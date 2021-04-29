13 деталей из мультфильмов, которые создатели спрятали так виртуозно, что их заметили лишь годы спустя

Режиссеры и сценаристы мультфильмов уделяют особое внимание мелким деталям, отсылкам к другим произведениям и характерам персонажей — не меньше, чем создатели кино. А поскольку многие любопытные моменты могут заметить и понять лишь взрослые зрители, смотреть мультики становится еще интереснее. Появляется азарт, ведь выросшие дети задумываются: «А что же я мог пропустить в любимом мультике, когда был ребенком?»

Мы в AdMe.ru тоже задались этим вопросом. А пользователи сети помогли нам найти неожиданные детали, которые многие не заметили, даже если пересмотрели эти мультфильмы множество раз.

Урсула задумывалась как родная сестра Тритона, отца Ариэль. В детстве Тритону достался трезубец, а ей — ракушка

В итоге Тритон стал царем подводного царства Атлантики, а Урсула не смогла простить ему этого и стала ведьмой. Но позже от этой сюжетной линии отказались.

В мультике «Душа» можно заметить в вагоне метро надпись «Brang». Оказывается, это компания, в которой работает отец Райли из мультфильма «Головоломка»

В «Коралине» Другая Мама на самом деле ничего не ест до тех пор, пока не превращается в паука. Тогда она ест жуков

В мультфильме «Райя и последний дракон» можно заметить петуха из «Моаны»

В мультфильме «История игрушек — 3» число 237 появляется трижды. Это отсылка к фильму «Сияние». Режиссер Ли Анкрич — большой поклонник Стивена Кинга

В «Геркулесе» в одной из сцен показаны не все планеты, так как греки знали лишь о 6 из них

«Мне понадобилось 10 лет для того, чтобы понять, что в „Русалочке“ у Тритона 7 дочерей, потому что существует понятие „семь морей“»

В мультике «В поисках Немо» можно заметить комикс о Мистере Исключительном — одном из героев «Суперсемейки»

Ханс из «Холодного сердца» был младшим из 13 братьев. Любопытно, что Жером Бонапарт также имел 12 братьев и сестер. Создатели мультфильма даже сделали их костюмы похожими

Также в этом мультике есть еще одна интересная деталь. Во время исполнения песни «Отпусти и забудь» Эльза избавляется от 3 вещей, которые были на ней во время коронации

Они представляют собой символы ограничений: перчатки — символ тайны, мантия — статуса, корона — ответственности.

Небольшая деталь: шнуровка корсета на платье Рапунцель раньше находилась спереди, потому что большую часть времени она жила одна в башне и ей приходилось одеваться самой

Но в финале, на другом платье, шнуровка уже сзади, потому что теперь Рапунцель не нужно возиться с корсетом самостоятельно.

В мультфильме «Похождения императора» у малыша Куско есть игрушечные лама, попугай и кит. Позже он превращается во всех этих животных

Симба ест личинку, оттопырив мизинец, что свидетельствует о его аристократическом происхождении