13 культовых киносцен, которые удалось снять только через пот и слезы, а иногда и истерический хохот актеров

Будучи зрителями, мы видим на экране готовый продукт — кино, и нам сложно представить, что над некоторыми сценами, которые порой и длятся-то всего несколько секунд, их участникам пришлось попотеть. Актеры и актрисы на съемочной площадке часто испытывают физический и моральный дискомфорт, чтобы мы ощутили на себе магию кинематографа.

Мы в AdMe.ru любим читать истории со съемочных площадок, которые лишний раз напоминают о том, что актерская профессия — это не только гламур и красные ковровые дорожки, но и тяжелый труд. А из бонуса вы узнаете, что порой несладко приходится даже съемочной группе мультфильма.

«Солнцестояние»: коллективный плач

«Солнцестояние» — это фильм, в котором хватает эмоциональных сцен, но одной из них вся съемочная группа и особенно исполнительница главной роли Флоренс Пью ждала со страхом. Речь о сцене, в которой Дэни падает на землю, не в силах сдержать рыдания. Ее окружает группа женщин из коммуны и начинает хором издавать те же звуки, что и героиня. Актриса призналась: «Мне никогда не было легко плакать на камеру. Это что-то очень личное для меня. Бывали случаи, когда режиссерам приходилось менять сцену, потому что я не могла заплакать». Оказалось, что с «группой поддержки» расслабиться намного проще: «К концу сцены мы лежали друг у друга на коленях и плакали, а наши тела естественным образом содрогались», — поделилась она.

«Смерч»: дождь и град

Во времена съемок киноленты «Смерч» (1996 год) компьютерная графика еще не была развита так, как сегодня, и реального в фильмах было гораздо больше. Хелен Хант вспоминает некоторые сцены с содроганием: «Мне снились кошмары во время съемок. Они не рисовали град на компьютере, а сделали машину, которая бросала в нас куски льда. Это было безумие. Нас поливали из пожарных шлангов, мы ничего не слышали. Я была очень рада, что осталась цела и невредима».

«Что гложет Гилберта Грейпа»: обидные слова в адрес полной женщины

Во время съемок Джонни Депп проникся теплыми дружескими чувствами к актрисе Дарлин Кейтс, которая играла мать его героя. Женщина не была профессиональной актрисой и впервые снималась в кино. По сценарию Гилберт Грейп неоднократно оскорбляет свою мать, называя ее выброшенным на берег китом и другими обидными словами. У Джонни Деппа разрывалось сердце каждый раз, когда он должен был произносить эти реплики. После таких сцен он звонил Дарлин и извинялся, а когда съемки закончились, написал трогательное письмо.

«Гарри Поттер и Кубок огня»: болезненные ощущения от игры в квиддич и полетов на метле

Сцены полетов на метле, а также в целом сцены игры в квиддич — одни из самых зрелищных в кинофраншизе, однако Дэниел Рэдклифф признался, что ему совсем не нравилось в них сниматься. В частности, он отметил: «Это неприятный опыт. Это довольно больно, и я бы точно не хотел это повторить». «Полеты» на метле быстро утомляли и других актеров. Чтобы метлы выглядели естественно, их оборудовали очень маленькими седлами вроде велосипедных, так что долгое нахождение на метле вызывало не самые приятные ощущения.

«Ходячие мертвецы»: сцена кесарева сечения

«Ходячие мертвецы» наполнены разными событиями, от которых кровь в жилах стынет, но, очевидно, у каждого актера есть свой предел. Для Лорен Коэн, актрисы, которая исполняет одну из ключевых ролей в сериале, Мэгги Грин, таким моментом стали съемки эпизода, где она делает кесарево сечение Лори, жене Рика. Тогда Лорен захотела уйти с проекта и сообщила о своем решении партнеру по сериалу Стивену Ёну, но потом передумала.

«Реальная любовь»: нелепый танец-импровизация

«Реальная любовь» — фильм, который любят во всем мире за новогоднее романтическое настроение. И одна из самых ярких сцен в этом ромкоме — танец новоиспеченного премьер-министра в своей резиденции. Хью Грант, к слову, ее терпеть не может. Съемки танца были для актера «настоящим адом», он не верил, что кому-то понравится его танцевальная импровизация. «Я подумал: „Это просто мучение. Вероятно, это самая мучительная сцена, когда-либо попадавшая на пленку“», — поделился актер.

