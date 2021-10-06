13 любимых фильмов и мультиков, в которых мы упустили ценные детали. А ведь в них-то и была вся соль

Как правило, при знакомстве с кинолентой мы следим только за сюжетом и не обращаем внимания на мелкие детали. А ведь создатели фильма и мультика нередко насыщают свое творение всевозможными отсылками или даже умудряются вывести на экран персонажей, появление которых оценят лишь настоящие киноманы. Например, мало кто знает, что во «Властелине колец» снялся настоящий правнук Толкина.

Мы в AdMe.ru пришли к выводу о том, что многие из наших любимых фильмов и анимационных лент стоит пересмотреть как минимум 2–3 раза. Только так получится отыскать скрытые там намеки и всевозможные приколы от режиссеров и сценаристов.

Пугало и порванная куртка

В фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» куртка Киллиана Мерфи сделана из грубого материала да еще и порвана на обоих плечах. Из прорех во все стороны торчат то ли перья, то ли сено. Недаром злодея, которого играет Мерфи, зовут Пугало.

Шэрон Тейт и настоящие украшения

В фильме «Однажды в Голливуде» Марго Робби носила подлинные украшения своей героини Шэрон Тейт. Это помогло актрисе войти в роль и почувствовать тесную связь с персонажем. А все эти сережки и ожерелья попали к Марго после знакомства с родственниками Шэрон, которые разрешили использовать семейные драгоценности на съемочной площадке.

Крыса небывалого роста и выводы зрителей

В анимационной комедии «Рататуй» здоровяк Гит существенно выделяется на фоне своих хвостатых собратьев. Внимательные зрители заметили на его ухе бирку и сделали вывод, что Гит раньше был лабораторной крысой. Пожалуй, это объясняет, почему он вымахал до таких размеров.

Гарри Поттер и железнодорожная станция

Вы до сих пор думаете, что ученики Хогвартса впервые оказываются в волшебной деревушке Хогсмид только на старших курсах и с разрешения родителей или опекунов? А вот и нет. Если внимательно присмотреться к финальным кадрам ленты «Гарри Поттер и философский камень», можно увидеть, что действие происходит в Хогсмиде. Или по крайней мере на железнодорожной станции с таким же названием.

Дива Плавалагуна и много-много воды

Оперную певицу и по совместительству тайного агента из остросюжетного фильма «Пятый элемент» зовут Плавалагуна. В переводе с хорватского это имя означает «голубая лагуна». По некоторым данным, режиссер Люк Бессон позаимствовал его у курортного местечка, где он отдыхал в детстве. А теперь обратите внимание, как обыгрывается появление певицы в кадре: мало того что она сама синего цвета, так еще и на планете в панорамном окне видно только воду.

Клодия и ее манеры

Фильм «Интервью с вампиром» многие из нас засмотрели до дыр в основном из-за дуэта Тома Круза и Брэда Питта. Но здесь есть и еще один неординарный персонаж — маленькая Клодия в исполнении Кирстен Данст. По сюжету она была обращена в вампира в возрасте 5 лет, после чего ее тело перестало расти, и с годами в нем оказалась заключена душа взрослого человека. А теперь посмотрите, как героиня Кирстен Данст ведет себя с разными персонажами: рядом с Луи она смотрится как миниатюрная женщина. Но при общении с Лестатом, которому Клодия не особо доверяет, она выглядит как маленькая девочка. Все верно, ведь от ребенка никто не будет ждать взрослого коварства и изощренных интриг.

Скромный клерк и его необычный галстук

Не обращали внимания на галстук одного из персонажей мультфильма «Ральф против интернета»? Кажется, этот парень — поклонник «Звездных войн». Недаром у него галстук в стиле знаменитого робота R2-D2, который появляется практически во всех фильмах этой кинофраншизы.

Счастливые выпускницы и лодка с секретом

В зажигательном лирическом мюзикле Mamma Mia! Here We Go Again есть сцена «Когда я поцеловал учителя». И если хорошо присмотреться, то на платформе, на которой танцуют девушки, можно увидеть надпись Chiquitita. Это отсылка к названию еще одной песни группы ABBA, которую подруги поют Донне в первой части фильма.

Родственник Толкина среди эльфов и хоббитов

В фильме «Властелин колец: Возвращение короля» снялся правнук создателя вселенной Средиземья. У Ройда Толкина здесь небольшая роль одного из защитников Гондора. А еще он на несколько секунд появляется в киноленте «Хоббит: Пустошь Смауга» — персонаж Ройда принимает участие в погребении Короля-Чародея на Высоких холмах.

Университет монстров и визитка с секретом

Состав команды «Общажный кошмар», которую собрали в «Университете монстров» Майк Вазовски и Джейм Пи Салливан, был, мягко говоря, разношерстным. А у одного из этих страшил — Дона Карлтона — даже были собственные визитки. Именно на них создатели мультфильма решили спрятать пасхалку для внимательных зрителей и указали адрес: 1200 Dark Avenue (Темная авеню, 1200). Это отсылка к 1200 Park Avenue — адресу штаб-квартиры студии Pixar в штате Калифорния.

Студенты Хогвартса и дочка режиссера

Крис Коламбус, снявший первые 2 части киносаги о Гарри Поттере, умудрился показать на экране почти всех своих детей. Его старшая дочь Элеонора играет Сьюзен Боунс, ученицу факультета Пуффендуй. Но зрители умудрились найти 2 других отпрысков режиссера, которые тоже снимались в «Философском камне» и «Тайной комнате», но не были указаны в титрах. Один из пользователей Reddit утверждает: «Сын Коламбуса — это один из детей, которые разглядывают в витрине метлу „Молния“, когда Хагрид и Гарри прогуливаются по Косому переулку. А его младшая дочь изображена на одном из портретов, мимо которого Гарри проходит в башню Гриффиндора. Если я правильно понимаю, это картина с девочкой и цветами».

Фильм о снах и песня Эдит Пиаф

После просмотра фильма «Начало», в котором аферисты проникают в чужие сны и похищают секреты людей, волей-неволей начинаешь сомневаться, в реальном ли мире ты сейчас находишься. А вот персонажей фильма возвращала в действительность песенка Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien» («Нет, я не жалею ни о чем»). Ее продолжительность составляет 2 минуты 28 секунд, поэтому создатели «Начала» проследили, чтобы фильм длился ровно 2 часа 28 минут. Эта же песня звучала в фильме «Жизнь в розовом цвете», где Марион Котийяр играла Эдит Пиаф. А в «Начале» она исполнила роль Мэл — покойной жены главного героя, живущей в его подсознании.

Шоколадная фабрика и руки-ножницы

Перед вами кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Эксцентричный Вилли Вонка здесь похож на Эдварда Руки-ножницы — персонажа другого фильма режиссера Тима Бертона. При этом появлению героя Джонни Деппа предшествуют субтитры «15 лет назад». Именно с таким временным интервалом были созданы фильмы «Эдвард Руки-ножницы» (1990) и «Чарли и шоколадная фабрика» (2005).