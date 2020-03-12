13 ляпов в известных фильмах и сериалах, которые мы все благополучно проворонили
Нередко фильм с захватывающим сюжетом держит в напряжении до конца и не дает замечать мелочи. На это и полагаются киноделы, которые допускают ошибки, но считают, что их никто не увидит. А может, и сами того не ведают. Вот только всегда найдется киноман, которого на мякине не проведешь.
Мы в AdMe.ru заметили некоторые нестыковки в сюжетах фильмов и халтуру в видеоряде.
- По некоторым лентам легко можно понять технологию, по которой актерам делают парики. Например, если смотреть «Звездные войны. Скрытая угроза» в высоком разрешении, то у Лиама Нисона часто можно увидеть места соединения накладных волос и кожи. Конечно, не каждый будет вглядываться, но все-таки гримерам иногда стоит заметать такие явные следы своей работы.
- В «Аладдине» 2019 года есть сцена с погоней, где Жасмин выронила волшебную лампу. За ней послали Абу, но макака взяла другую лампу и вообще не в том месте. Если заметить это, то начинаешь ждать, что момент как-то обыграют: героям придется вернуться или кто-то им поможет. Но ничего не происходит, а лампа оказывается настоящей. Похоже на то, что какую-то сцену просто вырезали.
- В фильме «Армагеддец» андроиды едят пищу и пьют напитки, но куда это все потом попадает, неясно. Сцена, когда один из них лишается головы, дает нам понять, что никаких трубок для еды и напитков в их шеях нет.
- Все, у кого есть компьютер, знают, что JPEG — это графический формат для хранения изображений. Однако по сюжету картины «8 подруг Оушена» героиня Рианны умудряется смотреть в таком формате потоковое видео.
- В фильме «Человек-паук: Вдали от дома» очки «Эдит» с помощью искусственного интеллекта могли распознавать лица и выдавать информацию о людях. Однако почему-то работало это только тогда, когда должно было двигать сюжет. Например, бывшего сотрудника Тони Старка Квентина Бека (Мистерио) они не распознали, так же как и людей в иллюзорном баре.
- В супергеройской картине «Мстители: Финал» Роберт Дауни — младший успевает сменить форму усов в рамках одной сцены. Причем делает это прямо в костюме Железного Человека. Видимо, между съемками прошло значительное время.
- В хорроре «Тихое место» самая слабая сторона монстров — отсутствие глаз и возможность ориентироваться только по звуку. Единственное место, где герои могут нормально пообщаться, — шумный водопад. Хорошо, но почему тогда вы живете на ферме со скрипящим полом и прочими привлекающими внимание штуками?
- «Кошки», как один из главных провалов 2019 года, даже в техническом плане сильно недоработан. Например, парочка лохматых в одной из сцен где-то потеряла всю шерсть. А в другой сцене героине забыли сделать кошачью лапу. Даже обручальное кольцо можно разглядеть.
- Помните резиновый меч Джона Сноу? Ведьмак Геральт не повторил ошибок героя и выбрал материал потверже — пластмассу. Особенно это видно в сцене, когда Лютик поет песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». В других сериях его оружие выглядит более-менее правдоподобно.
- В фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» полицию Готэма загнали в ловушку и заперли в канализационной системе. Спустя несколько месяцев они выходят оттуда как ни в чем не бывало: бритые, сытые, хорошо одетые. Если бы кино могло передавать запахи, они и пахли бы наверняка одеколоном.
- В «Однажды в... Голливуде» собаку Брэда Питта зовут Бренди. Весьма подходящее имя для собаки женского пола, но только не в финальной сцене, где ее играет кобель. В картине и правда задействовано 3 разные собаки, но вряд ли это должно быть заметно.
- В сцене с укрощением Блурга в 1-м эпизоде «Мандалорца» доспехи героя чудесным образом меняются. Вернее, отражаются по горизонтали. Это отлично видно по расположению щитков и патронташа.
- Взгляните, как в фильме «Пушки Акимбо» наложили графику. По всей видимости, художники забыли нарисовать логотип и надпись в видео на экране и добавили это на уже отснятый материал, да так, что оно движется вслед за камерой.
Замечали нечто подобное в других фильмах и сериалах?