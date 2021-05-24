13 культовых фильмов, которые с каждой новой частью все больше разочаровывали фанатов

В мире кинематографа существует немало франшиз, которые держатся на плаву и продолжают радовать поклонников. Например, «Звездные войны», чьи рейтинги и оценки практически не падают. Но, к сожалению, Голливуд порой раздувает успешный проект до вселенских масштабов и создает шаблонные клоны одного и того же фильма.

Мы в AdMe.ru вспомнили 13 кинофраншиз, которые поначалу радовали нас складной историей и харизматичными героями, но потом что-то пошло не так.

Голодные игры

Первые 2 части «Голодных игр» получили неплохие отзывы критиков. Они хвалили игру Дженнифер Лоуренс и возлагали большие надежды на фильм: «Подвинься, Гарри Поттер. Более мрачная и зрелая франшиза пришла, чтобы занять твой трон». Последний фильм назвали самым слабым. Главная претензия критиков заключалась в том, что герои мусолят одни и те же темы и не предпринимают никаких решительных действий.

Обитель зла

Критикам единодушно не нравится эта франшиза, а вот зрители 1-ю часть восприняли нормально: на сайте IMDb у «Обители зла» стоит оценка 6,7. Всего вышло 6 фильмов, но людям поднадоело смотреть, как всесильная Милла Йовович раскидывает зомби и прочих существ во все стороны, поэтому у «Возмездия» 2012 года оценка всего 5,4. Все это не останавливает создателей, поэтому осенью 2021 года нас ждет 7-я часть, которая должна перезапустить франшизу. Вместо Йовович главную роль будет играть Кая Скоделарио, которую многие зрители помнят по последней части «Пиратов Карибского моря».

Фантастические твари

В 2016 году сердца всех любителей «Гарри Поттера» трепетали: на экраны вышел приквел к серии фильмов о великом волшебнике. Критики оставили 1-й части «Фантастических тварей» 74 % положительных отзывов. Их тронуло то, как красочно показали обширную мифологию вселенной «Гарри Поттера». «Преступления Грин-де-Вальда» оставили недоумевать и преданных поклонников, и критиков, поэтому 36 % положительных рецензий не кажутся чем-то несправедливым. Зрителям не понравился запутанный сюжет, из-за которого фильм было «физически больно смотреть».

Матрица

1-я часть киберпанк-франшизы имела невероятный успех. Она получила 4 премии «Оскар», стала символом поп-культуры и оказала немыслимое влияние на кинематограф. Но не все фильмы получились удачными. В 4-й части многие разочаровались. Картину «Матрица: Революция» критиковали за то, что создатели сфокусировались на спецэффектах, а не на развитии персонажей и идейном посыле.

Парк юрского периода

Эта обширная франшиза состоит из 6 фильмов. 1-й снял Стивен Спилберг в 1993 году, последний должен выйти в 2022-м. Кинокритики с теплом встретили 1-ю часть и оставили 91 % положительных отзывов. Потом у франшизы начались проблемы: 2-ю и 3-ю части оценили значительно ниже, поэтому проект перезапустили. «Мир юрского периода» с Крисом Прэттом и Брайс Даллас Ховард приняли неплохо, а вот 2-я часть этим похвастаться не смогла. Рейтинг одобрения составил всего 47 %, больше всего критикам не понравились карикатурные злодеи.

Трансформеры

Еще одна франшиза, которая от фильма к фильму становилась хуже. 1-я часть получила 58 % положительных рецензий, «Последний рыцарь» — 15 %. Основные минусы: шаблонный сюжет, низкопробный юмор и неправдоподобные персонажи, которые вообще не развиваются. Зрители тоже остались недовольны 5-й частью: на сайте IMDb у фильма всего 5,2 звезды.

Люди Икс

У франшизы про героев-мутантов 13 фильмов, но мы вспомним последние 4. В 2011 году вышла картина «Люди Икс: Первый класс» с Макэвоем, Лоуренс и Фассбендером, которые вдохнули во франшизу второе дыхание. Проект похвалили за крепкий сценарий и мощную актерскую игру. «Апокалипсис» и «Темный феникс» похоронили надежду на эпичное завершение. Последние 2 части разгромили за перегруженный сюжет и шаблонных злодеев. «Темный феникс» назвали «неряшливым» фильмом, который оставил после себя горький привкус разочарования.

Дети шпионов

В 2001 году вышла 1-я часть, которую критики назвали очаровательным, энергичным и изобретательным детским фильмом и написали 95 % положительных рецензий. «Дети шпионов — 3» сравнили с видеоигрой без внятной истории. 4-й фильм с новым актерским составом раскритиковали за механический сюжет и вынесли неутешительный вердикт: франшиза исчерпала себя.

Крепкий орешек

1-й фильм был признан одним из величайших боевиков всех времен, на который следует равняться остальным проектам. Брюса Уиллиса назвали остроумным актером, а Алана Рикмана признали изумительным злодеем. Уже про 2-ю часть некоторые критики писали: «начинает изнашиваться». Картину «Хороший день, чтобы умереть» вообще разгромили в пух и прах за штампованный и скучный сценарий.

Другой мир

Критики явно недолюбливают эту серию, а вот зрители более лояльны. Рейтинг 1-го фильма на IMDb составил 7, но с каждой новой частью ситуация становилась плачевнее. Например, у «Войн крови» 2016 года оценка всего 5,8. Возможно, причина в «третьесортных» спецэффектах и неуклюжих боевых сценах. Или зрителям просто надоели слишком однотипные сюжеты.

Перевозчик

1-я часть французского боевика с Джейсоном Стейтемом вышла в 2002 году и собрала 54 % положительных рецензий. Критики назвали фильм феерией экшена с хорошо поставленными боевыми сценами. 4-я часть «Перевозчик: Наследие» получила отрицательные отзывы. Критики пришли к мнению, что без звезды боевиков Джейсона Стейтема франшиза зашла в тупик.

Чудо-женщина

1-я часть супергеройского фильма про Диану Принс была высоко оценена критиками: фильму оставили 93 % положительных отзывов. «Чудо-женщину» хвалили за боевые сцены, актерскую игру и экранную химию между Галь Гадот и Крисом Пайном. Продолжение, которое вышло в 2020 году, оставило после себя горькое послевкусие. Критики назвали сиквел перегруженным, а зрители поставили новинке 5,4 звезды из 10.

Пираты Карибского моря

В 2003 году вышел 1-й фильм «Проклятие Черной жемчужины», который моментально влюбил в себя зрителей и критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм о крутых приключениях пиратов получил 79 % положительных отзывов. Критики хвалили сюжет, актерскую игру и назвали ленту сказкой, которая понравится детям любого возраста. А вот «Сундук мертвеца» собрал всего 53 % положительных рецензий, «На краю света» — 44 %.

Зрители заметили, что «Пираты Карибского моря» с годами становятся хуже. 4-й фильм «На странных берегах» собрал еще меньше положительных отзывов — всего 33 %. 6 лет спустя вышел фильм «Мертвецы не рассказывают сказки», после которого критики заклеймили «Пиратов Карибского моря» и назвали их тонущей франшизой. Многие фанаты думают, что создателям пора перестать выкачивать из истории последние силы. Но зрителей ждут еще 2 фильма: 6-я часть, сценарий к которой обещали закончить в мае этого года, и отдельный проект с Марго Робби в главной роли.