«Бездна»: приступ клаустрофобии

Условия съемок фильма заслуженно считаются одними из самых сложных. Актеры проводили много времени в заброшенном ядерном реакторе, наполненном водой, из-за чего у Мэри Элизабет Мастрантонио случился нервный срыв. Ее партнер по фильму Эд Харрис пребывал в таком нервном напряжении, что однажды из-за сильного стресса расплакался вне съемочной площадки, когда ехал за рулем.

«Робокоп»: сцена, в которой нужно поймать ключи

Помимо того, что в костюме Робокопа было очень жарко, актеру требовалось несколько часов на то, чтобы его надеть. К слову, перчатки были сделаны из пенорезины, так что взять что-либо ими было практически нереально. В одной из сцен Робокоп должен был ловко поймать ключи от машины, которые ему бросает сержант Рид, однако ключи постоянно отскакивали от его перчаток. Понадобился целый съемочный день, чтобы он наконец уверенно подхватил ключи. К последнему дублю вся съемочная группа, и Уэллер в особенности, была без сил.

«Чужой: Воскрешение»: подводная сцена

Когда Вайноне Райдер было 12 лет, она едва не утонула. Девочку удалось спасти, но страх утонуть превратился для нее в фобию, и всю сознательную жизнь она избегала воды. Готовясь к съемкам в фильме «Чужой: Воскрешение» со множеством подводных сцен, Вайнона долгое время преодолевала свой страх, тренируясь с аквалангом, и все же погружение в воду было для нее огромным стрессом.

«Бешеные псы»: сцена допроса полицейского

Майкл Мэдсен часто играет отпетых негодяев, однако в реальной жизни он очень миролюбивый и добрый человек, который не приемлет насилие. На съемках «Бешеных псов» он никак не мог закончить сцену, где его герой издевается над полицейским, только потому, что Кирк Балц (актер, сыгравший копа), импровизируя, бросил реплику о том, что дома его ждет ребенок. Мэдсен, у которого на тот момент был полуторагодовалый сын, просто не мог мучить человека, пританцовывая под приятную мелодию из 70-х.

«Птичий короб»: сцены с повязкой на глазах

Снимаясь в постапокалиптическом фильме «Птичий короб», Сандра Буллок по сценарию вынуждена была большую часть времени провести с повязкой на глазах — и несколько раз из-за нее пострадала. Во время съемок она неоднократно ударялась головой о камеру. Результатом, по ее словам, было «немного крови и слез».

«Терминатор-2: Судный день»: розыгрыш Шварценеггера

Сцена, в которой Терминатор заходит голышом в кафе и требует одежду, обувь и мотоцикл, — одна из самых крутых в фильме. По сценарию Терминатор прибывает из будущего без одежды. Арнольд Шварценеггер решил всех разыграть и вошел в заведение, надев на себя веселенькие гавайские шорты. Зритель-то видит только голый торс Шварценеггера, а вот актеры массовки едва сдерживали смех, пока Шварц с невозмутимым лицом общался с крутым парнем.

«Аполлон-13»: сцены невесомости в «рвотной комете»

Сцены с невесомостью снимали с помощью тренировочного воздушного судна NASA, которое получило прозвище «рвотная комета». Это самолет, который летит по траектории параболы, и в определенные моменты полета пассажиры, находящиеся в салоне самолета, могут испытать ощущение невесомости. Невесомость длится всего 25 секунд. За это время съемочная группа должна была успеть снять летающих по салону (который превратили в копию «Аполлона-13») актеров. Всего понадобилось 612 парабол, чтобы отснять требуемый материал.

Бонус: работа с маленькой актрисой в «Корпорации монстров»

Главную героиню мультфильма «Корпорация монстров» озвучивала девочка по имени Мэри Гиббс. На тот момент ей было всего 2,5 года, и девочку было почти невозможно заставить говорить реплики в кабинке дубляжа. Режиссеру пришлось бегать за ней повсюду с микрофоном, чтобы записать нужные слова. Некоторые реплики вытягивали из юной актрисы с помощью игрушек.