мультфильма новорожденная Рапунцель с интересом разглядывает мобиль, который висит над ее колыбелью. Игрушки на нем — это персонажи, которые в будущем появятся в жизни принцессы с волшебными волосами. Здесь есть ее любимый питомец — хамелеон Паскаль, уточка — отсылка к разбойничьему бару «Гадкий утенок», а также фигурка коня Максимуса и птичка, которую она увидела, выбравшись из башни.