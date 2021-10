13 любимых фильмов и мультиков, в которых мы упустили ценные детали. А ведь в них-то и была вся соль

Пугало и порванная куртка

Шэрон Тейт и настоящие украшения

Крыса небывалого роста и выводы зрителей

Гарри Поттер и железнодорожная станция

Дива Плавалагуна и много-много воды

Клодия и ее манеры

Скромный клерк и его необычный галстук

Счастливые выпускницы и лодка с секретом

В зажигательном лирическом мюзикле Mamma Mia! Here We Go Again есть сцена «Когда я поцеловал учителя». И если хорошо присмотреться, то на платформе, на которой танцуют девушки, можно увидеть надпись Chiquitita. Это отсылка к названию еще одной песни группы ABBA, которую подруги поют Донне в первой части фильма.