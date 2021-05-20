13 крутых киноновинок, на которые мы раньше не обращали внимания. А теперь срочно хотим посмотреть

Каждый год у зрителей есть возможность оценить около 10 000 новых фильмов. Конечно, никто не в силах обратить внимание на все премьеры, поэтому некоторые отличные картины остаются незамеченными.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, какие хорошие ленты мы пропустили за последние 3 года. Уверены, вы тоже найдете себе кино на вечер в этом списке.

Земля

Главная героиня Эди потеряла семью. Она пыталась справиться с трагедией с помощью терапии, но поняла, что лечение ей не помогает. Спасение Эди видит в уединении, поэтому решается пожить в лесной хижине вдали от людей. Но, оказывается, женщина не готова к такому приключению, ей трудно обеспечивать себя, да и природа показывает свой непростой нрав. На помощь героине приходит местный охотник. Именно знакомство с ним становится для Эди лучом света в темные времена. Рейтинг IMDb — 6,6

Сирано де Бержерак

Режиссер Джейми Ллойд и драматург Мартин Кримп решили создать современную версию комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». В оригинале перед зрителями разворачивается жизнь поэта и воина в XVII веке. В новой версии Сирано живет в наше время и участвует в рэп-батлах. Главную роль исполняет Джеймс Макэвой. Рейтинг IMDb — 8,8

Город тайн

Полицейский Аарон Фалк отправляется в небольшой городок, в котором родился, чтобы присутствовать на похоронах друга детства. Главный герой не может поверить в то, что его старого знакомого не стало. Аарон начинает собственное расследование и понимает, что в этом деле много нераскрытых тайн. Рейтинг IMDb — 7

Кислород

Элизабет просыпается в закрытой криокапсуле, не помня, как она там оказалась. Единственный, с кем героиня может поговорить, — это искусственный интеллект M.I.L.O. Именно он сообщает девушке, что кислорода в капсуле осталось на 90 минут. Элизабет решает сделать все, чтобы выбраться из этой, казалось бы, тупиковой ситуации. Рейтинг IMDb — 6,5

Гениальное ограбление

Пока все жители Мадрида наблюдают за чемпионатом мира по футболу, юный гений Том и торговец предметами искусства Уолтер планируют опасную авантюру. Все, что есть у парней, — это интеллект и смелость. Рейтинг IMDb — 6,4

Дети Уиндермира

Эта драма переносит зрителей в Англию 1945 года. Дети, которые потеряли на войне родителей, поступают на попечение государства в специальные учебные заведения. Там им предстоит начать новую жизнь, найти друзей и понять, что все еще впереди. Рейтинг IMDb — 7,2

Жизнь за год

17-летний Дэрин (его роль исполнил сын Уилла Смита Джейден Смит) узнает, что его девушка (Кара Делевинь) неизлечимо больна, жить ей остается год. Парень решает превратить для нее эти 12 месяцев в сказку. Рейтинг IMDb — 6,1

Бунтарка

Застенчивая старшеклассница Вивиан, главная героиня фильма, не хочет мириться с несправедливостью, которая творится в ее школе. Вспомнив панковское прошлое своей мамы, девушка решается на бунт. Правда, делает это Вивиан не в открытую, а с помощью анонимного журнала. Вскоре ее издание дает начало целому протестному движению. Рейтинг IMDb — 6,7

Никто

Аудитор Хатч живет обычной жизнью. Все меняется, когда он решает защитить невинную девушку от бандитов. Герой дерется с одним из преступников. Последний оказывается братом влиятельного гангстера, который сделает все, чтобы отомстить за родственника. Теперь Хатчу нужно спасаться от опасных врагов. Рейтинг IMDb — 7,4

Розовое облако

Джованна и Яго провели ночь вместе и не планировали продолжать знакомство, но случай решил иначе. Утром молодые люди проснулись от рева сирен и шума громкоговорителей, из которых раздавались призывы остаться дома и не выходить на улицу, так как в небе над всей планетой повисли опасные розовые облака. Теперь Джованне и Яго нужно как-то привыкать друг к другу. Рейтинг IMDb — 6,8

Без ума от нее

Молодой парень Адри знакомится с обаятельной девушкой Карлой. Они целый день гуляют по городу, а потом проводят ночь вместе. Наутро, когда Карла уходит, не попрощавшись с ним, Адри осознает, что влюбился. Вскоре парень узнает о том, что его новая знакомая — пациентка психиатрической больницы и в тот день она сбежала, чтобы провести время на свободе. Единственная возможность снова увидеть девушку — тоже стать пациентом центра, в котором лечится Карла. Рейтинг IMDb — 6,6

Те, кто желает мне смерти

В новом фильме Анджелина Джоли играет Ханну — бывшую руководительницу пожарной команды. Эта женщина не может пережить гибель своих коллег и считает себя виновной в трагедии. Сейчас Ханна уже не тушит пожары, а патрулирует удаленный участок леса. Именно там героиня встречает напуганного мальчика, который обращается к ней за помощью. Рейтинг IMDb — 6

Рыцари справедливости

Гибель жены главного героя по имени Маркус кажется случайностью, но вскоре мужчина начинает подозревать, что все не так просто. Он берется за расследование дела, заручившись поддержкой математика и парочки гиков, называющих себя рыцарями справедливости. Рейтинг IMDb — 7,7