13 ляпов в известных фильмах и сериалах, которые мы все благополучно проворонили

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Нередко фильм с захватывающим сюжетом держит в напряжении до конца и не дает замечать мелочи. На это и полагаются киноделы, которые допускают ошибки, но считают, что их никто не увидит. А может, и сами того не ведают. Вот только всегда найдется киноман, которого на мякине не проведешь.