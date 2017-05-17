13 крутых актеров, которые прославились благодаря мыльным операм

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Путь к славе и престижным премиям, большим гонорам, признанию у зрителей и кинокритиков у героев нашей статьи начинался с ролей в мыльных операх. AdMe.ru рассказывает о 13 звездах первой величины, для которых роли в сериалах стали стартовой площадкой и пропуском в мир большого кино.

1. Джордж Клуни

Известность Джорджу Клуни принесла роль доктора Росса в сериале «Скорая помощь». Через год после начала сериала Клуни исполнил одну из главных ролей в культовой картине Роберта Родригеса «От заката до рассвета». После этого фильмы с участием актера продолжали выходить один за другим, неизменно пользуясь популярностью у зрителей.

2. Николь Кидман

К моменту работы в сериале «Бангкок Хилтон» в послужном списке Николь Кидман уже был ряд киноработ в австралийских фильмах, но именно ее игра в сериале покорила зрителей почти всего мира.

3. Леонардо Ди Каприо

За спиной оскароносного любимца публики Леонардо Ди Каприо сразу несколько сериалов, включая популярную в свое время «Санта-Барбару», где он сыграл эпизодическую роль.

4. Робин Райт

Зрители впервые обратили внимание на Робин Райт, когда она исполнила роль Келли Кэпвелл в сериале «Санта-Барбара». Настоящую известность актрисе принесла роль в фильме «Форрест Гамп». Сейчас Робин Райт опять на пике популярности благодаря своей роли в политическом сериале «Карточный домик».

5. Колин Ферт

Колину Ферту популярность принесла роль аристократа мистера Дарси в английской телеверсии романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

6. Хелен Хант

Прорывом для Хелен Хант стал сериал «Без ума от тебя», за роль в котором она получила три «Золотых глобуса» и четыре премии «Эмми». После этого сериала карьера актрисы пошла в гору, и сейчас на счету Хелен Хант большое количество ярких ролей.

7. Робин Уильямс (1951–2014)

Робин Уильямс начинал свою карьеру со съемок в комедийных телесериалах в середине 70-х. Известность Уильямс получил благодаря картине Барри Левинсона «Доброе утро, Вьетнам» и запомнился нам как яркий актер и комедийного, и драматического плана.

8. Брюс Уиллис

Брюс Уиллис долго обивал пороги киностудий, прежде чем получил роль в телесериале «Детективное агентство „Лунный свет“», благодаря которой его заметили и зрители, и кинопродюсеры.

9. Райан Гослинг

Райан Гослинг — один из сериальных рекордсменов. Райан сыграл в 11 сериалах. А в 2004 году зрители увидели актера в фильме «Дневник памяти» и влюбились в него раз и навсегда. После «Дневника» Гослинг навсегда оставил сериальную деятельность и стал сниматься в большом кино.

10. Эмма Стоун

Партнерша Райана Гослинга по «Ла-Ла Ленду» также начинала свою карьеру с мыльных опер. В ее фильмографии целый ряд небольших ролей в сериалах.

11. Наоми Уоттс

До того как отправиться в Голливуд, австралийка Наоми Уоттс снялась в целой череде эпизодических ролей в австралийских сериалах, включая небольшую роль в известном сериале «Возвращение в Эдем». После переезда в Америку ее уделом долгое время были не слишком заметные роли. Ситуация изменилась, когда Уоттс получила предложение от Дэвида Линча сняться в его проекте «Малхолланд Драйв».

12. Джуд Лоу

На заре своей карьеры Джуд Лоу снялся в эпизодической роли в британском сериале про Шерлока Холмса. В 2016 году актер возвращается на телеэкран в сериале «Молодой Папа».

13. Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс дебютировала в 2006 году, сыграв в телесериале «Городская компания». За этим последовали небольшие роли в целом ряде сериалов. В 2008 году она впервые появилась в полнометражном кино. Сейчас критики называют Дженнифер Лоуренс одной из самых ярких актрис своего поколения.